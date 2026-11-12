Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

RegioJet dokončuje přípravy na prosincové převzetí páteřních linek

Komerční sdělení
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotogalerie2

RegioJet nasadí nové elektrické jednotky vyrobené společností Škoda Group v zelených barvách Dopravy Ústeckého kraje | foto: Ústecký kraj

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Zahájení provozu společnosti RegioJet v Ústeckém kraji se blíží. Od 13. prosince 2026 převezme linky U1, U3, U32, U51 a U54 a přípravy vstupují do závěrečné fáze. Zástupci Ústeckého kraje a RegioJetu se proto znovu sešli, aby zhodnotili aktuální stav před prosincovou změnou jízdního řádu.

RegioJet už převzal všech osm třívozových a jedenáct dvouvozových jednotek určených pro Ústecký kraj. Poslední dvě dvouvozové soupravy převezme 19. listopadu. Zároveň má zajištěné potřebné personální kapacity pro zahájení provozu, včetně fungování prodejních míst.

„Do zahájení provozu zbývá už jen několik týdnů a s RegioJetem proto průběžně kontrolujeme jednotlivé oblasti. Vozidla jsou téměř kompletně převzata, personální zajištění je připravené a stejně tak obsluha prodejních míst. Teď je důležité dotáhnout poslední kroky tak, aby změna dopravce proběhla pro cestující co nejplynuleji a od 13. prosince vše fungovalo tak, jak má,“ uvedl krajský radní pro dopravu a silniční hospodářství Tomáš Rieger.

Součástí dalších plánů RegioJetu je také nové depo, jehož dokončení předpokládá na konci roku 2027. Už nyní investuje do ekologičtějšího provozu svého zázemí. Pro posun vlakových souprav pořídil malou bateriovou elektrickou lokomotivu, která při těchto činnostech nahradí klasickou dieselovou lokomotivu. Přispěje tak ke snížení lokálních emisí i hlučnosti při manipulaci s vozidly.

Do budoucna chce společnost více spolupracovat se středními školami v regionu. Jednou z cest budou odborné praxe, díky kterým se studenti mohou blíže seznámit s jednotlivými profesemi v železniční dopravě a získat praktické zkušenosti přímo u RegioJetu.

Nové zelené vlaky pro Elektrickou páteř

RegioJet uspěl ve výběrovém řízení Ústeckého kraje na zajištění souboru železničních linek označovaného jako Elektrická páteř. Od prosince 2026 tak na základě dlouhodobé smlouvy převezme linky U1 Děčín – Ústí nad Labem – Most – Kadaň, U3 mezi Ústím nad Labem a Litvínovem, U32 z Ústí nad Labem směrem na Litoměřice a Lysou nad Labem a také U51 a U54.

Cestující na těchto trasách čeká výrazná proměna vozového parku. RegioJet nasadí nové elektrické jednotky vyrobené společností Škoda Group v zelených barvách Dopravy Ústeckého kraje. Moderní nízkopodlažní vlaky nabízejí klimatizaci, bezplatné Wi-Fi připojení, elektrické zásuvky i USB konektory, moderní informační systém a oddíl první třídy. Nechybí ani dostatek prostoru pro jízdní kola, kočárky a osoby se sníženou schopností pohybu.

Nové soupravy tak na páteřních linkách přinesou výrazně vyšší komfort při každodenním cestování.

Sledovat iDNES.cz na Googlu
Témata: Ústecký kraj

Nejčtenější

Enviropol roste. Nabízí stabilní zaměstnání s atraktivní mzdou

Komerční sdělení
Ředitelka závodu Enviropol Pavla Marušová

Jihlavský Enviropol rozšiřuje provoz a přijímá nové zaměstnance. Kromě atraktivní mzdy nabízí náborový příspěvek až 50 000 Kč, příspěvek na dopravu, peníze na zdravotní péči, vstupenky na fotbal či...

Výstava Malá domů proměňuje galerii, kostel i veřejný prostor Opavy

Komerční sdělení
Mala domů - Josef R. Juha&#769;sz, Pohyb–Zvuk–Prostor 2010, Opava. Foto: Jakub...

Po téměř dvaceti letech se do opavského Domu umění vrací Bludný kámen. Výstava Malá domů, připravená k 30. výročí spolku, není retrospektivou, ale živým projektem otevírajícím nové otázky...

Bosch v Jihlavě přivítal 70 vysokoškoláků na 17. ročníku High-Tech Day

Komerční sdělení
Záběry z průběhu akce High-Tech Day ze dne 24. října 2026.

Jihlavský Bosch podporuje dlouhodobě technické vzdělávání.

Od StarDance k tanečnímu studiu. Jan Kohout učí tančit v Liberci

Komerční sdělení
Od StarDance k tanečnímu studiu. Jan Kohout učí tančit v Liberci

Od společenských tanců přes salsu až po moderní taneční styly. Tanec Liberec nabízí lekce pro děti i dospělé. Za projektem stojí tanečník a lektor Jan Kohout, který se v roce 2019 zúčastnil televizní...

Topná sezóna začala. Jak využít sluneční teplo díky chytrému stínění?

Komerční sdělení
Velkoforma&#769;tova&#769; la&#769;tkova&#769; roleta s technologii&#769;...

S příchodem chladnějších dnů více topíme, přestože i podzimní slunce dokáže náš domov příjemně prohřát. Automatizované látkové rolety pomáhají využívat přirozené světlo a sluneční teplo ve správnou...

RegioJet dokončuje přípravy na prosincové převzetí páteřních linek

Komerční sdělení
RegioJet nasadí nové elektrické jednotky vyrobené společností Škoda Group v...

Zahájení provozu společnosti RegioJet v Ústeckém kraji se blíží. Od 13. prosince 2026 převezme linky U1, U3, U32, U51 a U54 a přípravy vstupují do závěrečné fáze. Zástupci Ústeckého kraje a RegioJetu...

12. listopadu 2026

Češi se cítí jistěji, přestože jejich obavy rostou

Komerční sdělení
Češi se cítí jistěji, přestože jejich obavy rostou

Pro pocit finančního bezpečí potřebují rezervu 88 tisíc korun.

11. listopadu 2026  13:28

Rezidence Escape: Místo, kam utíkáte rádi

Komerční sdělení
Rezidence Escape sunset

Někdy stačí změnit adresu a získat nový životní rytmus. Místo, kde ráno vyběhnete do přírody, během pár minut se dostanete do centra města a večer se vracíte domů do prostředí stranou městského...

11. listopadu 2026  11:13

Topná sezóna začala. Jak využít sluneční teplo díky chytrému stínění?

Komerční sdělení
Velkoforma&#769;tova&#769; la&#769;tkova&#769; roleta s technologii&#769;...

S příchodem chladnějších dnů více topíme, přestože i podzimní slunce dokáže náš domov příjemně prohřát. Automatizované látkové rolety pomáhají využívat přirozené světlo a sluneční teplo ve správnou...

11. listopadu 2026  9:37

Řezničina má budoucnost. Kaufland vychovává nové mistry řemesla

Komerční sdělení

Tradiční řeznické řemeslo jde s dobou a získává nový rozměr. Zatímco pro mnohé je řezničina jen náročnou manuální prací, v masozávodu Kauflandu v Modleticích u Prahy dokazují opak. Spojují zde...

11. listopadu 2026

Pátek třináctého nemusí být horor, může přinést miliónový happy end

Komerční sdělení

Zhasnutá světla, podezřelé zvuky za dveřmi a telefon, který zazvoní v tu nejméně vhodnou chvíli. Hororové filmy nás naučily, že pátek třináctého není radno podceňovat. Ale co když tentokrát nebude...

11. listopadu 2026

Oscarový příběh míří na jeviště. Nová Spirála odstartovala třetí sezonu

Komerční sdělení
Oscarový příběh míří na jeviště. Nová Spirála odstartovala třetí sezonu.

Třetí sezona Nové Spirály nabídne českou premiéru divadelního Předčítače, návrat Madisonských mostů, Human Zoo i koncerty Anety Langerové, Coryho Henryho nebo projekt věnovaný Zuzaně Navarové. Co...

11. listopadu 2026

Pátek třináctého nemusí být horor, může přinést miliónový happy end

Komerční sdělení

Zhasnutá světla, podezřelé zvuky za dveřmi a telefon, který zazvoní v tu nejméně vhodnou chvíli. Hororové filmy nás naučily, že pátek třináctého není radno podceňovat. Ale co když tentokrát nebude...

11. listopadu 2026

Pátek třináctého nemusí být horor, může přinést miliónový happy end

Komerční sdělení

Zhasnutá světla, podezřelé zvuky za dveřmi a telefon, který zazvoní v tu nejméně vhodnou chvíli. Hororové filmy nás naučily, že pátek třináctého není radno podceňovat. Ale co když tentokrát nebude...

11. listopadu 2026

Pátek třináctého nemusí být horor, může přinést miliónový happy end

Komerční sdělení
IKA68adbfef2f_Allwyn_patek13_vytah.jpg

Zhasnutá světla, podezřelé zvuky za dveřmi a telefon, který zazvoní v tu nejméně vhodnou chvíli. Hororové filmy nás naučily, že pátek třináctého není radno podceňovat. Ale co když tentokrát nebude...

11. listopadu 2026

Pátek třináctého nemusí být horor, může přinést miliónový happy end

Komerční sdělení

Zhasnutá světla, podezřelé zvuky za dveřmi a telefon, který zazvoní v tu nejméně vhodnou chvíli. Hororové filmy nás naučily, že pátek třináctého není radno podceňovat. Ale co když tentokrát nebude...

11. listopadu 2026

Pátek třináctého nemusí být horor, může přinést miliónový happy end

Komerční sdělení

Zhasnutá světla, podezřelé zvuky za dveřmi a telefon, který zazvoní v tu nejméně vhodnou chvíli. Hororové filmy nás naučily, že pátek třináctého není radno podceňovat. Ale co když tentokrát nebude...

11. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.