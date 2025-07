Řeší podnikání i AI. Inovační centrum Ústeckého kraje slaví 10 let

O plánech na další dekádu, velkých projektech a třeba i o využití umělé inteligence pro rozvoj regionu se rozhovořil ředitel centra Martin Mata.

Ředitel centra Martin Mata

Rozsah toho, co děláte, je skutečně široký. Zkusme si to projít tak nějak bod po bodu. Určitým zastřešujícím tématem by mohl být rozvoj regionu a jeho podpora. Co všechno v této oblasti děláte, respektive už jste za uplynulých deset let udělali?

Ano, je pravda, že rozsah naší činnosti je dnes výrazně širší, než byl na samém začátku. ICUK byl původně vnímán primárně jako inkubátor pro podporu podnikání. Když jsem před šesti lety nastoupil do vedení centra, provedli jsme interní revizi zakladatelských dokumentů i srovnání s obdobnými institucemi v zahraničí. Výsledkem bylo přehodnocení naší role. Dnes jsme nejen podpůrným nástrojem pro podnikatele, ale také strategickým aktérem rozvoje kraje.

V uplynulé dekádě jsme převzali významnou roli při tvorbě a realizaci Plánu spravedlivé transformace Ústeckého kraje, který spravuje prostředky ve výši 15,6 miliardy korun. Vytvořili jsme akční plán ukotvený v reálných potřebách území a průběžně ho aktualizujeme podle vývoje socioekonomického prostředí. Jeho součástí jsou konkrétní transformační projekty v oblastech vzdělávání, energetiky, podnikavosti a digitalizace. Příkladem je spolupráce s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) na rekvalifikacích a rozvoji kompetencí místních obyvatel nebo podpora projektů rozšiřujících energetický mix, jako je hlubinný geotermální vrt v Litoměřicích.

ICUK dnes funguje jako projektová kancelář, integrační platforma i odborný partner krajské samosprávy, firem, škol a dalších institucí. Aktivně přispíváme k tvorbě politik, které mají dopad na kvalitu života v kraji, samozřejmě v kontextu podnikání.

Velkým tématem je v současné době i konec těžby uhlí v ČR. Právě ta byla a je zásadním odvětvím severočeského průmyslu. Zapojuje se ICUK do plánování toho, jak to zde bude vypadat v době „pouhelné“?

Bezpochyby. Konec uhelné éry v našem regionu je strukturální změna, která vyžaduje systematickou reakci. ICUK v tomto ohledu nefiguruje pouze jako pozorovatel, jsme aktivním hybatelem transformačních procesů. Zaměřujeme se na přidanou hodnotu v území, tedy na to, aby zde zůstávalo naše know-how, pracovní příležitosti a ekonomický potenciál. Například v oblasti lithia na Cínovci prosazujeme koncept vertikálně integrovaného hodnotového řetězce, tedy od těžby přes zpracování až po finální využití, například v bateriovém průmyslu. Podobně postupujeme i v oblasti vodíkových technologií, kde podporujeme ekosystém výzkumu, výroby a aplikace.

Transformace regionu není otázkou jednoho programového období, ale dlouhodobý proces. Inspirujeme se v zahraničí i v tuzemsku, například v Ostravě, kde transformace trvá více než dvě dekády. Zkušenosti ukazují, že samotné finance nestačí, klíčová je koordinace, strategie a důsledná implementace.

V rámci regionu se zaměřujete i na podporu podnikatelů. Těm zavedeným nabízíte pomoc s rozvojem, začínajícím s rozjezdem podnikání. Můžete trochu přiblížit, co všechno u vás podnikatelům – ať už nováčkům, nebo zkušenějším – poskytujete? Jedná se třeba „jen“ o konzultace, nebo od vás mohou firmy získat i finanční podporu?

Naše podpora podnikání je komplexní a pokrývá všechny fáze podnikatelského cyklu – od nápadu až po expanzi na mezinárodní trhy. Firmám poskytujeme odborné konzultace, mentoring, přístup k expertnímu know-how, vzdělávací programy a propojení s investory. Pomáháme jim připravit se na dotační výzvy, podpořit inovace nebo vyhodnotit tržní potenciál jejich produktů. Spolupracujeme také s krajskou samosprávou, agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest, univerzitami a klíčovými hráči v regionu na tvorbě a implementaci regionálních nástrojů podpory. ICUK sám žádné dotace nepřerozděluje, ale vytváří podmínky, aby podnikatelé na podporu dosáhli a využili ji efektivně.

Do tří let budeme stěhovat naše aktivity do nového sídla na Severní Terase. Vznikne zde Transformační centrum s prototypovací dílnou s názvem Makerspace, sdílenými prostory pro aktivity různých podnikatelů, akce i zasídlení startupů a malých firem. Podnikatel zde najde zázemí pro testování, vývoj i ověřování produktových a technologických řešení. Chceme rozšířit i investiční nástroje ICUK. Plánujeme vstupovat jako menšinový investor do vybraných projektů s inovačním a růstovým potenciálem, takže se v tuto chvíli seriózně zamýšlíme nad fondem rizikového kapitálu. Vytvářím si v tuto chvíli poradenský orgán ICUK – investiční radu, která mi s tím tématem pomůže. Bude složená zejména z odborníků a lidí, kteří se vyznají v oblasti investic a bankovnictví.

Zůstaňme ještě u začínajících podnikatelů. Jaká zajímavá firma třeba mohla nastartovat podnikání právě díky ICUK? A kolik už jich za těch 10 let bylo celkem?

Za dobu fungování jsme podpořili více než 100 startupových projektů, a to v různých sektorech od IT přes zdravotnictví až po kreativní průmysly. Každý příběh má svá specifika, ale společným jmenovatelem je potenciál růstu a pozitivní dopad na regionální ekonomiku.

Například společnost GoodAccess, zaměřená na kyberbezpečnost a vzdálený přístup, dnes patří mezi globálně uznávané hráče. Pomáhali jsme jim v začátcích formou mentoringu, odborné expertízy i zprostředkováním kontaktů. Dalším příkladem je startup Morek, který vyvíjí software pro převod CT snímků do 3D modelů, využitelných v lékařství. Jejich řešení umožňuje přesnější plánování chirurgických zákroků a spojuje umělou inteligenci (AI), medicínu a 3D tisk. Podporujeme ale i menší, lokální firmy, které nacházejí nové tržní výklenky a posilují ekonomickou strukturu regionu. Není cílem mít pouze „jednorožce“, tedy startupy s hodnotou přesahující jednu miliardu amerických dolarů, ale především živý a propojený inovační ekosystém. Abych to přiblížil, ambicí není honba pouze za těmito výjimečnými případy, ale vytvoření prostředí, ve kterém se budou systematicky rozvíjet firmy, technologie, nápady i lidský potenciál. Důraz je kladen na propojenost aktérů a na podporu podnikavosti ve všech jejích formách, nejen těch extrémně úspěšných

Právě umělá inteligence je v dnešní době velkým tématem. Jak k tomuto trendu přistupujete v ICUK?

Umělou inteligenci nevnímáme jako módní vlnu, ale jako zásadní nástroj transformace firem, institucí i veřejné správy. Přiznám se, na začátku jsem k tomu byl velmi skeptický a měl jsem obavu z hloupnutí lidstva. (smích) Sami nakonec AI využíváme v každodenní práci při analýze dat, podpoře rozhodování, automatizaci agend i tvorbě obsahu. Zároveň vedeme podniky k promyšlené a eticky ukotvené implementaci těchto technologií. Společně s UJEP a dalšími partnery připravujeme vznik AI platformy, která bude sloužit pro výzkum, vývoj i aplikaci AI řešení. Naším dlouhodobým cílem je vytvořit základ pro tzv. AI Valley (anglicky údolí, pozn. red.) – inovační prostředí, v němž se propojí věda, technologie, podnikání a veřejný sektor. Už nyní spolupracujeme díky panu hejtmanovi se společnostmi jako Microsoft a sledujeme modely úspěšné praxe například ze zahraničí. Bavíme se s vývojáři, jak zapojit jejich řešení do výuky.

Dále cílíte i na studenty. Co u vás najde třeba vysokoškolák, co mu nabídnete?

Studenti jsou pro nás klíčovou cílovou skupinou, protože představují budoucnost regionu. Nabízíme jim stáže, zapojení do reálných projektů, spolupráci na výzkumu i příležitosti pro rozvoj vlastního podnikatelského nápadu. Spolupracujeme se všemi fakultami naší univerzity a snažíme se provázat akademický svět s byznysovým. Zároveň podporujeme vznik nových studijních oborů v oblastech, jako je řízení podniku, AI, digitální výroba, udržitelnost nebo cirkulární ekonomika, kreativita. Chceme, aby mladí lidé viděli budoucnost právě v Ústeckém kraji a nemuseli za perspektivou odcházet jinam.

Nabízíte mimo jiné i pracoviště DigiLab, které se skládá z elektronické laboratoře, 3D a VR (virtuální realita, pozn. red.) dílny a polytechnické dílny. Je otevřené i veřejnosti, takže „kutit“ sem může přijít v podstatě každý. Lidé zde mohou třeba zrealizovat nějaký svůj nápad nebo vytvořit prototyp nějakého produktu. Co tento koncept zatím přinesl, jak ho hodnotíte?

DigiLab je příkladem toho, že otevřená infrastruktura může aktivovat inovační potenciál napříč věkem i profesním zaměřením. Umožňujeme školám, jednotlivcům i firmám pracovat s technologiemi, které by jinak byly nedostupné. Návštěvnost i zpětná vazba potvrzují, že lidé v regionu chtějí tvořit, zkoumat a posouvat vlastní nápady dál.

DigiLab nám zároveň slouží jako testovací prostředí pro budoucí Transformační centrum, které na něj naváže ve větším rozsahu se zmiňovaným prototypovacím centrem, jež bude mít špičkové vybavení v hodnotě 50 milionů korun. Nové prostory nabídnou vedle technologické infrastruktury i mentoring, vzdělávací programy a přístup k expertním službám. Věříme, že se stane důležitým prvkem pro růst regionální podnikavosti i technického vzdělávání.

Zkusme se ještě vrátit do minulosti. ICUK už má za sebou dekádu fungování. Jaké tři projekty byste „vypíchnul“ jako ty nejdůležitější, případně nejpřínosnější či nejpovedenější?

Z pozice ředitele bych vyzdvihl tři strategické pilíře, které zásadně ovlivnily naši trajektorii i vnímání centra v regionu.

Prvním je projekt SA3 – Smart akcelerátor podpořený z ministerstva školství. Tento projekt definuje rámec pro rozvoj regionu, spojuje veřejnou správu, akademickou sféru i podnikatelský sektor. Díky němu vzniklo přes šedesát navazujících iniciativ a projektů v celkové hodnotě přes šest miliard korun. Ústecký kraj se nakopává a máme z toho radost. Zatím to ale není tolik vidět, ale to přijde.

Druhým je budování Transformačního centra v Ústí nad Labem, což je jediný a hlavní projekt Ústeckého kraje. Jde o zásadní projekt, který měl v první fázi připravit ekosystém a spolupráci agentur. Zmíněný ekosystém zahrnuje propojené aktéry z oblasti inovací, výzkumu, podnikání a vzdělávání. Klíčovou roli hraje Ústecký kraj, ICUK, Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, Energetické centrum Ústeckého kraje, univerzity, datové centrum, CzechInvest, agentura CzechTrade, Agentura pro podnikání a inovace a další partneři. Nepůjde tak jen o budovu, ale o živý prostor pro podnikavost, prototypování, sdílenou infrastrukturu a práci s talenty

Třetím pilířem je program Region univerzitě, univerzita regionu (RUR), který propojuje školy všech stupňů s podnikavostí a moderními technologiemi. Podporujeme týmy, jako je RobUl, což je parta středoškoláků, kteří mají zájem o programování, robotiku a moderní technologie a kteří soutěží v těchto oblastech. Dále pomáháme školám zavádět projektovou výuku a pracujeme na oborech reflektujících trendy pro budoucnost.

Budete si kulaté výročí ICUK nějakým způsobem připomínat? Chystáte třeba nějaké akce?

Ano, desáté výročí bereme jako důležitý milník. Nechceme ale pouze slavit, chceme reflektovat, co se nám podařilo, a zároveň ukázat naši vizi do budoucna. Od začátku roku už běží kampaň ICUK 10 let, kde představujeme příběhy firem i dopady našich projektů. Tak trochu bilancujeme, co se podařilo během této dekády. Vrchol oslav proběhne v říjnu formou startupového festivalu FestUp. Ten spojí prezentaci startupů, workshopy, debaty a networking, tedy vytváření a udržování profesních kontaktů. Chceme tím oslovit odbornou i širokou veřejnost a posílit důvěru v naši práci. A samozřejmě si tento den chceme s partnery a podporovateli užít.

A co budoucnost? Prozradíte, co chystáte – ať už třeba „jen“ na tento rok, nebo hned na další dekádu?

Máme jasno v tom, kdo jsme a čím chceme být. ICUK bude v dalších letech klást důraz na podnikavost, datově podložené rozhodování, podporu talentů a spolupráci napříč sektory. Čeká nás dokončení Transformačního centra, rozšíření aktivit do všech okresů kraje, rozšíření našich aktivit v zahraničí a vstup do investičních aktivit. Chceme také najít cestu k udržitelnému fungování i v době, kdy skončí dotační podpora z EU.

Naším cílem je změnit vnímání Ústeckého kraje – od regionu problémů k regionu příležitostí a pozitivní transformace.

Chceme lidem ukázat, že změna je možná a že přináší konkrétní zlepšení kvality života. Bude to ale vyžadovat čas, trpělivost a další soustavnou práci. Ústecký kraj má skutečný potenciál, ať už geografický, průmyslový, lidský či inovační. Věříme, že jeho čas teprve přichází a že jej čeká zasloužená obnova i nová éra rozvoje. Prvních 15 miliard korun z Fondu spravedlivé transformace sice samo o sobě nestačí, ale nastartovaly důležité změny, které vítáme. Abychom mohli na této cestě pokračovat, bude nezbytné nadále počítat s cílenou státní podporou, zejména v rámci politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Ústecký kraj má jasnou vizi a připravené partnery. Inovační centrum Ústeckého kraje je připraveno sehrát klíčovou roli v podpoře transformace a být aktivním nástrojem této změny.