Teplice se mění v moderní město s jasnou vizí

Teplice procházejí viditelnou proměnou. Nejde jen o novou vizuální identitu, ale o moderní přístup ke komunikaci, zapojení občanů do rozvoje města i oživení kultury.

Primátor Jiří Štábl přibližuje plány na revitalizaci zámecké plovárny, novinky v botanické zahradě i lákavý program nadcházející lázeňské sezony.

Primátor Jiří Štábl

Pane primátore, co z uplynulého období považujete za důležité z hlediska rozvoje města a jak se tyto změny promítají do kvality života obyvatel?

V posledních letech se snažíme rozvíjet Teplice systematicky a s jasnou vizí. Nejde jen o jednotlivé opravy nebo investice, ale o celkový posun v tom, jak město přemýšlí o svém rozvoji a jak komunikuje s obyvateli. Důležitým krokem byla například nová vizuální identita města, kterou jsme představili téměř před rokem. Ta podle mě sjednotila způsob, jakým Teplice vystupují navenek, a přispěla k modernější a přehlednější komunikaci města.

S tím souvisí i větší otevřenost vůči veřejnosti. Město dnes aktivně komunikuje prostřednictvím sociálních sítí a snaží se lidem přinášet informace srozumitelněji a rychleji než dříve.

Velký důraz zároveň klademe na participaci s veřejností. Snažíme se vytvářet více příležitostí, aby se lidé mohli zapojit do diskuse o rozvoji města a přinášet své podněty. Patří sem například veřejná setkání v jednotlivých částech Teplic, participativní rozpočet nebo zapojení veřejnosti při přípravě konkrétních projektů. Díky tomu získáváme nové pohledy a cennou zpětnou vazbu.

Blíží se hlavní sezóna, jejímž vrcholem je tradiční Zahájení lázeňské sezóny. Na co se letos mohou návštěvníci těšit?

Zahájení lázeňské sezony je pro Teplice každoročně jednou z nejvýznamnějších událostí. Letos opět nabídne bohatý víkendový program, který propojí lázeňskou tradici, kulturu i zábavu pro všechny generace.

Nyní ladíme ve spolupráci s Domem kultury Teplice poslední detaily programu a v brzké době ho představíme veřejnosti. Zatím tedy nemohu prozrazovat, ale pokud bych měl alespoň naznačit, tak v neděli na hlavní scéně oslavíme kulaté výročí hudební skupiny v rámci společného koncertu se Severočeskou filharmonií a hosty.

V čele Botanické zahrady i Domu kultury stojí nové vedení. Jakou novou energii mají tyto instituce pod jejich taktovkou městu vtisknout a na jaké další novinky v oblasti volného času se můžeme těšit?

Dům kultury je zásadní institucí, která se podílí na utváření kulturního a společenského života ve městě. S novým vedením očekáváme energii i naplnění ambice být hlavním hybatelem kulturního dění ve městě. Nový ředitel DKT Petr Šíla má před sebou nelehký úkol a jsem rád, že k němu přistupuje jako k výzvě. Líbí se nám jeho vize, kdy chce do kulturního dění zapojit také spolky a mladé lidi z Teplic. U Botanické zahrady budeme pokračovat v modernizaci této instituce a v rozšiřování programů pro veřejnost i školy.

Teplice nejsou jen lázeňským městem, ale i místem pro aktivní život. Jaké konkrétní novinky plánujete v nejbližším období dokončit a je v tomto směru něco, co byste chtěl Tepličanům osobně vzkázat nebo na co byste je rád pozval?

Aktuálně připravujeme několik projektů, které mají zlepšit veřejný prostor i každodenní život obyvatel. Jedním z důležitých témat je budoucnost areálu bývalé zámecké plovárny. Postupně připravujeme jeho revitalizaci a hledáme způsob, jak tento prostor znovu otevřít veřejnosti jako místo pro setkávání, odpočinek i kulturní akce.

Zároveň pracujeme na rozvoji cyklodopravy, například na přípravě cyklostezky směrem na Barboru. Ta by měla propojit město s oblíbenými rekreačními lokalitami v okolí. Velkou pozornost věnujeme také parkování. Intenzivně připravujeme výstavbu parkovacích domů, které mají pomoci zlepšit situaci s parkováním v některých částech města.

V Zámecké zahradě připravujeme výstavbu mola a pokračujeme také v úpravách veřejného prostoru v centru města. Letos by měla být dokončena revitalizace Tržního náměstí, na kterou budou navazovat další úpravy v této části Teplic.

Rád bych také pozval všechny Tepličany i návštěvníky města na jarní akce, například na zmiňovaný velikonoční jaromark u Domu kultury. Těšit se samozřejmě můžete také na Zahájení lázeňské sezony a další letní i podzimní akce.

https://www.teplice.cz/

