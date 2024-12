Premiéra seriálu Limity vynesla 26 775 Kč pro Hospic sv. Štěpána

„Seriál Limity je nejen zábavným pohledem na závažná témata, ale také projektem, který propojuje region s celonárodním děním a aktuálními otázkami. Mě obzvláště těší, že premiéra tohoto seriálu byla spojena s pomocí tak důležité organizaci, jakou je Hospic sv. Štěpána. Ukazuje to, že kultura má sílu nejen spojovat lidi, ale také inspirovat k podpoře a solidaritě. Moc děkujeme všem, kteří přispěli,“ uvedl Vlastimil Skála, radní pro oblast regionálního rozvoje, kultury a památkové péče.

Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích poskytuje komplexní péči pacientům i jejich blízkým v celém Ústeckém kraji. Ředitelka hospice Monika Marková k tomu říká: „Služby Hospice sv. Štěpána pokrývají celý Ústecký kraj, stejně jako právě filmová kancelář. Naším posláním je zajistit podmínky pro důstojný odchod ze života nevyléčitelně nemocným, poskytnout nejen zdravotní péči, ale také péči sociální, psychoterapeutickou i duchovní. Pokrýt všechny individuální potřeby pacientů, jejich blízkých, a to i po úmrtí v době zármutku. To vyžaduje opravdu sehraný, vzdělaný tým mnoha profesí – stejně jako je to u filmového štábu. A díky daru můžeme pro tuto péči vytvářet kvalitní zázemí – třeba v podobě dokončení rekonstrukce relaxační a odpočinkové zóny při vstupu do hospice, která poskytne pacientům, klientům, rodinám i zaměstnancům příjemné spočinutí u kávy a třeba zákusku.“

Slavnostní předpremiéra seriálu Limity, který uvede Česká televize v únoru 2025, tak přinesla nejen kulturní zážitek, ale i podporu důležité sociální služby. Organizátoři děkují všem, kteří přispěli, a věří, že tato spolupráce bude inspirací i pro další podobné akce.

Seriál Limity vznikl za spolupráce s Filmovou kanceláří Ústeckého kraje a s finančním přispěním Ústeckého kraje prostřednictví dotačního programu Filmové vouchery, ze kterého čerpal dotaci 3,5 milionu korun.