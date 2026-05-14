Transformační fórum 2026 otevře klíčová témata diverzity regionu

Jednodenní konference propojí zástupce obcí, kraje, státní správy, odborných institucí i byznysu. Cílem fóra je otevřít diskusi o budoucnosti regionu v době postupného útlumu uhlí a ukázat konkrétní směry, kterými se může Ústecký kraj vydat.
Ústecký kraj má silné průmyslové kořeny, kvalitní infrastrukturu i strategickou polohu. Právě tyto předpoklady z něj mohou udělat region technologické diverzity a konkurenceschopné ekonomiky.
Organizátorem Transformačního fóra je i letos Ústecký kraj skrze projekt Transformačního centra Ústeckého kraje společně s Datovým centrem Ústeckého kraje, Energetickým centrem Ústeckého kraje, Inovačním centrem Ústeckého kraje a Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje.
Od průmyslové tradice k technologické budoucnosti
Program fóra se zaměří na to, jak stavět budoucí rozvoj na existujících silných stránkách regionu. Diskuse se dotknou například role inovací v tradičních odvětvích, jako je chemický průmysl nebo energetika, i možností jejich modernizace a dalšího rozvoje.
Zvláštní pozornost bude věnována také územím zasaženým těžbou. Právě ta dnes představují nejen výzvu, ale i příležitost - ať už díky rozsáhlým plochám pro nové projekty, nebo existující infrastruktuře a napojení na dopravní sítě.
Technologie, vzdělávání i energetická odolnost
Druhá část programu představí konkrétní oblasti, ve kterých se technologická diverzita regionu již rozvíjí nebo má potenciál růstu. Mezi klíčová témata patří:
● využití dat a digitalizace ve veřejné správě
● zavádění umělé inteligence do vzdělávání
● rozvoj podnikavosti a technických dovedností u mladé generace
● nové energetické technologie včetně vodíku nebo geotermální energie
● budování infrastruktury pro inovativní firmy a startupy
Součástí programu budou prezentace, panelové diskuse i praktické ukázky technologií v doprovodném programu.
Prostor pro sdílení i hledání řešení
Fórum nabídne nejen odborný program, ale také prostor pro networking a sdílení zkušeností napříč institucemi i regiony. Závěrečná část akce bude věnována společné diskusi nad konkrétními možnostmi využití území a dalším směřováním regionu.
Akce je určena především pro zástupce obcí, krajů, veřejné správy, vzdělávacích a výzkumných institucí i další odbornou veřejnost.
Účast na fóru je bezplatná, podmínkou je předchozí registrace na webu Transformačního centra: Transformační fórum 2026