Rada kraje se sešla se starosty Děčínska

Velmi důležitou součástí jednání byla problematika bezpečnostní situace ve Šluknovském výběžku, aktuální stav obsazenosti u Policie ČR a postup při oznamování nejrůznějších podnětů. Proto se zúčastnil krajský policejní ředitel plk. Zbyněk Dvořák. Starostové se ptali na využití Polpointu ve Velkém Šenově nebo na problematiku výroby, prodeje a užívání návykových látek.
V další části se hovořilo o odpadovém hospodářství, dotačních možnostech zejména s ohledem na aktuální výzvu z OPST na revitalizaci brownfieldů, o dopravní situaci a také o stavu v národním parku po rozsáhlém lesním požáru a jeho příčinách.
Hejtman Richard Brabec začal návštěvu okresu už v ranních hodinách na slavnostním zahájení práce paliativní ordinace v Rumburku. Všichni přítomní se shodli, že je to služba velmi potřebná a pacienty i jejich rodinami ceněná.
Po jednání se starosty se přesunul do Střední odborné školy mediální grafiky a polygrafie v Rumburku. Ta je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje a zároveň jednou z mála škol s touto oborovou nabídkou na území celé republiky. Škola sídlí v historické budově zámku a nutně potřebuje rekonstrukci. Kraj ji aktuálně připravuje jako jednu ze svých investičních akcí, začít by se mělo v příštím roce.
Na jednání se starosty byly také k vidění dvě zcela nové sanitky Zdravotnické záchranné služby, které budou obsluhovat právě oblast severní části děčínského okresu.