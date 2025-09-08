Rychlé objednání i online přístup k dokumentaci nabízí Portál pacienta

Portál pacienta UK, kterou nabízí největší poskytovatel nemocniční péče v České republice, společnost Krajská zdravotní, a.s. (KZ), ve spolupráci s Ústeckým krajem, umožňuje komfortní řešení obojího. Stačí se registrovat a pro přístup ke zdravotnické dokumentaci si nechat ověřit totožnost. V současnosti systém umožňuje objednání do většiny ambulantních pracovišť v nemocnicích KZ.
„Portál pacienta tedy umožňuje občanům přístup přes internet k objednávání zdravotních služeb – rezervaci termínu – ve zdravotnických zařízeních. A to i bez předchozí registrace. Doplnili jsme téměř všechny ambulance jak obecné, tak screeningové, ve všech nemocnicích Krajské zdravotní s výjimkou Rumburku, kde na zpřístupnění ještě pracujeme. Ve všech lokalitách jsou ambulance do Portálu pacienta doplněny a jsou k dispozici všem pacientům pro objednání,“ informuje Jan Pejchal, náměstek pro řízení informačních systémů KZ.
Zdravotní portál tak značně usnadňuje komunikaci se zdravotníky, čímž výrazně šetří čas pacientů a zjednodušuje administrativu personálu nemocnic.
„Preferujeme, aby pacient byl identifikován nejlépe identitou občana prostřednictvím eObčanky nebo bankovní identitou či MojeID. Tak víme, že na druhé straně je přímo identifikovaný pacient, který tam má k dispozici informace ze své zdravotní dokumentace. Systém umožňuje ale i jinou volbu, pokud člověk nemá žádnou z uvedených elektronických identit, aby se mohl i tak zaregistrovat k návštěvě například ambulance,“ upozorňuje Jan Pejchal.
Jestliže pacient projde registračním místem a je ověřen, získá online přístup ke své zdravotnické dokumentaci včetně všech propouštěcích a ambulantních zpráv i popisů rentgenů. Registrovaný člověk na Portálu pacienta UK může takové informace nejen prohlížet, ale i vytisknout.
Registraci lze provést na pracovištích Krajské zdravotní, v Masarykově nemocnici například na recepci v atriu pavilonu A, v nemocnici v Mostě, v Děčíně i v Litoměřicích. Registrační místo pro Portál pacienta je také na podatelně Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem.
„Jakmile zde pacienta ověří, ten poté svoje data uvidí. Validace pacienta je nezbytná, abychom vyloučili možnost chyby při jeho první identifikaci. Může mít třeba nesouhlasící, cizí kartičku, průkaz zdravotního pojištění, a my potřebujeme spárovat, že jde opravdu o toho konkrétního jedince,“ vysvětluje Jan Pejchal.
Jak dodal, spolu s kolegy na úseku řízení informačních systémů KZ věří, že se postupem času digitalizace zdravotnictví v České republice naplno nastartuje a identita pacienta bude přesnější.
Portál pacienta Ústeckého kraje je přístupný na adrese: https://portal.kzcr.eu/