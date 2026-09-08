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Středisko Stříbrníky SPŠ Resslova se po rekonstrukci znovu otevřelo

Komerční sdělení

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Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly více než 600 milionů korun včetně DPH | foto: Ústecký kraj

Komerční sdělení

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Ústecký kraj dokončil jednu z nejvýznamnějších školských investic posledních let. Objekt Střední průmyslové školy, Ústí nad Labem, Resslova 5 – středisko Stříbrníky ve Výstupní ulici prošel kompletní rekonstrukcí.

Modernizace se týkala budovy školy, tělocvičny i navazujících venkovních zpevněných ploch. Celkové náklady akce dosáhly více než 600 milionů korun včetně DPH.

Rekonstrukce probíhala od října 2024 do července 2026. Součástí prací byla kompletní demontáž původní obálky budovy, vnitřních rozvodů, technologií i vybavení. Objekt získal nové elektroinstalace, datové sítě, vytápění, vodovod a kanalizaci, vzduchotechniku, kamerový a zabezpečovací systém, elektrickou požární signalizaci, audiovizuální techniku, výtahy, fotovoltaickou elektrárnu i moderní gastro vybavení pro výdej stravy a jídelnu.

„Jde o mimořádně důležitou investici do vzdělávání v Ústeckém kraji. Středisko Stříbrníky získalo moderní, bezpečné a technicky kvalitní zázemí, které odpovídá současným požadavkům na výuku i provoz školy. Takové projekty nejsou jen opravou budov, ale investicí do budoucnosti našich studentů, pedagogů i celého regionu,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.

Projekt byl zároveň pilotně připraven a realizován s využitím metody BIM – Building Information Modeling, tedy informačního modelování staveb. Tento postup umožňuje efektivněji pracovat s daty o stavbě během její přípravy, realizace i následného provozu a údržby.

„Rekonstrukce střediska Stříbrníky byla pro kraj pilotním projektem využívajícím metodu BIM. Díky tomu jsme si v praxi ověřili moderní způsob přípravy a řízení stavby, který přináší lepší přehled o technických datech objektu a bude užitečný i pro jeho budoucí správu. Je to cesta, kterou chceme u významných investic dále rozvíjet,“ řekl radní Ústeckého kraje pro oblast investic Jiří Fedoriška.

Stavební práce realizovalo sdružení Společnost IR.C + Metrostav_SPŠ Resslova. Projektovou dokumentaci zpracovala společnost IDP spol. s r.o. Během rekonstrukce bylo zároveň nutné zajistit nepřetržitý provoz základnových stanic mobilních operátorů umístěných v objektu.

„Kvalita vzdělávání začíná u prostředí, ve kterém se žáci učí a pedagogové pracují. Moderní učebny, kvalitní technické zázemí, konektivita a bezpečné prostory jsou dnes nezbytnou součástí školy, která má připravovat mladé lidi na budoucí profesní život,“ doplnila 1. náměstkyně hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu Jindra Zalabáková.

Na rekonstrukci střediska Stříbrníky získal Ústecký kraj také podporu z Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. Projekt je zaměřen mimo jiné na výrazné snížení energetické náročnosti budovy. Dotace EU činí 87 milionů korun. Modernizace tak nepřináší pouze kvalitnější podmínky pro výuku, ale také úspornější a udržitelnější provoz školního objektu.

Témata: Ústecký kraj

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