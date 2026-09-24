Teplická konzervatoř má po rekonstrukci modernější zázemí pro výuku

Předmětem investiční akce s celkovou hodnotou 61,85 milionu korun byla komplexní obnova školního objektu. Na budově B byla vyměněna střešní krytina včetně zkorodovaných klempířských prvků a oplechování fasádní římsy. Na objektu A proběhla oprava střechy včetně lokálních oprav a nového nátěru. Součástí prací byla také oprava fasády a zateplení přístavby varhanního sálu ve vnitrobloku.
„Šlo o náročnou, ale velmi potřebnou investici do školského objektu, který slouží každodennímu provozu konzervatoře. Kraj zde neřešil pouze jednotlivé opravy, ale komplexní obnovu důležitých částí budovy od střechy přes fasádu až po vnitřní instalace. Výsledkem je spolehlivější, bezpečnější a provozně kvalitnější zázemí pro školu,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec, „a je to zároveň jedna z mnoha investic, které v našich školách realizujeme. Ročně jde o akce za stovky milionů korun. Chceme moderní školy, kvalitní zázemí pro výuku a prostředí, ve kterém se budou dobře cítit studenti i učitelé.“
V rámci rekonstrukce došlo ke kompletní výměně elektroinstalace v budově B, vnitřních rozvodů zdravotně technických instalací a rozvodů ústředního vytápění. Upravená byla také výměníková stanice a doplněn systém měření a regulace.
Další práce zahrnovaly výměnu a doplnění akustických desek v učebnách, kompletní výmalbu budovy, nátěry ocelových zárubní, schodiště a zábradlí, opravy části podlah, sanaci statických poruch stropních konstrukcí a dodávku a instalaci klimatizačních jednotek.
„Konzervatoř je školou, kde kvalita prostředí přímo ovlivňuje výuku i každodenní práci studentů a pedagogů. V hudebním a uměleckém vzdělávání jsou důležité nejen odborné vedení a talent, ale také odpovídající prostory, akustika a technické zázemí. Jsem ráda, že se podařilo dokončit obnovu, která škole pomůže dál rozvíjet umělecké vzdělávání na vysoké úrovni,“ doplnila 1. náměstkyně hejtmana Jindra Zalabáková.
Stavební práce za téměř 60 milionů korun realizovala společnost MATURE TEPLICE s.r.o.
Dokončená obnova přináší konzervatoři modernější a kvalitnější podmínky pro výuku i provoz školy. Ústecký kraj dlouhodobě investuje do rekonstrukcí a modernizace škol a školských zařízení, jejichž je zřizovatelem. Investice se týkají nejen technického stavu budov, ale také modernizace učeben, odborného zázemí a vybavení škol. Další projekty jsou aktuálně v realizaci nebo se připravují.