Umělecké školy v Ústí se sloučí. Vedení převezme Marek Korbélyi

Komerční sdělení
Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více
Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.
Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.
Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.
Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.
Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.
Základní umělecká škola Evy Randové a Základní umělecká škola Neštěmice se od 1. ledna 2027 sloučí. Od 1. září 2026 do doby sloučení povede obě školy dosavadní ředitel ZUŠ Evy Randové Marek Korbélyi.
Sloučením příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem vznikne ekonomicky efektivnější subjekt, který bude komplexně zajišťovat základní umělecké vzdělávání v Ústí nad Labem i širší spádové oblasti.
Ředitelce školy v Neštěmicích Jindře Nademlejnské skončilo funkční období. Marek Korbélyi obě školy povede do doby sloučení.
„Děkuji paní ředitelce za práci, kterou ve vedení školy odvedla. Panu řediteli přeji, aby se mu podařilo obě školy dobře propojit a připravit je na jejich společné fungování. Věřím, že sloučení přinese nejen efektivnější využívání finančních prostředků, ale především zachování a další rozvoj kvalitního uměleckého vzdělávání pro děti a mladé lidi v Ústí nad Labem a okolí,“ uvedla 1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje Jindra Zalabáková.