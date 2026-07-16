Semináře představily dotační program Voucher pro rozvoj podnikání II

Komerční sdělení
Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více
Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.
Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.
Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.
Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.
Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.
Ústecký kraj uspořádal sérii bezplatných seminářů zaměřených na nový dotační program Voucher pro rozvoj podnikání II, který je financován z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027.
Semináře se konaly v Lounech, Děčíně, Mostě, Chomutově, Teplicích, Ústí nad Labem a Litoměřicích a nabídly zájemcům praktické informace o možnostech podpory podnikání v regionu.
Účastníci se seznámili s podmínkami dotačního programu, jehož cílem je podpora rozvoje malých a středních podniků v Ústeckém kraji. Součástí seminářů byly také praktické rady k přípravě žádosti o dotaci, informace o způsobilých výdajích a nejčastějších chybách při podávání žádostí.
Vedle samotného programu Voucher pro rozvoj podnikání II získali návštěvníci přehled také o aktuálních a připravovaných programech podpory pro startupy, malé a střední podniky. Diskutovány byly možnosti financování projektů zaměřených například na zavádění nových výrobků a služeb, rozšiřování výroby či zvyšování efektivity podnikatelské činnosti.
Program Voucher pro rozvoj podnikání II disponuje alokací přes 200 milionů korun a umožní podnikatelům získat podporu ve výši od 50 do 500 tisíc korun. Dotace může pokrýt až 60 % způsobilých výdajů projektu.
Příjem žádostí bude zahájen 2. září 2026 v 10 hodin.