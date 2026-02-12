Pro rozvoj venkova Ústeckého kraje je letos připraveno 48 milionů

Komerční sdělení
V rámci tohoto programu budou podporovány investiční i neinvestiční projekty se zaměřením na obecní úřady, mateřské a základní školy, kulturní domy, zdravotnická zařízení, místní a účelové komunikace, chodníky, služebny obecní policie, komunitní centra, technická infrastruktura (veřejné osvětlení) a venkovní veřejná sportoviště.
Žadateli o dotace mohou být všechny obce v Ústeckém kraji do tří tisíc obyvatel. Výše podpory se pohybuje mezi 50 až 90 % uznatelných nákladů podle velikosti obce. „Schválená alokace programu bude pro letošní rok činit 48 milionů korun,“ uvedl Tomáš Kirbs, náměstek hejtmana pro oblast zemědělství a rozvoje venkova.
Program bude vyhlášen 23. 2. 2026 a příjem žádostí se uskuteční od 26. 3. do 26. 4. 2026. Poskytování účelových dotací Programu obnovy venkova zabezpečuje Ústecký kraj již od roku 2004.