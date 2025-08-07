Radovesice převzaly zlatou stuhu a míří do finále soutěže Vesnice roku

Krajská slavnost v rámci soutěže Vesnice roku 2025 se uskutečnila v obci Radovesice. Vrcholem slavnostního dne bylo předání zlaté stuhy právě Radovesicím, které se staly vítězem krajského kola a budou reprezentovat Ústecký kraj v celostátním kole.

Fotogalerie2

Vítězem krajského kola se stala obec Radovesice | foto: Ústecký kraj

Ocenění si převzaly i další obce za své výjimečné aktivity a projekty. Slavnostní atmosféru podtrhla účast zástupců vyhlašovatelů soutěže, ministerstev, krajské samosprávy, odborné poroty i oceněných obcí. Za Ústecký kraj se slavnostního předání ocenění zúčastnil hejtman Richard Brabec, náměstek Tomáš Kirbs a předseda krajského výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Zdeněk Plecitý.

Soutěž Vesnice roku je tradiční součástí Programu obnovy venkova. Vznikla v roce 1995 z iniciativy Spolku pro obnovu venkova ČR a jejím cílem je podpořit aktivní život na venkově, upozornit na význam venkova a ocenit obce, které se výjimečným způsobem starají o jeho rozvoj. Letos se do soutěže přihlásilo 181 obcí z celé republiky, z Ústeckého kraje jich bylo 19.

Radovesice jako krajský vítěz postoupí do celostátního kola, které se uskuteční od 31. srpna do 6. září 2025. Vítěz celorepublikového kola bude vyhlášen 20. září 2025 ve Vacově (Jihočeský kraj). Nejlepší obec se následně může ucházet o evropské ocenění v soutěži Evropská cena obnovy venkova.

„Radovesice jsou skvělým příkladem toho, jak se může nadšení, spolupráce a odhodlání lidí proměnit v obrovskou inspiraci pro ostatní. Letošní ročník soutěže Vesnice roku ukazuje, že v našem kraji máme mnoho aktivních a tvořivých komunit, které zlepšují kvalitu života a posilují vztah k místu, kde žijí. Všem oceněným obcím blahopřeji a děkuji, že dokazují, co všechno může venkov v Ústeckém kraji nabídnout,“ uvedl hejtman Richard Brabec.

Fialovou stuhu – za inovativní přístup k rozvoji obce – získala obec Blatno. Využívá chytrá řešení v oblasti energetiky, digitální správy a občanské vybavenosti, přičemž si uchovává venkovský charakter a komunitního ducha.

Bílou stuhu – za systematickou podporou práce s mládeží a rodinami – získala obec Lipová. V obci fungují aktivní spolky, které nabízejí volnočasové aktivity pro děti i dospívající. Vedení obce vytváří prostor pro mezigenerační propojení.

Modrou stuhu – za společenský a komunitní život – získala obec Bechlín. Obec pořádá pravidelně kulturní, sportovní i spolkové akce, které zapojují širokou veřejnost a přispívají k posílení místní identity.

Zelenou stuhu – za péči o zeleň a životní prostředí – získala obec Havraň. Obec se dlouhodobě věnuje výsadbě zeleně, ekologickému vzdělávání a udržitelnému hospodaření s přírodními zdroji.

Oranžovou stuhu – za příkladnou spolupráci se zemědělskými subjekty – získala obec Růžová.

V rámci slavnostního programu byla udělena řada čestných ocenění. Obec Blatno získala Cenu naděje pro živý venkov za rozvoj spolkového života a občanské společnosti. V kategorii Zlatá cihla v Programu obnovy venkova byly oceněny příkladné stavby: v kategorii A (obnova památkově chráněných objektů) Kostel sv. Michaela archanděla v Blatně, v kategorii B (rekonstrukce venkovské zástavby) Kulturní dům v Havrani a v kategorii C (nové venkovské stavby) dům č. p. 20 v obci Růžová.

Cítoliby si odnesly diplom za vesnickou knihovnu Ústeckého kraje 2025 a za vzorné vedení obecní kroniky. Diplom za rozvíjení lidových tradic získala obec Hlinná. Další ocenění obdržely obce Česká Kamenice (péče o historickou zástavbu), Mlékojedy (kulturně-společenský život), Dolní Zálezly (obecní setkávárna), Bystřany (praktické přístupy ve vzdělávání), Malečov (spolupráce s místním spolkem Malečovský rozhled), Modlany (vkusná přestavba fary na obecní úřad), Líšťany (podpora sportu a volnočasových aktivit), Homole u Panny (spolupráce s místním řezbářem), Horní Jiřetín (inovativní přístup k energetice), Třebušín (mezigenerační spolupráce), Bělušice (spolupráce s místní věznicí) a Věznice Bělušice (diplom za „dotek svobody“).

Témata: Ústecký kraj

7. srpna 2025

Radovesice převzaly zlatou stuhu a míří do finále soutěže Vesnice roku

