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Rekonstrukce prsu neznamená estetické zvětšení, říká plastický chirurg

Komerční sdělení
MUDr. Adam Bajus, Ph.D.

MUDr. Adam Bajus, Ph.D. | foto: Krajská zdravotní, a.s.

MUDr. Adam Bajus, Ph.D.
MUDr. Adam Bajus, Ph.D.
Rekonstrukce prsu není totéž, co estetické zvětšení
Rekonstrukce prsu není totéž, co estetické zvětšení
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Komerční sdělení

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Provádí se po léčbě rakoviny prsu, preventivním odstranění prsní žlázy i při vrozených vývojových vadách.

MUDr. Adam Bajus, Ph.D., z Kliniky úrazové chirurgie v ústecké Masarykově nemocnici popisuje, jak dnes probíhá rekonstrukce prsu, proč se ženy nemusí výkonů obávat a že se při nich stále častěji používá vlastní tkáň namísto implantátů.

Jakému spektru výkonů se jako specializovaný chirurg věnujete?

Rekonstrukce prsu na oddělení provádíme u několika skupin pacientek. Jednak u žen po léčbě karcinomu prsu, které podstoupily odstranění prsní žlázy a po souhlasu onkologa mohou absolvovat rekonstrukční výkon. Dále jde o ženy s genetickou zátěží, u nichž je riziko vzniku nádoru velmi vysoké a podstupují preventivní odstranění prsů s okamžitou rekonstrukcí. Operujeme také pacientky s vrozenými vadami, například výraznou asymetrií nebo nedovyvinutím prsu, a výjimečně ženy s opakovanými záněty prsu.

Využíváme přitom několik metod – od implantátů přes různé typy rekonstrukce vlastní tkání až po kombinace obojího. Snažíme se vždy pro každou pacientku hledat optimální řešení s přihlédnutím jejímu zdravotního stavu, kvalitě tkání hrudníku, typu postavy i přání pacientky.

Jak vypadá typický výkon krok za krokem?

Nejčastěji řešíme rekonstrukci po odstranění prsu kvůli nádorovému onemocnění. Nejprve zhodnotíme druhý prs, protože cílem je co největší možná symetrie. Podle množství kůže, kvality tkání a celkového stavu zvolíme vhodnou metodu.

Pokud jsou podmínky příznivé, lze vložit definitivní implantát rovnou. Když je kožního krytu málo, používáme takzvaný tkáňový expander – dočasný prázdný silikonový implantát, který se postupně naplňuje fyziologickým roztokem a připravuje tkáně na finální rekonstrukci. Za několik měsíců se při kratší operaci vymění za definitivní implantát.

Stále častěji ale využíváme rekonstrukce vlastní tkání. Například z podbřišku přeneseme tkáň, která by se jinak při estetické operaci odstranila, a pod mikroskopem napojíme jemné cévy na hrudníku. Výsledkem je prs vytvořený z vlastních tkání pacientky.

Co předchází operaci včetně například psychologické přípravy?

Zásadní je konzultace. Každá pacientka přichází s jinými obavami a očekáváními. Některé jsou velmi informované, jiné mají mnoho otázek až u nás. Konzultace proto může trvat půl hodiny i hodinu.

Součástí je vysvětlit, že rekonstrukce prsu není totéž co estetické zvětšení prsou. Psychologickou podporu často představuje už samotná otevřená komunikace a realistické nastavení očekávání.

Jak dlouhá je rekonvalescence a jak probíhá další péče?

Délka rekonvalescence závisí na typu výkonu. U implantátových rekonstrukcí bývá hojení přibližně dva až tři týdny, plný návrat k běžným aktivitám včetně sportu zpravidla kolem měsíce až měsíce a půl. Pacientky nosí kompresní prádlo a docházejí na pravidelné kontroly.

U rozsáhlejších rekonstrukcí vlastní tkání je zotavení delší, ale ženy se nemusí bát – většina pacientek návrat do běžného života zvládá dobře. Výkony plánujeme individuálně a pečlivě zvažujeme, co je pro konkrétní pacientku nejvhodnější.

Dá se rekonstruovat třeba i 20 let po odebrání?

Ano, rekonstrukce je možná i s velkým časovým odstupem. Samozřejmě záleží na zdravotním stavu pacientky a kvalitě tkání, ale samotný čas není překážkou. Máme pacientky, které přicházejí po mnoha letech od původní operace.

Jak viditelná bývá jizva? Lze rekonstruovat i bradavku?

Rozsah jizev závisí na typu operace. U rekonstrukcí po odstranění prsu bývá jizva jiná než při estetickém zvětšení prsou, protože často byla odstraněna i bradavka s dvorcem.

Bradavku ale rekonstruovat lze. Buď drobným chirurgickým výkonem vytvoříme její tvar z místních tkání a následně se dvorec tetuje. Dnes využíváme i velmi realistické 3D tetování, které vytváří optický efekt přirozené bradavky.

Jaké novinky a moderní postupy dnes využíváte?

Trend směřuje k okamžitým rekonstrukcím – tedy po odstranění prsní žlázy navazuje rekonstrukce bezprostředně během jedné operace. Pacientka tak nemusí procházet obdobím bez prsu a estetické výsledky bývají nejlepší.

Velký rozvoj zaznamenaly mikrochirurgické techniky při přenosu vlastních tkání. Významnou novinkou jsou moderní cévní spojky, které výrazně zkracují čas mikrochirurgické části operace. Jsme jedno z mála pracovišť v republice, které provádí nejnáročnější, okamžité rekonstrukce prsu volným lalokem z podbřišku nebo stehna nejen u pacientek podstupujících preventivní odstranění prsu, ale ve vhodných případech také u žen operovaných pro karcinom.

Kdy jsou výkony hrazené pojišťovnou?

Rekonstrukce prsu našim pacientkám hradí zdravotní pojišťovna. Některé výkony vyžadují schválení revizního lékaře, ale většina pacientek péči získá zdarma bez větších administrativních překážek.

(TP)

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