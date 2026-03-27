Specialista na zemědělskou, komunální a lesnickou techniku

Na českém trhu působíte již jedenáct let. S jakou vizí jste se do podnikání pustili? A jaké byly vaše začátky?
V roce 2015 jsme do rozběhu naší společnosti vstupovali s vizí nejen vytvořit, ale i úspěšně a především ke spokojenosti a dobrému pocitu nás a našich zákazníků provozovat a rozvíjet společnost, nabízející jak obchodní, tak servisní a poradenskou činnost v oboru zemědělské, komunální a lesnické techniky. Počáteční vizí bylo také získat zastoupení a dobře zastupovat významné a kvalitní značky techniky na trhu, o který se budeme starat. Začátky nebyly snadné, ale především díky vstřícnosti dodavatelů, dobrým a přátelským vztahům a zkušenostem, které jsme měli s našimi zákazníky z předchozího působení v oboru obchodu a služeb, a v neposlední řadě soudržnosti našeho kolektivu se start a růst naší firmy úspěšně dařil a daří.
Co vše dnes patří do portfolia vašich služeb?
Podařilo se nám získat, udržet a postupně rozvinout zastoupení významných a kvalitních značek techniky, které se staly pevným základem našeho obchodního a servisního působení na trhu. Jedná se především o kompletní sortiment značek Kubota, Farmet, Laski, Seppi, Agrometall, kompletní sortiment dovozce strojů Manatech CZ, tj. značky McHale, Quicke, Trima, Anderson, HakkiPilke, Dieci aj. Mezi další značky, jež obchodně a servisně zajišťujeme patří Kotte, Pöttinger, Hardi, John Deere, atd.. Staráme se o kompletní obchodní zajištění prodeje, včetně financování, technické a servisní zabezpečení provozu dodaných strojů, prodej a dodávky náhradních dílů a v neposlední řadě odborné poradenství.
Jste zaměřeni regionálně, nebo dodáváte výrobky po celé republice?
Jsme regionálně zaměřená společnost působící na trhu Ústeckého a podstatné části Středočeského a Libereckého kraje a Prahy.
Kdo jsou vaši hlavní zákazníci? Co u vás nejvíce oceňují?
Mezi naše hlavní zákazníky patří především malé a střední zemědělské společnosti, rodinné farmy, soukromí zemědělci, obecní a městské úřady, technické služby, SÚS, společnosti zajišťující služby v zemědělství, komunálních službách nebo lesnictví, ale i velké společnosti ze zemědělské prvovýroby. Všichni kladou důraz na kvalitní techniku, spolehlivé služby a férové jednání, které se všem snažíme v maximální míře naší prací a přístupem poskytnout. Jen spokojený zákazník se vrací.
Co vás odlišuje od konkurence?
Jsem menší, regionální firma se zastoupením kvalitních značek, s osobním přístupem k řešení obchodních, servisních i technických požadavků všech zákazníků. Náš kolektiv je stálý, od začátku našeho působení jen s drobnými přirozenými změnami v servisním teamu.
Je pro vás výhodou, že jste česká firma?
Určitě ano. To ale ocení především náš zákazník.
O které vaše stroje je v současné době mezi zemědělci největší zájem? A připravujete v letošním roce i nějaké novinky?
Po dvou letech celkového poklesu prodeje nové techniky v celém odvětví zemědělství a růstu požadavků na servis techniky od počátku letošního roku oživuje zájem o stroje značky Farmet v sortimentu secích strojů a strojů na předseťovou přípravu půdy. Stabilní zájem je o štěpkovače dřevní hmoty Laski, adaptéry a čelní nakladače Quicke, pícninářskou techniku McHale a Kubota. Díky akčním strojům je v komunální technice velký zájem o univerzální traktory Kubota s výbavou pro údržbu obcí a měst. Novinky jsou jako každý rok ve většině sortimentu. Určitě si vybere každý podle svých představ a požadavků.
Bohumil Brejžek