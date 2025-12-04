Ředitele uvedl do světa umělé inteligence odborník Jan Romportl

Komerční sdělení
„Učitelé a ředitelé škol náskok před svými žáky nutně potřebují. Jsem proto ráda, že se nám daří organizovat tyto akce, na kterých se dozví všechny důležité a zajímavé novinky nejen ze světa umělé inteligence,“ uvedla 1. náměstkyně hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu Jindra Zalabáková, která se workshopu také zúčastnila.
Workshop byl součástí projektu Návrat do budoucnosti, jehož cílem je modernizace škol, rozšíření podpory talentovaných žáků a zvýšení péče o duševní zdraví studentů. Projekt, který se zaměřuje na využívání moderních technologií, jako jsou umělá inteligence a virtuální realita, má pomoci připravit mladou generaci na výzvy 21. století.