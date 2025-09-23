Sezona nekončí: Ústecký kraj láká cyklisty na nové trasy

Dva nové úseky cyklotras se otevřely cyklistům v severní části Ústeckého kraje. Jedná se o novou část cyklostezky Česká Kamenice – Kamenický Šenov a Mandavskou trasu. Slavnostního otevření nových úseků se zúčastnil radní Ústeckého kraje Tomáš Rieger.
Severní magistrála má nové značení
Nový čtyřkilometrový úsek stezky je pro cyklisty připraven mezi městy Česká Kamenice a Kamenický Šenov. Tato cyklostezka je součástí národní dálkové cyklotrasy číslo 8. Takzvaná Severní magistrála vede z Děčínska směrem na jihovýchod přes Českou Lípu, Liberec, Jičín, Hradec Králové, Týniště nad Orlicí, Choceň, Ústí nad Orlicí, Lanškroun až k Hoštejnu u Zábřežské vrchoviny. Úsek vedený v Ústeckém kraji byl v letošním roce osazen cykloturistickým značením.
„Cyklistika není jen o sportu a zábavě, ale také o podpoře cestovního ruchu a místního podnikání. Když rodiny o víkendu vyrážejí na výlet po cyklostezce, přispívají tím nejen ke svému zdraví, ale i k oživení obcí a venkova. Proto cykloturistiku podporujeme nejen stavbou stezek, ale také plánováním, financováním a partnerstvím s obcemi. Na nový úsek Severní magistrály Ústecký kraj přispěl dotací ve výši 4 miliony korun,“ uvádí hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.
Mandavská trasa tvoří nadregionální spojnici
Druhou aktuálně zpřístupněnou novinkou je Mandavská trasa. Tato cyklotrasa začíná v Brtníkách a pokračuje přes Staré Křečany, Rumburk a Seifhennersdorf do Varnsdorfu, odkud na německém území sleduje tok Mandavy až k soutoku s Lužickou Nisou.
Tato trasa díky česko-německé spolupráci propojuje Ústecký kraj s významnou dálkovou cyklotrasou Odra-Nisa. Společně s Křinickou cyklotrasou, která se v Bad Schandau napojuje na Labskou stezku, tvoří novou nadregionální cykloturistickou spojnici mezi cyklotrasami Elbe-Labe a Odra-Nisa. Vyhledání a vyznačení trasy na českém území zafinancoval Ústecký kraj částkou 381 tisíc korun.