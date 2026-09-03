Taktické cvičení ve Spolchemii prověří spolupráci složek IZS

Cvičení bude zahájeno v 9:00 hodin a jeho předpokládaná doba trvání jsou zhruba čtyři hodiny.
Námětem cvičení bude modelová situace úniku chloru z vykolejené železniční cisterny v areálu společnosti. Cílem je prověřit součinnost základních i ostatních složek IZS při zásahu u mimořádné události s výskytem nebezpečné chemické látky, záchraně osob, jejich dekontaminaci, poskytování přednemocniční neodkladné péče a koordinaci činností krizových štábů. Součástí cvičení bude také ověření vybraných postupů vnějšího havarijního plánu pro stanovenou Zónu havarijního plánování v okolí areálu Spolchemie a zřízení informační linky pro veřejnost.
Do cvičení se zapojí jednotky HZS Ústeckého kraje, Hasičský záchranný sbor podniku Spolchemie, Hasičský záchranný sbor Správy železnic, jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, Policie České republiky, Městská policie Ústí nad Labem, zástupci společnosti Spolchemie a další spolupracující organizace.
V průběhu cvičení je nutné počítat s dočasnými dopravními omezeními v okolí areálu Spolchemie. Rozsah a délka jednotlivých uzavírek budou vycházet z potřeb taktického cvičení a budou operativně řízeny podle pokynů velitele zásahu. Předpokládaná omezení se dotknou těchto ulic a křižovatek:
- Panská × Revoluční
- Panská × Brněnská
- Okružní × Solvayova
- Okružní × Kekulova
- Kekulova × Tovární
- Tovární × Revoluční
- ulice U Chemičky
- ulice U České besedy
Žádáme řidiče i ostatní účastníky silničního provozu o zvýšenou opatrnost, respektování pokynů policistů a strážníků městské policie a o trpělivost během konání cvičení.
V souvislosti s cvičením prosíme veřejnost, aby zvýšený pohyb složek IZS a jejich techniky nevnímala jako skutečnou mimořádnou událost. Děkujeme za vstřícnost, trpělivost a omlouváme se za dočasná omezení, která mohou v průběhu cvičení nastat.
HZS Ústeckého kraje