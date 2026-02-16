Preventivní zdravotní péči chtějí firmy i mladí. Počet klientů roste

Balíčky v různé hodnotě zahrnují rozhovor s lékařem a soubor preventivních vyšetření. Službu začala společnost Krajská zdravotní, která spravuje v Ústeckém kraji sedm nemocnic – v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostu, Chomutově, Litoměřicích a Rumburku, nabízet od roku 2022. Zájem o ni stále stoupá.
„Prevence je nesmírně důležitá. Máme tu skupinu klientů, kteří jsou zástupci firem a chtějí poskytnout balíčky těchto programů pro své zaměstnance v benefitech. V roce 2023 se totiž zrušily pro zaměstnance nerizikových profesí povinné preventivní prohlídky a v červnu 2025 se dokonce zrušily i vstupní prohlídky. To zasáhlo poměrně velkou skupinu zaměstnanců. Ocitají se v jakémsi vakuu, pokud jde o sledování zdravotního stavu, který saturuje praktický lékař prohlídkou jednou za dva roky,“ vysvětluje Mgr. Dana Vaculíková, vedoucí Oddělení preventivní zdravotní péče Krajské zdravotní, proč tady zaznamenávají čím dál větší počet zájemců o preventivní vyšetření. „Proto se na nás obracejí zástupci některých firem, kteří chtějí vědět, jak jsou na tom zdravotně zaměstnanci, kteří jsou pro ně důležití a ze systému pracovnělékařských služeb vypadli. Chápou, že zaplacení preventivních prohlídek je investicí, která se jim vrátí,“ jmenuje jednu velkou skupinu.
Kdo se rozhodne do prevence investovat…
Jaký přístup volí člověk, který má zájem o individuální zdravotní péči? Podle Dany Vaculíkové záleží na tom, co klient preferuje. Ti, co mají obavy o své zdraví, chtějí mít co nejrychleji balíček prohlídek za sebou a co nejdříve znát resumé. Pak jsou tu tací, kteří mají zájem pečovat o své zdraví, ale nespěchají, protože mají podle uzavřené smlouvy rok na to, aby služby vyčerpali. A také záleží na každém, jestli třeba některé z vyšetření absolvovat nechce. „To může v rámci svého programu udělat. Je to opravdu velmi individuální,“ upozorňuje Dana Vaculíková.
„Ceny jednotlivých balíčků se odvíjí od počtu vyšetření, přičemž ten nejdražší jich obsahuje dvacítku, a to není jednoduché. Takže záleží na tom, co si klient přeje. Ceny vycházejí z bodových hodnot, které určují pojišťovny. Proto jsou ceny balíčků tak rozdílné, bavíme se o tisícových částkách,“ uvádí s tím, že některé zdravotní pojišťovny přispívají na určité typy prohlídek, jako je onkologický preventivní program, což je pak pro klienty přijatelnější.
Obvyklou klientelu Centra preventivní zdravotní péče tvoří lidé ve věku od 40 do 60 let. Zaleží na tom, na jaké z programů cílí. „U těch onkologických už vidíme hodně mladé lidi, kolem 30 let. Chápeme, když má mladý muž rodinnou zátěž anamnézou karcinomu prostaty, který měl děda, otec a strýc, a nikdo mu vzhledem k nízkému věku vyšetření nepředepíše, že přijde k nám a zaplatí si tento program,“ přibližuje Dana Vaculíková.
Nenahrazují primární péči…
Zdůrazňuje, že Krajská zdravotní nechce nabízenými balíčky nahrazovat primární péči. Aby tento typ prohlídek nezatížil zdravotnické zařízení, jsou odděleny od běžné léčby pacientů v nemocnici. Tým starající se o preventivní programy se snaží přizpůsobit jednotlivým oddělením, vyjít jim vstříc. Má totiž přehled o tom, kdy mají zdravotnická pracoviště režim trochu volnější. A pak přichází čas na klienty Centra preventivní zdravotní péče.
V poslední době je podle slov vedoucí centra největší zájem o onkologický preventivní program. Ten nemůže nabízet každý poskytovatel zdravotní péče, protože je vázaný na onkologická centra, které má Krajská zdravotní dvě, v nemocnicích v Ústí nad Labem a Chomutově. Využívají ho velmi často lidé, kteří v rodině mají či měli někoho s onkologickým onemocněním. „Prevence je velmi důležitá, jak víme všichni. Nemusíte být odborník ze zdravotnictví, abyste věděl, že všechna onemocnění, která v prevenci zachytíme, mají mnohem větší procento úspěšnosti léčby. Vyhneme se jejím agresivním stádiím, zvláště u onkologických onemocnění. Čeká vás výrazně lepší prognóza onemocnění, když na ně včas přijdeme.“
Jak to celé probíhá…
U prémiových programů Vše začíná hodinovým pohovorem s lékařem, což klienti velmi pozitivně vnímají. Když takto získáme kompletní rodinnou anamnézu, můžeme je poslat na vyšetření zaměřená na aktuální zdravotní stav a na laboratorní vyšetření. Celý program končí opět hodinovým rozhovorem s lékařem. Klient odchází s kompletní lékařskou zprávou. S tím, že pokud něco prohlídky objeví, je tam doporučení pro praktického lékaře. A ten na základě výsledků vyšetření, které v nemocnici v rámci programu klient absolvoval, již může vypsat medikaci. Další kroky jsou již plně v rukou praktického lékaře.
A pak je druhá možnost: jste na svůj věk v pořádku, vyšetření neodhalila žádná onemocnění. Tak i přes to v dokumentaci dostáváte návod na zdravý životní styl, protože prohlídky obsahovaly nutriční terapii, poradenství a vše, co se ke správnému životnímu stylu váže.
Proč produkt Krajská zdravotní nabízí…
Důvod, proč začala Krajská zdravotní preventivní programy před čtyřmi roky nabízet, byl jednoduchý – byla jím poptávka. „Velmi často jsme se setkávali s tím, že někdo chtěl, abychom mu provedli nějaké vyšetření. Ale my jsme žádnou možnost neměli, pokud nenavazovalo na diagnózu. Pro mě jako pro člověka je v dnešní době nepřípustné, pokud bych si přála být vyšetřená – ačkoli nemám žádné výrazné příznaky onemocnění – že by mi někdo řekl: Jste ještě mladá, nemáte nárok na preventivní prohlídky, a proto vás nevyšetřím,“ argumentuje vedoucí centra.
Má-li tedy mladý člověk podezření, od praktického lékaře doporučení nedostane, a tím pádem ztrácí možnost preventivní prohlídky u specialisty. A s tím se zde setkávají často. Byl to i případ mladého klienta, který svého praktika žádal o tento typ vyšetření, ale byl odkázán, že jako mladý nemá nárok na prohlídku a ani lékař nemá možnost mu ji předepsat. Proto zvolil nabídku Centra preventivní zdravotní péče a zaplatil si ji.
Ačkoli vyšetření jsou často zaměřená na onkologické programy, lékaři při nich zjišťují i spoustu jiných, závažných onemocnění. Právě v těchto případech je včasné zahájení léčby velmi důležité. Zdravotníci v nemocnicích si na klienty, kteří sem chodí v rámci některého z programů individuální zdravotní péče, již zvykli. Podle Dany Vaculíkové si totiž stále více začali uvědomovat jednoduchou, nicméně zásadní věc: kdo o své zdraví pečuje a přichází včas, předchází tomu, že se stane jedním z dlouhodobých pacientů, kteří plní čekárny ambulancí. A to jistě za to stojí.
Na závěr souhrn a kde se dozvíte víc…
Program KZplus na Oddělení preventivní zdravotní péče (OPZP) je určen pro ty, kteří chtějí v rámci rozšířené preventivní péče absolvovat komplexní zdravotní vyšetření.
Po konzultaci s vedoucí oddělení si vyberete vhodný program, který absolvujete s podporou koordinátora péče.
Naši vysoce kvalifikovaní lékaři a lékařky srozumitelným způsobem vysvětlí výsledky vyšetření, abyste přesně porozuměli svému zdravotnímu stavu.
