Pro rozvoj venkova Ústeckého kraje je letos připraveno 48 milionů

Komerční sdělení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo na svém únorovém zasedání Program obnovy venkova Ústeckého kraje.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Pro rozvoj venkova Ústeckého kraje je letos připraveno 48 milionů | foto: Ústecký kraj

V rámci tohoto programu budou podporovány investiční i neinvestiční projekty se zaměřením na obecní úřady, mateřské a základní školy, kulturní domy, zdravotnická zařízení, místní a účelové komunikace, chodníky, služebny obecní policie, komunitní centra, technická infrastruktura (veřejné osvětlení) a venkovní veřejná sportoviště.

Žadateli o dotace mohou být všechny obce v Ústeckém kraji do tří tisíc obyvatel. Výše podpory se pohybuje mezi 50 až 90 % uznatelných nákladů podle velikosti obce. „Schválená alokace programu bude pro letošní rok činit 48 milionů korun,“ uvedl Tomáš Kirbs, náměstek hejtmana pro oblast zemědělství a rozvoje venkova.

Program bude vyhlášen 23. 2. 2026 a příjem žádostí se uskuteční od 26. 3. do 26. 4. 2026. Poskytování účelových dotací Programu obnovy venkova zabezpečuje Ústecký kraj již od roku 2004.

Témata: Ústecký kraj

Nejčtenější

O2 uvádí nové tarify NEO+: víc dat, vyšší rychlost a slevy na zařízení

Komerční sdělení
Nové tarify od O2 přehledně

O2 představuje vylepšené tarify NEO+, které přinášejí více dat, vyšší rychlosti a slevové kupony na nákup 5G telefonů a chytrých zařízení v hodnotě až 7 000 korun. Součástí všech tarifů je také...

BrainMarket vstupuje do Slovanu Bratislava, bude podporovat A-tým

Komerční sdělení
Foto: BrainMarke

Česká značka BrainMarket rozšiřuje své působení ve vrcholovém sportu. Po spolupráci s předními českými kluby, jako jsou SK Slavia Praha a FC Baník Ostrava, nyní navázala partnerství také se SK Slovan...

Špindlerův Mlýn láká v únoru a březnu na sport i kulturu

Komerční sdělení
večerní lyžování Hromovka

Ať už milujete zimní sporty, horskou atmosféru nebo après-ski, nadcházející měsíce ve Skiareálu Špindlerův Mlýn nabízí perfektní lyžařské podmínky i bohatý program. Těšit se můžete na...

Nové vzdělávací centrum DPO. Ročně jím projde na čtyři tisíce lidí

Komerční sdělení
Nové vzdělávacím centrum DPO

Ve zmodernizovaném vzdělávacím centru DPO v centru města absolvují budoucí řidiči kurzy k získání řidičských oprávnění na autobusy, ale i průkazů způsobilosti k řízení tramvají a trolejbusů.

Neřekli mi, že manželství bude podobné rally

Komerční sdělení

Otázka je roky stejná, pořád ale hledáme odpovědi: „Co nám o manželství neřekli?“ Po pravdě jsem netušil, jestli a jak jsem kvalifikovaný odpovědět? Co mi dává právo někomu radit? Mé knihy nebo mé...

Jak vybrat povlečení pro alergiky? Hodně záleží na materiálu

Komerční sdělení
Jak vybrat povlečení pro alergiky? Hodně záleží na materiálu

Alergie na prach, roztoče nebo plísně trápí stále více lidí a často se zhoršují právě v noci. Lůžko je totiž ideálním prostředím pro alergeny. Jedním z nejjednodušších kroků, jak snížit jejich...

12. února 2026

Expo 2025 v Ósace zveřejnilo data o výstavě

Komerční sdělení
Expo 2025 v Ósace zveřejnilo data o výstavě

Japonská asociace pro světovou výstavu Expo 2025, pořadatel nedávno skončené Všeobecné světové výstavy, sestavila komplexní soubor dat týkajících se průběhu Expa 2025 v Ósace.

12. února 2026

O2 uvádí nové tarify NEO+: víc dat, vyšší rychlost a slevy na zařízení

Komerční sdělení
Nové tarify od O2 přehledně

O2 představuje vylepšené tarify NEO+, které přinášejí více dat, vyšší rychlosti a slevové kupony na nákup 5G telefonů a chytrých zařízení v hodnotě až 7 000 korun. Součástí všech tarifů je také...

12. února 2026

Pro rozvoj venkova Ústeckého kraje je letos připraveno 48 milionů

Komerční sdělení
Pro rozvoj venkova Ústeckého kraje je letos připraveno 48 milionů

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo na svém únorovém zasedání Program obnovy venkova Ústeckého kraje.

12. února 2026

BrainMarket vstupuje do Slovanu Bratislava, bude podporovat A-tým

Komerční sdělení
Foto: BrainMarke

Česká značka BrainMarket rozšiřuje své působení ve vrcholovém sportu. Po spolupráci s předními českými kluby, jako jsou SK Slavia Praha a FC Baník Ostrava, nyní navázala partnerství také se SK Slovan...

12. února 2026

Špindlerův Mlýn láká v únoru a březnu na sport i kulturu

Komerční sdělení
večerní lyžování Hromovka

Ať už milujete zimní sporty, horskou atmosféru nebo après-ski, nadcházející měsíce ve Skiareálu Špindlerův Mlýn nabízí perfektní lyžařské podmínky i bohatý program. Těšit se můžete na...

10. února 2026

Závod Šumavský rys a celodenní skialp day na Špičáku

Komerční sdělení
Závod Šumavský rys a celodenní skialp day na Špičáku

Zveme vás na šumavský Špičák v sobotu 14. 2. 2026. Celý den bude nabitý skialpovou tématikou. Můžete testovat skialpovou výbavu špičkových značek, zúčastnit se workshopů pořádaných horskou službou a...

10. února 2026

Můžou lodě ulevit pražské dopravě?

Komerční sdělení
Jedna loď nahradí desítky kamionů v pražské dopravě

Kolony, uzavírky a přetížené křižovatky patří k běžnému obrazu Prahy. Vedle osobních aut a MHD zatěžuje městské silnice i nákladní doprava, bez níž se město neobejde. Právě u zásobování a přepravy...

10. února 2026

Veletrh STŘECHY–SOLAR–ŘEMESLO: v Letňanech uvidíte to nejlepší z oboru

Komerční sdělení
Veletrh STŘECHY–SOLAR–ŘEMESLO: v Letňanech uvidíte to nejlepší z oboru

Přemýšlíte, jak snížit náklady na energie, správně zateplit nebo připravit střechu na fotovoltaiku? Odpovědi na tyto i další otázky nabídne 27. ročník veletrhu STŘECHY–SOLAR–ŘEMESLO.

10. února 2026

Veletrh v Drážďanech potvrdil zájem o turistické cíle

Komerční sdělení
Reisemesse Dresden je jedním z nejnavštěvovanějších veletrhů cestovního ruchu v...

Ústecký kraj prezentoval nabídku cestovního ruchu na jednom z největších, nejpopulárnějších a nejnavštěvovanějších veletrhů cestovního ruchu v Sasku – na Reisemesse Dresden.

10. února 2026

Čím potěšit partnera na Valentýna? Vsaďte s Huawei na praktický dárek

Komerční sdělení
FreeClip 2

Den zamilovaných je pro mnoho lidí příležitostí potěšit partnera něčím hezkým a promyšleným. Ne každý ale chce zůstat u květin nebo čokolády. Pokud letos hledáte praktický a stylový dárek, máme pro...

10. února 2026

Nové vzdělávací centrum DPO. Ročně jím projde na čtyři tisíce lidí

Komerční sdělení
Nové vzdělávacím centrum DPO

Ve zmodernizovaném vzdělávacím centru DPO v centru města absolvují budoucí řidiči kurzy k získání řidičských oprávnění na autobusy, ale i průkazů způsobilosti k řízení tramvají a trolejbusů.

9. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.