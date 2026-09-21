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Psychiatrie nezačíná a nekončí u dveří uzavřeného oddělení

Komerční sdělení
MUDr. Albrecht aplikuje novou neinvazivní metodu stimulace mozku

MUDr. Albrecht aplikuje novou neinvazivní metodu stimulace mozku | foto: Krajská zdravotní, a.s.

MUDr. Jakub Albrecht
MUDr. Jakub Albrecht, PhDr., na mezinárodní konferenci
MUDr. Jakub Albrecht, Ph.D., a PhDr. Jana Solnařová
Moderní psychiatrie
6 fotografií

Komerční sdělení

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Psychické zdraví společnosti dnes negativně ovlivňují fenomény, které ještě před několika lety stály na okraji pozornosti.

Prudký rozvoj umělé inteligence, sociální sítě a jejich dopad zejména na mladou generaci, dostupnost nových psychoaktivních látek, stárnutí populace i nejistota spojená s globálními konflikty. Paradoxně přitom žijeme v době historicky vysokého materiálního komfortu. Proč tedy přibývá lidí, kteří se necítí dobře, a jak se s novými výzvami musí proměňovat psychiatrie?

O trendech v moderní psychiatrii, dostupnosti péče i o tom, proč psychiatrie neznamená uzavřené nemocničního oddělení, hovoří přednosta Psychiatrické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Jakub Albrecht, Ph.D. Ten se v posledních letech podílí na zásadní proměně psychiatrické péče v regionu – od obnovy Psychiatrického oddělení v Nemocnici Most přes vznik Neurostimulačního centra až po propojení psychiatrických pracovišť v Mostě a Ústí nad Labem. Mimo jiné poukazuje i na to, že o psychických problémech, které drtí populaci 21. století, se vědělo dávno, jen jako by s nimi nikdo nepočítal.

Když se řekne moderní psychiatrie, co si pod tím má člověk představit?

Moderní je tehdy, když se člověk dostane k pomoci včas a nemusí obcházet několik institucí, než se ho někdo ujme. Někdo potřebuje krizový rozhovor, jiný ambulantní léčbu, intenzivní denní program nebo hospitalizaci. Důležité je mít všechny tyto možnosti a umět je správně propojit.

Zároveň musíme reagovat na to, co se děje ve společnosti. Psychiatrie dnes řeší dopady sociálních sítí na mladé lidi, užívání nových psychoaktivních látek, stárnutí populace nebo rostoucí nejistotu spojenou s globálními konflikty. A přichází také umělá inteligence, u které zatím jen odhadujeme, jak výrazně ovlivní naše životy a duševní zdraví. Dnešní možnosti diagnostiky a léčby kombinují různé přístupy, psychologické i čistě medicínské, šité na míru každému zvlášť.

Co se už v rámci vašeho pracoviště podařilo skutečně změnit?

Vzniklo Centrum krizové péče, rozvíjíme neurostimulační léčbu v Mostě, akutní a konziliární psychiatrii a připravujeme denní stacionář. Centrum krizové péče poskytlo během prvních jedenácti měsíců téměř 1 600 krizových intervencí. To jsou konkrétní lidé, kteří našli pomoc ve chvíli, kdy ji potřebovali.

Neurostimulační centrum Krajské zdravotní v mostecké nemocnici nabízí moderní neinvazivní metody léčby. Patří mezi ně například repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS), nebo transkraniální stimulace stejnosměrným proudem (tDCS) či elektrokonvulzivní terapie (ECT). Jsou to metody, které mohou u vybraných pacientů doplnit nebo v některých případech úplně nahradit farmakologickou léčbu.

Jakou pomoc potřebuje člověk v akutní duševní krizi?

Především aby nebyl posílán ode dveří ke dveřím. V krizi člověk nemá sílu tohle řešit. Systém musí co nejrychleji poznat, kdo potřebuje krizovou pomoc, léčbu v ambulanci, nebo hospitalizaci.

Ta má být dostupná, když je nutná, ale není jedinou odpovědí na každou krizi. Právě proto potřebujeme více úrovní péče, které na sebe navazují. Psychiatrie nezačíná až u dveří uzavřeného oddělení.

Proč potřebuje kraj psychiatrii v Ústí nad Labem i v Mostě? Nestačilo by jedno velké pracoviště?

Pacient z Mostu, Chomutova nebo Loun nemá být automaticky převážen přes půl kraje. Ústí a Most mají různé možnosti a mohou se dobře doplňovat. Dvě spolupracující pracoviště zároveň znamenají, že při přetížení nebo výpadku jednoho z nich nezůstane celý kraj bez rezervy. To je důležité i pro dlouhodobou stabilitu psychiatrické péče v regionu.

V Mostě i Ústí používáte různé neurostimulační metody. Nemají z nich lidé obavy?

Obavy často vycházejí ze starých filmových zpracování, která už s dnešní medicínou nemají mnoho společného. Elektrokonvulzivní terapie (ECT), probíhá v celkové anestezii a u některých těžkých depresí nebo katatonních stavů může zachránit život.

Naopak rTMS je magnetická neinvazivní metoda, při které pacient zůstává při vědomí a po výkonu odchází domů. Nejde o žádnou science fiction, ale o standardní moderní léčbu, kterou chceme dál rozvíjet.

Je ale důležité s pacienty o těchto metodách otevřeně mluvit. Pokud člověk neví, co ho čeká, přirozeně z toho může mít obavy. Snažíme se o komplexní podpůrný přístup, a to v přirozené komunitě pacienta, aby nemusel být vytržen z přirozeného prostředí.

Co přinese připravovaný denní psychiatrický stacionář?

Právě posun do komunitního prostředí. Pacient ráno přijde, absolvuje léčebný program a odpoledne se vrátí domů. Dostane intenzivnější péči než při běžných ambulantních kontrolách, ale nemusí kvůli ní několik týdnů ležet v nemocnici. Stacionář může pomoci lidem po hospitalizaci i těm, u kterých chceme hospitalizaci ještě odvrátit. Právě taková služba dnes v regionu chybí. Je to další článek, který nám umožní péči lépe přizpůsobit konkrétnímu pacientovi.

Máte na všechny tyto projekty dost lidí?

To je správná a bohužel velmi nepříjemná otázka. Nedostatek lékařů, sester, psychologů a dalších odborníků je dnes nejslabším místem celé psychiatrie, potažmo medicíny. My musíme a umíme nabídnout zajímavou práci, kvalitní vzdělávání, možnost věnovat se novým metodám, výuce a výzkumu a hlavně prostředí, ve kterém zaměstnanci nebudou po několika letech vyčerpaní. A taky takové podmínky, aby neodcházeli po atestaci do hlavního města do soukromých ambulancí.

Pokud chceme psychiatrii skutečně posouvat dopředu, potřebujeme především lidi. Přístroje ani nové budovy samy o sobě péči nezlepší. Mladým i zkušeným lékařům ale nabízíme něco, co v jiných zařízeních chybí — obrovskou profesní jistotu a kontinuitu. Když k nám přijde pacient, doktor má k dispozici kompletní mozaiku péče. Může ho přijmout, odléčit na akutním lůžku, využít krizovou intervenci, neurostimulaci a následně ho předat do denního stacionáře nebo ambulance. Má jistotu, že pacienta neztrácí z dohledu a může s ním pracovat dál, aniž by ho musel dlouhodobě hospitalizovat. To dává lékařské práci obrovský smysl.

Sám jste přišel do mostecké nemocnice po deseti letech působení v pražské klinice. Čím je Most a Ústí atraktivní?

Vše je tu relativně blízko. Především bydlení je dostupnější a levnější než v Praze. Když chci za kulturou, jsem v metropoli za hodinu autem i vlakem. Zásadní rozdíl je ale v profesní svobodě. Ve velkých fakultních nemocnicích se mladý lékař často stane jen kolečkem v obřím soukolí a roky čeká na svou příležitost. U nás dostává zájemce o profesi nepoměrně větší prostor pro růst, osobnější přístup a mentoring. Může si vybrat směr, který ho baví – ať už je to krizová péče, výzkum, neurostimulace nebo stacionář – a začít se v něm okamžitě realizovat. Nestavíme nováčky do fronty, dáváme jim šanci utvářet moderní psychiatrii v regionu hned od prvního dne. Zájemci o profesi u nás mají větší prostor pro růst a osobnější přístup oproti největším fakultním nemocnicím. Mohou tu lépe a ihned realizovat své profesní sny. Kdo tu jako „lékař u hranic“ založí rodinu, je v mnohem menším finančním stresu. Navíc nabízíme peněžní i volnočasové benefity. V porovnání s Prahou tu pořídíte za stejné peníze třeba dům se zahradou oproti 3 +1 na sídlišti Jižák. Když chci relaxovat, jsem do dvaceti minut v panenské přírodě, kde se mohu věnovat celému spektru sportovních a volnočasových aktivit i bez davů lidí. Krajina je kolem dokola úžasná. Je tu větší svoboda. Vezmu psa na procházku a za pět minut ho pouštím z vodítka…

Co může pro psychiatrii udělat kraj, stát nebo vedení nemocnic?

Především držet dlouhodobý a jednotný směr. Psychiatrie se nedá zachránit jednou dotací ani jedním novým projektem. Potřebuje stabilní financování, lidi, vhodné prostory a spolupráci zdravotních a sociálních služeb, záchranné služby, policie a obcí.

A potřebujeme také určitou míru odvahy. Nemůžeme čekat, až bude systém dokonale připravený, protože mezitím budou pacienti potřebovat pomoc. Musíme postupovat krok za krokem a současně myslet mnoho let dopředu. Včasná pomoc přitom bývá nejen lidštější, ale také levnější než dlouhá hospitalizace nebo vleklá krize, která se několik týdnů nebo dokonce let neřešila.

Podle čeho za několik let poznáme, zda se změna podařila?

Podle toho, že pacient najde pomoc rychleji a nebude muset rozumět tomu, jak je celý systém organizačně poskládaný. Ubude zbytečných převozů, méně krizí končících hospitalizací a lepší návaznost péče po propuštění do prostředí pacienta. Do funkční sítě center duševního zdraví s plánem na zotavení. Také podle toho, že v regionu zůstane personál, který tuto péči poskytuje.

A možná také podle toho, že se přestaneme divit, že člověku může být psychicky špatně, i když se objektivně máme jako společnost velmi dobře. To je podle mě jedna z velkých výzev dnešní psychiatrie i celé společnosti.

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