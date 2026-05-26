Středověký festival vypukne u jezera Milada

Přijďte si užít středověký festival, připomínající kulatá výročí dvou významných bitev, které se odehrály kousek od Ústí na Labem – 900 let od Bitvy u Chlumce a 600 let od Bitvy u Ústí nad Labem (Bitva na Běhání).

Ústecké bitvy v letech 1126 a 1426

Bitva u Chlumce z roku 1126 je jedním z nejvýznamnějších vojenských střetnutí českého středověku. Po smrti knížete Vladislava I. nastoupil na trůn jeho bratr Soběslav I. To se ale nelíbilo Otu II. Olomouckému, který si též dělal na trůn nárok. Obrátil se na německého krále Lothara III., který prohlásil, že Čechy jsou jeho lénem a o obsazení trůnu rozhoduje on. Soběslav se však odmítl podrobit a začal shromažďovat vojsko.

Bitva se odehrála 18. února 1126 v okolí Chlumce. Lotharovo vojsko vpadlo do Čech přes Krušné hory. Soběslav na ně nečekal na otevřeném poli, ale obsadil výhodné pozice v horských soutěskách. Před bitvou nechal Soběslav vyhledat kopí svatého Václava a na něj byl připevněn praporec svatého Vojtěcha. Tím došlo ke spojení dvou nejsilnějších národních patronů do jedné mocné relikvie. Podle pověsti došlo v kritickém momentu bitvy ke zjevení – nad vojskem se vznášela postava svatého Václava na bílém koni, která dodávala Čechům odvahu.

Pověst též praví, že na praporec svatého Vojtěcha usedla bílá holubice, což bylo vykládáno jako jasné znamení Boží přízně. Bitva skončila drtivým vítězstvím Čechů a díky vítězství „pod praporem svatého Václava“ mohl Soběslav I. vystupovat vůči poraženému králi Lotharu III. z pozice morální síly. Bitva dokázala, že o českém knížeti nerozhoduje jen vůle císaře, ale vůle nebeského ochránce Čech.

Husitská bitva roku 1426 u Ústí nad Labem byla jedním z největších a nejkrvavějších střetů té doby. Město bylo v té době v rukou saského markraběte jako zástava od krále Zikmunda. Husité Ústí obléhali, protože pro ně představovalo strategický bod na severu.

Na pomoc obléhanému městu vyrazila početná armáda z německých zemí – Saska, Durynska a Míšně. Bitva se odehrála 16. června 1426 na vyvýšenině zvané „Na Běhání“ (mezi vesnicemi Hrbovice a Předlice). V boji zblízka neměli těžce odění a neohrabaní rytíři šanci. Jakmile se křižácké vojsko dalo na útěk, začal krvavý masakr.

Samotné město Ústí bylo hned druhý den husity dobyto a důsledně vypáleno. I když husité kult světců potlačovali, svatý Václav pro ně byl především český kníže a ochránce země. Spojením Václava s kalichem, jak jej známe z dobového vyobrazení ze Svádova, husité vzkazovali: „I náš největší světec by dnes pil z kalicha a bojoval na naší straně.“

Program středověkého festivalu

Můžete se těšit na dva historické tábory, historické stánky, program s ukázkami dobového vojenství, hudební doprovod, dětské programy a mnoho dalšího. Vrcholem středověkého festivalu budou dvě rekonstrukce bitev, každá z jednoho historického období.

10.30 Otevření středověkého tábora
11.00 Oficiální zahájení
11.30 Loutkové představení
12.00 Rytířský turnaj
13.00 Bitva 1126
14.00 Přednáška kata
14.30 Dětská bitva
15.00 Kapela Asonance
16.00 Sokolníci Falconia
17.00 Bitva 1426
18.00 Závěrečný ceremoniál
19.00 Kapela Klíč
21.00 Ohnivé představení
22.00 ukončení programu

Změny v programu a organizaci jsou vyhrazeny.

Vstup je volný.

Kyvadlová doprava Divadlo–Milada–Divadlo je zajištěna zdarma.

Akce navazuje na Středověkou muzejní noc konající se v pátek 5. 6. 2026.

