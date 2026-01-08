Senioři v Krásné Lípě mají novou přístavbu společenské místnosti

V Domově pro seniory – ve středisku Krásná Lípa byla dokončena přístavba nové společenské místnosti, která je architektonicky citlivě napojena na ubytovací pavilon „B“. Moderní prostor rozšiřuje možnosti pro setkávání, volnočasové aktivity i komunitní život klientů domova.

Fotogalerie2

Součástí stavby je rovněž bezbariérový vstup na terasu s posezením. | foto: Ústecký kraj

Společenská místnost s kapacitou téměř 50 osob představuje ideální zázemí pro kulturní a společenské události či vzdělávací programy. Součástí prostoru je i kuchyňka. Významným prvkem je Smart projektor, který umožňuje promítání filmů, fotografií, prezentací i interaktivních programů.

Součástí stavby je rovněž bezbariérový vstup na terasu s posezením, odkud lze plynule přejít do zahrady. Tento prvek výrazně zvyšuje komfort a dostupnost venkovních aktivit, zejména pro osoby s omezenou pohyblivostí.

Realizace byla financována z příspěvku zřizovatele – Ústeckého kraje – v celkové výši 13 430 000 Kč.

Témata: Ústecký kraj

