Tajemství se skrývá v detailu, říká ústecká primářka soudního oddělení

Jediné pracoviště svého druhu v Ústeckém kraji zajišťuje zdravotní a soudní pitvy, nepřetržitý provoz toxikologické laboratoře a také znaleckou činnost v oblasti soudního lékařství a soudní toxikologie. Jeho primářka MUDr. Andrea Vlčková se oboru věnuje tři desetiletí. Při své práci se svým týmem vyhodnocuje nálezy na lidském těle, interpretuje výsledky laboratorních a mikroskopických vyšetření a spolupracuje s policií při objasňování úmrtí za nejrůznějších okolností. Jak se hledá odpověď na otázku, proč člověk zemřel, co všechno lze zjistit z lidských ostatků a kde už možnosti soudního lékařství končí?
Paní primářko, vaše oddělení zajišťuje soudně-lékařskou službu pro celý Ústecký kraj. Jaké případy se k vám nejčastěji dostávají?
Náš každodenní pracovní základ tvoří úmrtí z přirozené příčiny v důsledku chorobných změn, jako jsou srdeční selhání, infarkt, plicní embolie, zánět plic. Přirozenou smrtí se nerozumí jen očekávané úmrtí doma ve spánku, ale jakékoli úmrtí následkem známé či dosud nediagnostikované choroby, a to může nastat kdekoli, v práci, při sportu, v dopravním prostředku, na procházce nebo i v čekárně u lékaře. Zabýváme se také úmrtími v nemocnici, která souvisejí s úrazem, například po dopravních nehodách, napadení, sebevražedných pokusech nebo otravách. Obecně tedy řešíme smrt z příčiny vnitřní, což jsou ony chorobné změny, či zevní, kam spadají zmíněné úrazy, otravy či vraždy. U všech úmrtí je třeba objasnit příčinu, posloupnost zjištěných změn, u úrazů mechanismus vzniku poranění, stáří jednotlivých poranění. Nedílnou součástí většiny pitev jsou laboratorní analýzy, především mikroskopické vyšetření orgánových změn, neb ne vše je viditelné prostým okem, a toxikologické rozbory, které potvrdí či vyloučí podíl cizorodých látek na smrti.
Kdy je nutné provést pitvu a kdo o ní rozhoduje?
Povinnost pitvy určuje zákon o zdravotních službách. Ke každému úmrtí musí být přivolán lékař, který konstatuje smrt a pokud možno určí příčinu smrti a v návaznosti na to případně indikuje pitvu. Z povinných pitev jsou nejčastější ty, kdy lékař konstatuje smrt z neznámé příčiny. Pitva obecně slouží k určení příčiny a dalších ze zdravotního hlediska důležitých skutečností. Zvláštní kategorií jsou soudní pitvy, které nařizuje policie při podezření, že smrt nastala v souvislosti s trestným činem, tedy dopravní nehody, úrazy, sebevraždy, závislosti na drogách a podezření z pochybení při poskytování zdravotní péče.
Co se při pitvě vlastně děje a jaké informace se snažíte získat?
Při pitvě detailně prozkoumáme tělo zemřelého jak zevně, kdy se zajímáme o úrazové změny, tak i zevnitř, což znamená propitvat všechny vnitřní orgány, zjistit jak chorobné změny, tak i případné změny úrazové. Orgány postupně hodnotíme a odebíráme vzorky pro další vyšetření. Někdy je příčina smrti jasná hned při pitvě, třeba vyvinutý srdeční infarkt, mozkové krvácení, vykrvení z perforovaného žaludečního vředu. Jindy potřebujeme i výsledky laboratorních analýz a mikroskopického vyšetření tkání. Cílem je dát jednotlivé nálezy do souvislosti a zjistit, co ke smrti skutečně vedlo, eventuálně co se na smrti jakou měrou podílelo.
Jakou roli při určování příčiny smrti hraje toxikologická laboratoř?
Ta je podstatnou součástí našeho oddělení, díky ní máme předběžné výsledky rozborů v urgentních případech snadno po ruce, běžný rozbor trvá o něco déle. Ozřejmí přítomnost cizorodé látky v těle jako například alkohol, metanol, etylenglykol, opiáty, amfetaminy, kanabinoidy, benzodiazepiny a jiné léky, nebo oxid uhelnatý. Výsledky nám pomáhají posoudit, zda a jak moc mohly tyto látky přispět k úmrtí. I negativní výsledek má pro nás cenu. Naše toxikologická laboratoř funguje nepřetržitě, kromě vyšetření pro potřeby oddělení zajišťuje vyšetření i pro klinická pracoviště i nezdravotnické analýzy, jako jsou rozbory krve řidičů pro policii či rozbory pro firmy u podezření z ovlivnění zaměstnance alkoholem či psychotropní látkou nebo i pro rodiče při podezření, že jejich dítě užívá nějakou drogu.
Které látky zůstávají v těle nejdéle včetně těch, kterými se lidé tráví?
Možnosti toxikologických analýz jsou na jednu stranu široké, na druhou jsou limitovány kvalitou zkoumaného materiálu, stabilitou látky, jejími fyzikálně-chemickými vlastnosti. Jiné očekávání budeme mít u čerstvého krevního vzorku a jiné u vzorku z těla delší dobu po smrti. Některé látky lze detekovat jen v řádu hodin po požití, jiné se vylučují dny až týdny. Negativní výsledek na jednom typu analyzátoru neznamená, že na dalším přístroji, který funguje na jiném principu, nemůže vyjít analýza pozitivně, a to i ve smrtelné koncentraci. Zpravidla se člověk tráví látkami, které má nejsnáze po ruce, léky, které užívá, či tím co zbylo doma po babičce, co našel v kůlně na hubení zahradní havěti. Jako jed může od určitého množství v těle zafungovat cokoli, i obyčejná voda.
Jak dlouho trvá, než máte k dispozici konečný verdikt k příčině úmrtí?
V ideálním případě lze příčinu smrti stanovit hned při pitvě, jindy to může trvat i týdny, jedná-li se o zemřelého s naprosto neznámou anamnézou a nespecifickým pitevním nálezem, bez chorobných či jiných – řekněme – nestandardních změn, které by poskytly vodítko. Dnes lze na internetu najít kdeco, tedy i nejrůznější rady, jak se třeba otrávit a bohužel i kde takovou látku snadno sehnat. Ne každá látka přivodí smrt okamžitě, takže dotyčný po sobě stihne ještě uklidit nebo se přemístit jinam a pak logicky postrádáme užitečné informace z místa nálezu zemřelého a nezbývá než složitě pátrat. Televizní seriály běžně předkládají výsledky analýz málem ještě během pitvy, ale realita je složitější.
V čem se liší práce soudního lékaře a patologa?
Pro laiky se oba obory moc neliší, často je pro ně patolog totéž co soudní lékař, nicméně není tomu tak. Patologie se dnes věnuje především diagnostice nemocí u živých pacientů, hodnocení tkáňových vzorků-biopsií odebraných z podezřelého ložiska v těle pacienta. Soudní lékařství se oproti tomu soustředí zejména na určování příčiny smrti, hodnocení úrazů, násilných úmrtí a na medicínsko-právní souvislosti. Soudní lékař musí být schopen své závěry náležitě odborně vysvětlit a obhájit před orgány činnými v trestním řízení nebo u soudu, a to není vždy zrovna jednoduché. Některé z mladých kolegů zrovna tohle odradí a raději přejdou na méně stresující medicínský obor.
Jak probíhá spolupráce s policií při podezření na násilné úmrtí?
Při podezření, že by se na smrti mohla podílet druhá osoba nebo jsou jen na místě nejasné okolnosti, si policejní vyšetřovatel vyžádá soudního lékaře. Úkolem je prvotní vyhodnocení poranění na těle zemřelého, vyslovit se k možným mechanismům vzniku a případně k předmětu, který mohl zranění způsobit. Podrobněji se tomu pak věnujeme při pitvě, jíž se samozřejmě účastní i policie, která zajišťuje i další stopy, otisky, povýstřelové zplodiny, pořizuje fotodokumentace. Je-li to potřebné, může být k úrazovému mechanismu provedena s pachatelem a dalšími osobami i rekonstrukce či vyšetřovací pokus, kterých se též účastníme a vyslovujeme se k reálnosti výpovědi ve vztahu k pitevnímu nálezu.
Lze z poranění určit také to, jak dlouho člověk po zranění ještě žil nebo v jakém pořadí jednotlivá zranění vznikla?
Určit, zda poranění vznikla zaživa či až posmrtně nebo poškozený ještě nějakou dobu žil, není obvykle nic složitého. Pořadí vzniku poranění, je-li na těle více úrazových změn, se ne vždy dá určit, třeba při pádu z výšky či devastaci těla při sražení vlakem poranění vznikají prakticky současně, stanovení přesného pořadí vzniku poranění by zde ani nemělo praktický význam. Důležité to je při úmrtí způsobeném druhou osobou, kdy se střídá více úrazových mechanismů, zraňujících předmětů či napadání trvá po nějakou dobu, více osobami. Tady je třeba určit, které poranění vedlo ke smrti a které sice bylo závažné, ale smrt nezpůsobilo. Dostaneme-li ke zkoumání kosterní ostatky nalezené po několika letech, pak už neurčíme, jestli pachatel oběti zlomil nejdříve nos a až pak čelist, nebo obráceně.
Setkáváte se tedy i s případy, kdy se tělo najde až po dlouhé době, nebo dokonce jen kosterními ostatky?
Tělo zemřelého nalezené déle po smrti je naše standardní práce, měkké tkáně včetně vnitřních orgánů jsou sice degradované, ale v nějaké míře zachované. Většinou není problém se dobrat k příčině smrti a vyloučit cizí zavinění. U kosterních pozůstatků si musíme vystačit jen s kostmi, určíme pohlaví, přibližný věk, tělesnou výšku a přibližné stáří ostatků. Někdy máme štěstí a na kostech jsou stopy po násilí, zlomeniny, vrypy, střelné defekty. Pokud by ale dotyčný zemřel třeba v důsledku bodné rány břicha, kdy nůž pronikal jen měkkými tkáněmi, pak na kostech nalezených po letech po takovém úrazu nebude ani stopa. Čím méně zachovaného materiálu máme k dispozici, tím obtížnější je dobrat se k jednoznačným závěrům.
Co byste hledala na exhumovaném zmýdelněném těle?
Prohlídka a pitva takového těla je samozřejmě technicky obtížnější a rozhodně by bylo účelné ji provést na pracovišti, kde je možnost ostatky podrobit CT vyšetření. Tuto možnost v Ústí nemáme, byť je posmrtné CT vyšetření obecným moderním trendem v našem oboru. I ze zmýdelněných ostatků lze vytěžit dostatek informací, zejména jednalo-li se o úrazovou smrt. Problémem je interpretace toxikologických analýz.
Mumifikované tělo je tedy lepší zdroj informací?
Mumifikované tělo, jak ho v reálu vídáme, nevypadá úplně přesně jako vetchá mumie v muzeu či podzemní kryptě. K mumifikaci dochází prouděním suchého vzduchu, který tkáně vysušuje, takže kůže může být tuhá a vysušená za příhodných podmínek již třeba týden po smrti. Každé tělo je zdrojem informací, jen s nimi musíme umět pracovat.
Stává se, že vás k řešení případu přivede detail, který by jinak mohl zůstat bez povšimnutí?
Čas od času se stane, že mi na něčem z pitevního nálezu něco nesedí, změna odstínu orgánu, tvar poranění, prostě něco. V lepším případě se tušení záhy konkretizuje, v opačném případě mi nezbývá než krok po kroku probírat znovu pitevní nález, diskutovat s kolegy, ponořit se do knih a vylučovací metodou se dopracovat k řešení.
Co vás na soudním lékařství po mnoha letech praxe stále baví?
Mě i po letech baví práce jako taková, běžná rutina k udržení cviku a složité případy právě kvůli své složitosti.
Kam se posunul váš obor v posledních letech? Hrají u vás roli AI či jiné technologie?
Každý obor se posouvá, některý více a rychleji jako třeba patologie, na kterou jsme dnes již narazili, kde se málem řadou geometrickou rozšiřuje spektrum vyšetření s obrovským benefitem pro pacienta. Soudní lékařství tak progresivní není, přece jen pořád máme před sebou tělo zemřelého, s nímž musíme pracovat jako s celkem. Měkké tkáně se v čase mění, podléhají posmrtným pochodům. Můžeme si pomoci spoustou vyšetření, ale pořád jsem to já jako soudní lékař, kdo musí všechno vyhodnotit a řekněme učesat do fazóny. Umělá inteligence to za nás neodpitvá, může nám poradit, ale nenese odpovědnost.
Jaký prostor u vás na oddělení dostanou lékař, laborant nebo sestřička, kteří by chtěli nastoupit po studiu?
Nastoupit k nám může jakýkoli zájemce o práci lékaře, toxikologa, zdravotního laboranta či sanitáře, pokud splňuje požadavky na vzdělání. Pak už je jenom na něm, jak se adaptuje na práci, někomu může vadit psychická zátěž, zápach, práce s mrtvým lidským tělem. Prostor dostane každý a je na něm, jak s ním naloží. Práce všech mých kolegů, ať jsou na pozici vysokoškoláka, středního personálu či sanitářů, stejně jako jejich pracovního nasazení, si vážím.