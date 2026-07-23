Staň se šelmou a vyraz na běh nočním Mostem

Komerční sdělení
Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více
Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.
Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.
Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.
Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.
Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.
Vezmi si čelovku, nabij baterie a připrav se na výjimečný večer ve městě na úpatí Krušných hor. V sobotu 8. srpna 2026, zažiješ mimořádnou atmosféru při závodě NN Night Run v Mostě. Ale čeká tě ten den mnohem víc.
Hlavním bodem programu jsou tratě 10 km (Night Run) či charitativní pětka (5 km v rámci Avon Běh). Trasa závodu povede tradičně centrem kolem parku Šibenik. Děti si zaběhnou svůj běh a nebo pak s rodiči nenáročnou tříkilometrovou trasu.
Tisíce běžců s rozsvícenými čelovkami, pohybující se v noční tmě, vytvoří hypnotizující světelnou podívanou odrážející se na hladině vody. Dvanáctý ročník NN Night Run v Mostě nabídne nezapomenutelnou zábavu pro všechny věkové kategorie.
Akce je podpořena Ústeckým krajem. Více informací na webu závodu NN NIGHT RUN MOST - NN Night Run