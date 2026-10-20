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Proměna brownfieldu v Ústí nad Labem na Transformační centrum začala

Komerční sdělení

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Vizualizace Transformačního centra Ústeckého kraje (TCUK) | foto: Ústecký kraj

Komerční sdělení

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Ústecký kraj zahájil jednu ze svých nejvýznamnějších investic. Ve čtvrtek 8. října slavnostně předal zhotoviteli areál bývalé střední školy ve Staré ulici v Ústí nad Labem, který se během následujících 78 týdnů promění v moderní Transformační centrum Ústeckého kraje.

Stavební práce vyjdou na 957,5 milionu korun bez DPH a dokončení je plánováno na jaro 2028.

„Dnes nezačínáme jen rekonstrukci staré školy. Začínáme proměňovat místo, které už svému původnímu účelu nesloužilo, v prostor pro nové nápady, technologie a podnikání. To je smyslem transformace Ústeckého kraje. Dáváme novou budoucnost místům, která ji potřebují, a současně vytváříme podmínky pro nové příležitosti. Chceme, aby Transformační centrum bylo místem, kde se budou potkávat firmy, odborníci, veřejná správa i lidé s dobrými nápady a kde z těchto setkání budou vznikat konkrétní projekty pro náš kraj,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.

Dnešní brownfield čeká kompletní proměna. Rekonstrukcí projdou čtyři objekty původní pavilonové školy, na dvou vzniknou dřevěné nástavby, další části doplní přístavby a nová dostavba. Dvě bývalé tělocvičny se promění v konferenční prostory se zázemím. Součástí areálu bude také park, parkovací místa a nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrokola.

Po dokončení nabídne areál více než 9 000 metrů čtverečních užitné podlahové plochy. Na jednom místě soustředí služby krajských servisních organizací i zázemí pro rozvoj podnikání, inovací a technologií. Počítá se s pronajímatelnými kancelářemi a dílnami pro začínající firmy a podnikatele, flexibilními pracovními prostory, konferenčním zázemím i makerspacem. Makerspace je veřejnosti přístupné prototypovací centrum s profesionálními dílnami a technologickými pracovišti.

Architektonické řešení zachovává část původních konstrukcí a kombinuje je s novými prvky. Samotný areál tak má být příkladem toho, jak lze dát nový smysl typické stavbě z druhé poloviny 20. století. Návrh přestavby vzešel z mezinárodní architektonické soutěže z let 2021–2022, do níž bylo přihlášeno 19 návrhů. Zvítězil tým MH Architects a Andrea Ravagnani Architects.

„Transformační centrum patří k největším investicím, které Ústecký kraj v současnosti připravuje a realizuje. O to důležitější je, že nejde jen o novou budovu, ale o chytré využití stávajícího areálu a jeho proměnu pro úplně nové funkce. Chceme ukázat, že i starší a dnes nevyužité objekty mohou po kvalitní rekonstrukci dostat velmi moderní podobu a nový smysl,“ řekl radní pro investice Jiří Fedoriška.

Stavbu za 957,5 milionu korun bez DPH, tedy 1,158 miliardy korun včetně DPH, provede sdružení společností IR.Construction, BAK stavební společnost a Metrostav CZ. Dodavatel vzešel z otevřeného výběrového řízení.

„Na téhle stavbě se mi líbí, že slovo transformace není jen v jejím názvu. Budeme totiž pracovat s areálem, který má za sebou desítky let života, zachovávat v něm to, co má smysl zachovat, a zároveň ho proměňovat pro úplně novou funkci. Pro nás jako ústeckou stavební firmu má navíc zvláštní význam podílet se na projektu, který vzniká doma a má ambici ovlivnit budoucnost celého regionu. Společně s našimi partnery ve sdružení teď máme před sebou 78 týdnů tvrdé práce a těšíme se, až její výsledek budou mít před očima nejen obyvatelé města, ale až bude nový areál Transformačního centra vidět i daleko za hranicemi našeho regionu,“ uvedl Karel Složil, generální ředitel a jednatel společnosti IR.Construction s.r.o.

Výstavba nového areálu je součástí širšího strategického projektu Transformační centrum Ústeckého kraje. Kraj jej realizuje od roku 2023 společně s Datovým centrem Ústeckého kraje, Inovačním centrem Ústeckého kraje a Energetickým centrem Ústeckého kraje. Cílem je nabídnout veřejné správě, podnikatelům a dalším aktérům komplexní služby v oblasti chytrých dat, podpory inovací, energetické odolnosti a revitalizace území po těžbě.

Projekt přitom přináší konkrétní výsledky už nyní. Patří mezi ně například plán dalšího využití Radovesické výsypky připravovaný společně s obcemi, podpora vzniku a fungování start-upů, vytvoření krajské sítě komunálních energetiků nebo software pro krajský energetický management, který pomáhá krajským organizacím i obcím s energetickým hospodářstvím.

Celkové způsobilé výdaje strategického projektu činí přibližně 1,412 miliardy korun. Maximální podpora z Operačního programu Spravedlivá transformace dosahuje téměř 1,2 miliardy korun, tedy 85 procent způsobilých výdajů.

Proměna brownfieldu v Ústí nad Labem na Transformační centrum začala
Témata: Ústecký kraj

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