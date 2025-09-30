Sportovní dopoledne pro děti v Mostě přilákalo stovky malých sportovců

Sportovní dopoledne určené pro děti ze čtyř velkých mateřských škol se uskutečnilo ve Středisku volného času v Mostě. Akce se konala v rámci projektu Českého atletického svazu „Atletika pro děti / Pohybová gramotnost“. Uspořádal ji svaz ve spolupráci s Ústeckým krajem.

Fotogalerie2

Na akci si děti společně zasportovali, podpořila je 1. náměstkyně Jindra Zalabáková, ale také ambasadorka Helena Fibingerová | foto: Ústecký kraj

Během dopoledne se ve třech blocích vystřídalo na 550 dětí ze 4 mosteckých mateřských škol a jejich odloučených pracovišť rozmístěných po celém městě. Malí sportovci soutěžili v šesti zábavných atletických disciplínách: slalomový a překážkový běh, boční přeskoky a skok z místa, hod oštěpem a hod na cíl.

Představitelé Ústeckého kraje a města Most, 1. náměstkyně hejtmana Jindra Zalabáková a primátor Marek Hrvol pak rozdali učitelkám všech zúčastněných školek atletické sady, konkrétně dětské překážky a pěnové oštěpy, pro jejich další využití při výuce.

Na sportující předškolní děti dohlížel i oblíbený maskot zajíc Atík. Konkurencí v popularitě mu byl na místě reprezentant ve skoku do dálky Radek Juška, účastník nedávného atletického mistrovství světa v Tokiu, který sám bedlivě sledoval a hecoval děti k co nejlepším výkonům na všech stanovištích. Vyzkoušel si dokonce i roli reportéra a zpovídal nadšené žáčky, kteří se tak mohli na chvíli vcítit do role sportovních hvězd. Na památku pak děti dostaly od Radka Jušky i podepsanou fotografii.

Cílem projektu „Atletika pro děti / Pohybová gramotnost“ je nabídnout rodičům a jejich dětem kvalitní volnočasovou aktivitu v podobě pravidelných atletických kroužků a zároveň podpořit sportovní přípravu nejmladších dětí v oddílech a klubech. Už od roku 2009 tak mají děti z celého Česka možnost trávit aktivně svůj volný čas v takzvaných atletických školkách a přípravkách. Ty jsou určené dětem ve věku 5 až 11 let a působí na více než 246 místech po celé republice. I několikrát týdně díky nim aktivně sportuje přes 32 tisíc dětí. Se základy jednotlivých atletických disciplín se malí atleti seznamují způsobem, který byl speciálně upraven jejich potřebám a věku.

30. září 2025

30. září 2025

30. září 2025

30. září 2025

