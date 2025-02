Proč jsem se stal strážníkem? Tito lidé chrání naše město

Kdy se ve vás vzbudila touha stát se strážníkem?

Na tuto otázku většina strážníků odpověděla, že už od dětství nebo období dospívání. Jedna ze strážnic upřesnila, že si nevzpomíná na konkrétní moment, kdy si řekla, že chce být policistkou. Spíše ji k tomu vedl zájem o ochranu lidí a snaha přispět k bezpečnosti ve společnosti.

Další strážník si přál být policistou už od dětství, nakonec ho ale život zavedl odlišnou cestou. Po několika letech v jiném zaměstnání se rozhodl pro městskou policii.

Někdo si ale tuto cestu zvolil z čistě pragmatických důvodů. Například jedna strážnice nastoupila k MP Teplice původně jen dočasně, než vyroste její dítě. V plánu měla přestup ke státní policii. Potomek už ale odrostl a ona je stále strážníkem.

Jaká byla cesta za uskutečněním tohoto snu?

Pro někoho velmi trnitá. Jedna strážnice totiž prozradila, že učinila několik rozhodnutí, která z přímé cesty k profesi strážníka vedla velkou oklikou. Nakonec si ale svůj dětský sen splnila a už několik let dělá to, co ji baví a naplňuje.

Pro další to nebyl sen od dětství, ale postupně si uvědomovala, že ji tato práce láká. Další popisuje cestu na pozici strážníka jako školení a následné vzdělávání, pro dalšího se jednalo o souhru náhod. Na přípravu ve školicím středisku jedna strážnice vzpomíná jako na příležitost poznat nové lidi a naučit se něco nového a tvrdí, že si to užila.

Přišla také odpověď, že některé podmínky pro přijetí byly velmi stresující, jiný strážník ale odpověděl, že po domácí fyzické přípravě šlo vše hladce.

Co vás na této práci baví?

Na tuto otázku strážníci odpovídali, že se jim líbí rozmanitost práce a kontakt s lidmi. Například když pomůžete starším lidem, vidíte radost v jejich očích. Každý den může přinést nové situace a výzvy.

Jedna strážnice Městské policie Teplice dodala, že ji naplňuje především pomoc lidem, a postěžovala si, že se mnoho lidí domnívá, že profesi strážníka vykonávají lidé proto, aby mohli škodit a pokutovat ostatní. Přiznala, že pokutování a ukázňování občanů nedělá ráda, ale že i to k její práci neodmyslitelně patří a dělat se musí.

Jaké benefity se vám na vaší práci líbí?

Strážníci si chválí pevné rozdělení směn a z toho vyplývající volno, stravenky, finanční benefity a pro ty, kteří se chtějí osamostatnit, také získání městského bytu. V neposlední řadě i pohyb na čerstvém vzduchu, fajn kolektiv, rozmanitost každého pracovního dne a respekt.

Jeden strážník také uvedl, že se ve své profesi zdokonalil v oblasti první pomoci a získal nový koníček – střelbu na střelnici.

Jak probíhá váš běžný pracovní den?

Pracovní den strážníka probíhá dle momentální situace ve městě. Každý den je tedy jiný. Strážníci prozradili, že každé ráno probíhá rozdělení směn, kdy každý dostane své úkoly. Někteří hlídají na přechodech bezpečnost dětí cestou do školy, jiní dohlížejí na veřejný pořádek, někdy jsou ve výjezdovém vozidle, jindy pěší hlídkou… Zaměřují se na veřejný pořádek a dopravu.

Máte nějaký zajímavý příběh, který se vám v práci stal a o který se chcete podělit se čtenáři?

Z důvodu mlčenlivosti se strážníci o konkrétních případech nemohou vyjadřovat. Jedna ze strážnic uvedla, že zatím pro ni byl nejsilnější zážitek záchrana sebevraha, který skočil z okna.

Další spojila většinu hezkých chvil s dětmi. Prý stačí jen na malý okamžik zapnout sirénu nebo zablikat majáky a rozveselíte celou třídu školáčků. Nejraději ale vzpomíná na událost z branného dne základní školy. Po zranění paní učitelky, kdy si při kopání na hřišti nešťastně rozsekla čelo, strážnice dostala na starost celou třídu prvňáčků, kteří se báli o svou paní učitelku. Aby děti přivedla na jiné myšlenky, společně si zaběhaly, vyzkoušely pouta, prohlédly si odznak a zahrály si na policii a zloděje. Nakonec vše dobře dopadlo, zranění paní učitelky nebylo tak vážné, jak zprvu vypadalo. Strážnice ještě dodala, že doufá, že si čas s ní děti užily.

Pod Městskou policii Teplice patří také psí útulek. Strážnici v rámci své profese odchytávají opuštěná a zatoulaná zvířata, zejména psy a kočky. Někdy bývá až dojemné setkání zatoulaného pejska se svým majitelem, nebo když si někdo vybere v útulku opuštěné zvíře a poskytne mu domov.

Každý příběh je pěkný, když dobře dopadne, shodují se všichni strážníci Městské policie Teplice.

Pro koho je práce strážníka vhodná? Komu byste ji doporučili a co byste vzkázali uchazečům o toto povolání?

Strážníci shodně odpovídali, že je práce vhodná pro všechny, kteří jsou ochotní, ohleduplní a lidští, kteří chtějí pomáhat lidem, mají trpělivost, dokážou jednat i ve stresových situacích, touží po rozmanité práci a jsou velmi psychicky odolní. Je to totiž práce s lidmi, ta není jednoduchá nikdy.

Jedna strážnice prozradila, že tato práce není snadná. Není to jen o procházení se městem, vybírání pokut, ale také je potřeba zakročit proti nebezpečným lidem, sbírat nebezpečný odpad, odklízet mrtvá nebo sražená zvířata, riskovat své zdraví. Každý nový uchazeč by měl opustit romantické představy z filmů a seriálů a zvážit, jestli je pro něj tato práce ta pravá. Máte na to stát se městským policistou?

Pokud ano, tak neváhejte a staňte se i vy jedním z těchto hrdinů v uniformě. Městská policie Teplice právě hledá nové strážníky, ale i asistenty prevence kriminality. Více informací najdete na www.teplice.cz/mestska-policie.