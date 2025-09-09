Třebenický park zdobí pomník vzpomínající na letce RAF

Komerční sdělení
Téměř osmnáctitunový pískovcový balvan s vrtulí britského stíhacího letounu Spitfire doplněný o 28 menších kamenů má připomínat 28 pilotů RAF, kteří pocházeli právě z Litoměřicka.
Poslední a největší kámen má upozornit na dva a půl tisíce dalších československých příslušníků RAF. Slavnostního odhalení kamenného pomníku se kromě mnoha přihlížejících, potomků letců, Jany Režné (vnučky stíhacího pilota, válečného hrdiny a generála Františka Fajtla) zúčastnil také hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec či Tomáš Rotbauer – iniciátor vzniku pomníku a člen Městské policie Třebenice.
Pro příchozí byla připravena ukázka dobových vojenských vozidel. Pro město Třebenice to je po pomníku obětem 1. a 2. světové války a pomníku obětem holocaustu již třetí velký významný pomník.