Ředitele uvedl do světa umělé inteligence odborník Jan Romportl

Workshop pro ředitele středních škol uspořádal Ústecký kraj v rámci projektu Návrat do budoucnosti. Uznávaný odborník na umělou inteligenci Jan Romportl na něm účastníkům vysvětlil zajímavé a důležité novinky ze světa AI.

Fotogalerie3

AI školení pro ředitele střeních škol | foto: Ústecký kraj

„Učitelé a ředitelé škol náskok před svými žáky nutně potřebují. Jsem proto ráda, že se nám daří organizovat tyto akce, na kterých se dozví všechny důležité a zajímavé novinky nejen ze světa umělé inteligence,“ uvedla 1. náměstkyně hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu Jindra Zalabáková, která se workshopu také zúčastnila.

Workshop byl součástí projektu Návrat do budoucnosti, jehož cílem je modernizace škol, rozšíření podpory talentovaných žáků a zvýšení péče o duševní zdraví studentů. Projekt, který se zaměřuje na využívání moderních technologií, jako jsou umělá inteligence a virtuální realita, má pomoci připravit mladou generaci na výzvy 21. století.

Témata: Ústecký kraj

