Skleněné popelnice za rok 2024 mají své majitele

Finalisté se na vyhlášení výsledků sešli v Ústí nad Labem na Větruši. Soutěž byla rozdělena do čtyř kategorií – obce do 500 obyvatel, obce nad 501 obyvatel, v další kategorii se pak utkala města a městysy do 3 500 obyvatel a v poslední kategorii měřila své výsledky ve třídění města nad 3 501 obyvatel.

„V letošním roce byla v soutěži spousta překvapení, a to v počtu nově se umístěných obcí a měst jako například obec Přestanov nebo město Hora Svaté Kateřiny. Oproti finalistům za rok 2023 se z druhé příčky na tu první probojovalo město Česká Kamenice, a tím předběhlo loňského favorita město Žatec,“ komentovala úspěchy obcí a měst Martina Filipová, ředitelka oddělení regionálního provozu EKO-KOM, a. s. Současně hovořila i o prioritách a stanovených cílech, které obce musí splnit do roku 2030.

Náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro oblast životního prostředí Tomáš Kirbs přivítal všechny zástupce obcí a měst a poděkoval jim za jejich úsilí a snahu, což není leckdy vůbec lehké. „Těší mě, že obce a města v našem regionu začínají odpadové hospodářství brát jako velmi důležité téma. Jezdím po kraji a debatujeme se starosty a starostkami o budoucnosti odpadového hospodářství,“ dodal Tomáš Kirbs.

Obcím a městům kraj poskytuje finanční odměny v celkové výši 390 tisíc korun a AOS EKO-KOM, a. s. finanční prostředky na zajištění celé akce, včetně plaket, v celkové hodnotě 205 tisíc korun.

Soutěž Skleněná popelnice je součástí projektu Intenzifikace odděleného sběru v Ústeckém kraji, realizovaného krajem a společností EKO-KOM, a. s. Jak název napovídá, jeho cílem je zvýšení množství vytříděných využitelných složek odpadů v kraji.

„Jsem ráda, že se do finalistů probojovalo několik nováčků z řad obcí a měst a mile tím překvapili nejen nás, ale i sebe,“ uvedla Alice Karlíková, regionální manažerka EKO-KOM, a. s.

Výsledky soutěžních kategorií:

Kategorie do 500 obyvatel

1. Doubice (okres Děčín)

2. Ploskovice (okres Litoměřice)

3. Kryštofovy Hamry (okres Chomutov)

Kategorie nad 501 obyvatel

1. Lipová (okres Děčín)

2. Přestanov (okres Ústí nad Labem)

3. Libčeves (okres Louny)

Kategorie do 3500 obyvatel

1. Loučná pod Klínovcem (okres Chomutov)

2. Brozany (okres Litoměřice)

3. Hora Svaté Kateřiny (okres Most)

Kategorie nad 3500 obyvatel

1. Česká Kamenice (okres Děčín)

2. Žatec (okres Louny)

3. Litoměřice (okres Litoměřice)