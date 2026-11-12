RegioJet dokončuje přípravy na prosincové převzetí páteřních linek

RegioJet už převzal všech osm třívozových a jedenáct dvouvozových jednotek určených pro Ústecký kraj. Poslední dvě dvouvozové soupravy převezme 19. listopadu. Zároveň má zajištěné potřebné personální kapacity pro zahájení provozu, včetně fungování prodejních míst.
„Do zahájení provozu zbývá už jen několik týdnů a s RegioJetem proto průběžně kontrolujeme jednotlivé oblasti. Vozidla jsou téměř kompletně převzata, personální zajištění je připravené a stejně tak obsluha prodejních míst. Teď je důležité dotáhnout poslední kroky tak, aby změna dopravce proběhla pro cestující co nejplynuleji a od 13. prosince vše fungovalo tak, jak má,“ uvedl krajský radní pro dopravu a silniční hospodářství Tomáš Rieger.
Součástí dalších plánů RegioJetu je také nové depo, jehož dokončení předpokládá na konci roku 2027. Už nyní investuje do ekologičtějšího provozu svého zázemí. Pro posun vlakových souprav pořídil malou bateriovou elektrickou lokomotivu, která při těchto činnostech nahradí klasickou dieselovou lokomotivu. Přispěje tak ke snížení lokálních emisí i hlučnosti při manipulaci s vozidly.
Do budoucna chce společnost více spolupracovat se středními školami v regionu. Jednou z cest budou odborné praxe, díky kterým se studenti mohou blíže seznámit s jednotlivými profesemi v železniční dopravě a získat praktické zkušenosti přímo u RegioJetu.
Nové zelené vlaky pro Elektrickou páteř
RegioJet uspěl ve výběrovém řízení Ústeckého kraje na zajištění souboru železničních linek označovaného jako Elektrická páteř. Od prosince 2026 tak na základě dlouhodobé smlouvy převezme linky U1 Děčín – Ústí nad Labem – Most – Kadaň, U3 mezi Ústím nad Labem a Litvínovem, U32 z Ústí nad Labem směrem na Litoměřice a Lysou nad Labem a také U51 a U54.
Cestující na těchto trasách čeká výrazná proměna vozového parku. RegioJet nasadí nové elektrické jednotky vyrobené společností Škoda Group v zelených barvách Dopravy Ústeckého kraje. Moderní nízkopodlažní vlaky nabízejí klimatizaci, bezplatné Wi-Fi připojení, elektrické zásuvky i USB konektory, moderní informační systém a oddíl první třídy. Nechybí ani dostatek prostoru pro jízdní kola, kočárky a osoby se sníženou schopností pohybu.
Nové soupravy tak na páteřních linkách přinesou výrazně vyšší komfort při každodenním cestování.