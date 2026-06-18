Regionální potravina a Potravina z kraje Přemysla Oráče

Hodnotitelská komise se sešla v Litoměřicích a značky Regionální potravina a Potravina Přemysla Oráče navrhla pro rok 2026 udělit těmto výrobkům:
REGIONÁLNÍ POTRAVINA:
Masné výrobky tepelně opracované – Onďasův debrecíňák (U Onďase, Jiří Ondečko)
Masné výrobky trvanlivé, tepelně neopracované, konzervy a polokonzervy, čerstvé maso a masné polotovary – Divočák ve vlastní šťávě (Zvěřina Poustevna, Hynek Jirman)
Sýry včetně tvarohu – Kozí sýr z Drmal (Farma Drmaly, s. r. o.)
Mléčné výrobky ostatní – Kefír Statek Jezerka (Statek Kadaň – Jezerka, příspěvková organizace)
Pekařské výrobky včetně těstovin – Kvasový chléb s bramborami (Hlína, s. r. o.)
Cukrářské výrobky včetně cukrovinek – Míša tartaletka s jahodami (Cukrářské studio Upečený sen (Iveta Pimplová)
Nápoje – Děkan 11 % (In Principio, s. r. o.)
Ovoce a zelenina ve zpracované nebo čerstvé formě – Račetická cibule kuchyňská červená, odrůda Red Baron (Michal Ryšavý)
Ostatní – Kozí rohy ze Záhoří (Kozí dobroty, Vacheria, s. r. o.)
POTRAVINA PŘEMYLA ORÁČE:
Masné výrobky tepelně opracované I. (salámy, šunky, apod.) – Šunka z kovárny (Varnsdorfské uzeniny, s. r. o.)
Masné výrobky tepelně opracované II. (párky, špekáčky, paštiky, apod.) – Jemná játrová paštika (Václav Vincík, Lenešice)
Masné výrobky trvanlivé (fermentované), konzervy a polokonzervy – Vepřové ve vlastní šťávě (Daniel Stříbrný, Louny)
Sýry včetně tvarohu – Kozí baby gouda (Jakub Laušman, Držovice)
Mléčné výrobky ostatní – Heřmanovské jogurtové žervé bio (Farma U sluníček, s. r. o.)
Pekařské výrobky I. (chléb, slané pečivo) – Semínkový branďák (Michaela Lochovská, Brandov)
Pekařské výrobky II. (sladké pečivo) – Koblihy z Volyně s vanilkovým krémem (Simona Hůrková, Výsluní-Volyně)
Cukrářské výrobky včetně cukrovinek – Likérová špička (Ing. Petra Bílá, Malšovice)
Alkoholické nápoje včetně vína – Sedmý schod pivo (Sedmý schod, s. r. o., Žatec)
Nealkoholické nápoje – Šošana Hroznový mošt červený (České vinařství Chrámce, s. r. o.)
Ovoce a zelenina v čerstvém stavu – Honey cherry Medové rajče (Farma Tušimice, s. r. o.)
Ovoce a zelenina ve zpracované formě – BIO džem meruňkový (Farma U Švestkové dráhy, s. r. o.)
Lahůdkářské výrobky a balená hotová jídla – Nakládaný farmářský sýr s olivami (Vítězslav Škoda, Vražkov)
Ostatní – Bezová zmrzlina (Denisa Budáková, Březno u Chomutova)
Mimořádné ocenění – Kolekce zákusků Větrník z černého jeřábu a borůvek, Mechový dortík s rakytníkem a Tvarohový čokoládový dortík s mandlemi (Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV)
Mimořádné ocenění – Bezové balsamico (Naturen, s. r. o., Ústí nad Labem)
Ocenění Regionální potravina a Potravina Přemysla Oráče si producenti převezmou v pátek 11. září 2026 na výstavě Zahrada Čech v Litoměřicích.