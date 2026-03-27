Specialista na zemědělskou, komunální a lesnickou techniku

Komerční sdělení
„Staráme se o kompletní obchodní zajištění prodeje, včetně financování, technické a servisní zabezpečení provozu dodaných strojů, prodej a dodávky náhradních dílů a v neposlední řadě odborné poradenství,“ představuje svoji firmu Farmtechnik z Roudnice nad Labem Ing. Petr Florian.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Lesní fréza Seppi
Samojízdná profi sekačka KUBOTA G261
Secí stroj FARMET Falcon 6-pro
Secí stroj FARMET Falcon-8-pro
9 fotografií
Na českém trhu působíte již jedenáct let. S jakou vizí jste se do podnikání pustili? A jaké byly vaše začátky?

V roce 2015 jsme do rozběhu naší společnosti vstupovali s vizí nejen vytvořit, ale i úspěšně a především ke spokojenosti a dobrému pocitu nás a našich zákazníků provozovat a rozvíjet společnost, nabízející jak obchodní, tak servisní a poradenskou činnost v oboru zemědělské, komunální a lesnické techniky. Počáteční vizí bylo také získat zastoupení a dobře zastupovat významné a kvalitní značky techniky na trhu, o který se budeme starat. Začátky nebyly snadné, ale především díky vstřícnosti dodavatelů, dobrým a přátelským vztahům a zkušenostem, které jsme měli s našimi zákazníky z předchozího působení v oboru obchodu a služeb, a v neposlední řadě soudržnosti našeho kolektivu se start a růst naší firmy úspěšně dařil a daří.

Co vše dnes patří do portfolia vašich služeb?

Podařilo se nám získat, udržet a postupně rozvinout zastoupení významných a kvalitních značek techniky, které se staly pevným základem našeho obchodního a servisního působení na trhu. Jedná se především o kompletní sortiment značek Kubota, Farmet, Laski, Seppi, Agrometall, kompletní sortiment dovozce strojů Manatech CZ, tj. značky McHale, Quicke, Trima, Anderson, HakkiPilke, Dieci aj. Mezi další značky, jež obchodně a servisně zajišťujeme patří Kotte, Pöttinger, Hardi, John Deere, atd.. Staráme se o kompletní obchodní zajištění prodeje, včetně financování, technické a servisní zabezpečení provozu dodaných strojů, prodej a dodávky náhradních dílů a v neposlední řadě odborné poradenství.

Jste zaměřeni regionálně, nebo dodáváte výrobky po celé republice?

Jsme regionálně zaměřená společnost působící na trhu Ústeckého a podstatné části Středočeského a Libereckého kraje a Prahy.

Kdo jsou vaši hlavní zákazníci? Co u vás nejvíce oceňují?

Mezi naše hlavní zákazníky patří především malé a střední zemědělské společnosti, rodinné farmy, soukromí zemědělci, obecní a městské úřady, technické služby, SÚS, společnosti zajišťující služby v zemědělství, komunálních službách nebo lesnictví, ale i velké společnosti ze zemědělské prvovýroby. Všichni kladou důraz na kvalitní techniku, spolehlivé služby a férové jednání, které se všem snažíme v maximální míře naší prací a přístupem poskytnout. Jen spokojený zákazník se vrací.

Co vás odlišuje od konkurence?

Jsem menší, regionální firma se zastoupením kvalitních značek, s osobním přístupem k řešení obchodních, servisních i technických požadavků všech zákazníků. Náš kolektiv je stálý, od začátku našeho působení jen s drobnými přirozenými změnami v servisním teamu.

Je pro vás výhodou, že jste česká firma?

Určitě ano. To ale ocení především náš zákazník.

O které vaše stroje je v současné době mezi zemědělci největší zájem? A připravujete v letošním roce i nějaké novinky?

Po dvou letech celkového poklesu prodeje nové techniky v celém odvětví zemědělství a růstu požadavků na servis techniky od počátku letošního roku oživuje zájem o stroje značky Farmet v sortimentu secích strojů a strojů na předseťovou přípravu půdy. Stabilní zájem je o štěpkovače dřevní hmoty Laski, adaptéry a čelní nakladače Quicke, pícninářskou techniku McHale a Kubota. Díky akčním strojům je v komunální technice velký zájem o univerzální traktory Kubota s výbavou pro údržbu obcí a měst. Novinky jsou jako každý rok ve většině sortimentu. Určitě si vybere každý podle svých představ a požadavků.

Bohumil Brejžek

www.farmtechnik.cz

Nejčtenější

Allwyn Česko uvádí loterii 20 Mega. Hrát lze už za dvacet korun

Komerční sdělení

Společnost Allwyn Česko uvádí na tuzemský trh novou číselnou loterii 20 Mega. Hra nabízí jednoduchý princip: za dvacet korun mohou lidé hrát o výhru až 20 milionů korun. Slosování probíhá každý den a...

Velikonoce v Rožnově pod Radhoštěm: Zažijte jaro na Valašsku naplno

Komerční sdělení

Rozkvetlé louky, folklor, tradice a pohodová atmosféra kaváren. Jaro v Rožnově pod Radhoštěm má jedinečné kouzlo. Užijte si Velikonoce na Valašsku a objevte město, které láká na tradice, výlety do...

Hejtman Kamal Farhan: Važme si víc lidí, kteří tu jsou pro druhé

Komerční sdělení
Už jste slyšeli, že se Plzeňskému kraji často říká kraj vesnický? Z úst současného hejtmana Kamala Farhana to zaznělo už mnohokrát – a nikdy hanlivě. Naopak s respektem a hrdostí. A právě proto kraj...

Nestabilní svět? Dovolenkový ráj může být blíž, než si myslíte

Komerční sdělení

Rakety a drony putující nad mořskými letovisky, zrušené lety, předražené zpáteční letenky, letištní haly praskající ve švech. To je bohužel smutná realita posledních týdnů pro mnoho Čechů, kteří se...

Nevíte, co dělat s ojetými pneumatikami? Poradíme

Komerční sdělení

Podle zákona o výrobcích s ukončenou životností se naše společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech řadí mezi výrobce pneumatik a je naší povinností informovat veřejnost o tom, co se s ojetými...

Komerční sdělení
27. března 2026

Pošlete děti na tábor s těmi nejlepšími!

Komerční sdělení

DĚTI BEZ HRANIC jsou lídr v pořádání klasických dětských chatičkových táborů už dvě desítky let. Je to táborový spolek lidí, které baví pořádat dětské tábory.

27. března 2026

Pomoc dětem včas: Jihočeský kraj posiluje péči

Komerční sdělení
Duševní obtíže u dětí se v posledních letech stávají jedním z nejvýraznějších problémů, kterým čelí české regiony. Podle dostupných údajů se s nimi potýká téměř každé páté dítě do 18 let. Přesto...

27. března 2026

Život v kufříku dává odloženým dětem možnost znát svůj příběh

Komerční sdělení
Většina z nás má doma fotoalbum plné vzpomínek. Pro děti, které po narození zůstávají v nemocnici bez rodičů, je ale tato „první kapitola“ často prázdným místem. Projekt Život v kufříku to už deset...

27. března 2026

Městská policie Ústí: 35 let bezpečí a prevence

Komerční sdělení
Strážníci řeší přestupky i vzdělávají tisíce dětí ročně.

27. března 2026

Jak pořídit automobil s výhodným financováním Chytře?

Komerční sdělení
Vysočany

Objevte prověřené vozy Škoda Plus v Auto–Poly.

26. března 2026

Roboti spolupracující s lidmi a elektromobily jako pojízdné baterie

Komerční sdělení
Nejvýznamnější částí práce Jakuba Rozlivka je návrh řídicího systému, který...

Ceny Wernera von Siemense 2025: Ocenění za Nejlepší disertační a diplomovou práci zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0 a Ocenění za Nejlepší disertační a diplomovou práci zabývající se chytrou...

26. března 2026

Komerční sdělení
26. března 2026

Saargummi získává další zakázky a přijímá zaměstnance

Komerční sdělení
Koncern Renault se stal novým zákazníkem červenokostelecké gumárenské společnosti Saar Gummi Czech (SGC).

26. března 2026

Komerční sdělení

26. března 2026

Poslední šance na ikony: Audi RS a R8 z trhu mizí, Jarov má unikáty

Komerční sdělení
Éra ikonických spalovacích motorů Audi Sport se pomalu uzavírá a sehnat nové vozy RS5, RS6 či supersport R8 je stále těžší. Pražské AUTO JAROV jako jeden z mála prodejců drží poslední skladové kusy,...

26. března 2026

Kraj hledá potraviny „k nezaplacení“

Komerční sdělení

Regionální výrobci, kteří dělají svou práci srdcem a používají místní suroviny, se mohou opět přihlásit do nového ročníku soutěže Regionální potravina Ústeckého kraje. Soutěž pořádá Okresní agrární...

26. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.