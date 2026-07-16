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Semináře představily dotační program Voucher pro rozvoj podnikání II

Komerční sdělení

Ústecký kraj uspořádal sérii seminářů zaměřených na dotační program Voucher pro rozvoj podnikání II | foto: Ústecký kraj

Komerční sdělení

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Ústecký kraj uspořádal sérii bezplatných seminářů zaměřených na nový dotační program Voucher pro rozvoj podnikání II, který je financován z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027.

Semináře se konaly v Lounech, Děčíně, Mostě, Chomutově, Teplicích, Ústí nad Labem a Litoměřicích a nabídly zájemcům praktické informace o možnostech podpory podnikání v regionu.

Účastníci se seznámili s podmínkami dotačního programu, jehož cílem je podpora rozvoje malých a středních podniků v Ústeckém kraji. Součástí seminářů byly také praktické rady k přípravě žádosti o dotaci, informace o způsobilých výdajích a nejčastějších chybách při podávání žádostí.

Vedle samotného programu Voucher pro rozvoj podnikání II získali návštěvníci přehled také o aktuálních a připravovaných programech podpory pro startupy, malé a střední podniky. Diskutovány byly možnosti financování projektů zaměřených například na zavádění nových výrobků a služeb, rozšiřování výroby či zvyšování efektivity podnikatelské činnosti.

Program Voucher pro rozvoj podnikání II disponuje alokací přes 200 milionů korun a umožní podnikatelům získat podporu ve výši od 50 do 500 tisíc korun. Dotace může pokrýt až 60 % způsobilých výdajů projektu.

Příjem žádostí bude zahájen 2. září 2026 v 10 hodin.

Témata: Ústecký kraj

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