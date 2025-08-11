Porod v ústecké nemocnici? Největší bonus je perinatologické centrum

Komerční sdělení
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem je největší z nemocnic společnosti Krajská zdravotní (KZ) a zároveň je největším zdravotnickým zařízením v Ústeckém kraji. Na svět v ní přichází nejvíc dětí v regionu: v roce 2024 zdejší zdravotníci vedli 1 145 porodů, předloni jich bylo 1 271. A nejen to.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Doc. MUDr. Blanka Vavřinková, CSc., vedoucí lékař Perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem | foto: Krajská zdravotní, a.s.

Zdejší medicínská pracoviště, která se o gravidní ženy a následně také o jejich čerstvě narozené děti starají, jsou specifická a mají v péči o matky a novorozence nezastupitelné místo. V čem jsou výjimečná a důležitá a co všechno dnes ústecká porodnice nabízí? O tom jsme hovořili s doc. MUDr. Blankou Vavřinkovou, CSc., vedoucí lékařkou Perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky v Masarykově nemocnici, jež je společným pracovištěm KZ a Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Jeden z devíti jednolůžkových pokojů porodnice nadstandard na stanici šestinedělí s možností přistýlky

Mléčný bar pro v nadstandardní části šestinedělí

Jaké spektrum péče o matku a dítě v současnosti ústecká Masarykova nemocnice zajišťuje?

Gynekologicko-porodnická klinika je součástí sítě 12 perinatologických center, která jsou v České republice ustanovena ministerstvem zdravotnictví a každých pět let procházejí akreditací. Krajská zdravotní má hned dvě taková centra. To druhé je v Nemocnici Most. Perinatologická centra se zaměřují na superspecializovanou péči o riziková, patologická těhotenství a matky, které rodí předčasně. Na to navazuje spolupráce s neonatologickou klinikou, kde jsou takoví novorozenci potom v péči. Proto jsme v současné době schopni postarat se o děti narozené ve 24. týdnu těhotenství a někdy i krátce před ním. Tedy o novorozence s porodní váhou kolem 500 gramů, jejichž prognóza odpovídá jejich nezralosti. Ale díky péči, kterou jim neonatologové ve specializovaném centru zajišťují, je předpoklad jejich dalšího zdárného vývoje výrazně vyšší než při porodu mimo centrum.

To je jistě skvělé. Většina žen však rodí přirozeně. Jak je postaráno o ně?

Kromě toho, že poskytujeme tuto specializovanou péči u těhotenství, která neprobíhají fyziologicky, se pochopitelně staráme o maminky s přirozeně probíhající graviditou. V prenatálním období, před porodem, mohou absolvovat v rámci screeningových programů vyšetření plodu v 1. a 2. trimestru. Specializovaná ultrazvuková vyšetření podstupují také při podezření například na odtok plodové vody či vrozené vývojové vady u dítěte. V tom druhém případě ve spolupráci s oddělením klinické genetiky provádíme i invazivní prenatální vyšetření, tedy odběry plodové vody – s následným genetickým vyšetřením.

Součástí ústecké gynekologicko-porodnické kliniky je fetomaternální centrum. K čemu slouží?

Má několik funkcí. Jednak je zde ultrazvuková vyšetřovna, kde provádíme superkonziliární vyšetření v 1. trimestru. Dále je tu prenatální poradna, kde třikrát v týdnu probíhá poradna pro riziková těhotenství, maminky například s těhotenskou cukrovkou nebo s již existujícím diabetem mellitus, gestační hypertenzí, pro maminky, které mají problémy s játry, ledvinami. Prostě pro ženy s jakoukoliv komplikací, které těhotenství přináší. Pokud je podezření, že miminko stagnuje v růstu, nebo je naopak větší, než by odpovídalo gestačnímu týdnu, sledujeme riziková těhotenství, abychom včas rozhodli a domluvili se s maminkou, zda k porodu přistoupit dříve nebo později, než má termín. Do poradny pro fyziologická těhotenství docházejí maminky až kolem termínu porodu, které nám předá ambulantní gynekolog do péče.

Ultrazvuková vyšetřovna ve Fetomaternálním centru gynekologicko-porodnické kliniky

Rozvoj ultrazvukové diagnostiky umožnil odhalovat závažné ohrožení plodu již v průběhu těhotenství. Vy jste již některé anomálie přiblížila, ale můžete blíže specifikovat, jaké nejčastější hrozby to jsou?

Pokud se týká patologií v těhotenství, u nichž nám ultrazvuková diagnostika zásadně pomáhá, jde hlavně o růstové retardace, restrikce, kdy plod se v děloze nevyvíjí a neroste tak dobře, jak by měl – v důsledku nějaké placentární poruchy. A tady nám ultrazvuková diagnostika s měřením toků na různých velkých cévách, pupečníkových i velkých cév u miminka pomáhá odhalit, jak moc je plod ohrožený. Tím se vyhneme nebezpečí, že v děloze bude strádat natolik, že by mohlo dojít až k nitroděložnímu odumření plodu. Úloha ultrazvuku je zde opravdu nezastupitelná. Kromě toho existují placentární poruchy, které provázejí gestační diabetes mellitus, hypertenzi či preeklampsii, což je onemocnění, které souvisí s tím těhotenstvím a narušenou funkcí placenty. A tady je ultrazvuk v diagnostice opravdu zlatým standardem. Zvláštní kapitolou jsou vrozené vývojové vady.

Jak brzy lze v současnosti patologie v těhotenství odhalit a diagnostikovat?

Růstová restrikce plodu se většinou rozvíjí až ve 3. trimestru. Jde o pozdní formu, kdy se plod do 24. týdne vyvíjí zcela normálně a roste takzvaně tabulkově. Se snižující se funkcí placenty v růstu stagnuje a nůžky mezi „tabulkovým“ váhovým odhadem a tím, jak opravdu roste, se rozevírají. Časná růstová restrikce, což je závažnější, ale naštěstí vzácnější forma, se může vyvinout již před 24. týdnem těhotenství. V zásadě my již během 22. týdne můžeme odhalit, že plod se nevyvíjí a neroste tak, jak má.

Jak významné změny v oboru porodnictví nastaly během poslední dekády? Jaké jsou v současnosti priority porodnictví?

Porodnictví je obor, který za posledních deset letech prošel obrovskou změnou. Změny jsou velmi výrazné. Na rozdíl od jiných medicínských oborů, kde souvisí třeba s technickým pokrokem, novým přístrojovým vybavením, se v porodnictví týkají přístupu k porodům a pacientkám. Mohli bychom spíš říct klientkám, protože ve většině rodí mladé zdravé ženy a těhotenství není nemoc. Přístup se velmi změnil: od, řekněme, striktního vztahu lékař – pacient do spíše vztahu partnerského. Cokoliv, co se během těhotenství a při porodu odehrává, se konzultuje s pacientkou. Klade se mnohem větší důraz na vyjádření té ženy k tomu, jak a proč budeme takto postupovat, zda s tím žena takto souhlasí, je s tím srozuměna. Kromě toho se porodnictví z velké části vrací do rukou porodních asistentek, které obstarávají péči kolem porodu, na porodním sále ve velké většině případů. Lékaři zasahují jen tehdy, když je to opravdu nutné. Vracejí se postupy, které dříve byly v rukou právě porodních asistentek, jako jsou některé fyzioterapeutické, relaxační techniky, třeba pomocí rebozo šátků. Klade se velký důraz na vertikalizaci při porodu, žena by při něm neměla ležet, ale chodit, nacházet si polohu, která jí při porodu vyhovuje. Nabízíme to, co by mohlo porod co nejvíce zpříjemnit. Jednak ve formě epidurální analgezie, rajského plynu nebo entonoxu, případně nefarmakologické metody. Znovu se vracíme k aromaterapii, hydroterapii – ženám nabízíme pobyt v masážní vaně, ve sprše, na relaxačním balonu. Vše, co jsem jmenovala, reprezentuje onu významnou proměnu porodnictví v posledních letech.

Jaký porod dnes maminky preferují?

Každá žena má svou, velmi jasnou představu o porodu. A také velmi jasně sdělí, jakým způsobem porod chce absolvovat, jak má být veden. Přání jsou individuální. Některé rodičky se zcela odevzdají do našich rukou a říkají, že plně důvěřují postupu, který my zvolíme. Potom je na místě, aby personál nabízel možnosti, které ženu samotnou třeba ani nenapadnou. Pak jsou ženy, které mají představu o porodu, jaký byl před více než těmi deseti lety, a chtějí si ho takto prožít. I těm ale samozřejmě nabízíme vanu, balon, porodní gauč… A překvapivě mnohé z nich je nechtějí. Na druhé straně jsou rodičky, které nabízené možnosti využít chtějí, na což jsme samozřejmě připraveni.

Proč by si měly maminky vybrat k porodu právě Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem?

Ústeckou Masarykovu nemocnici by si měly maminky vybrat z mnoha důvodů. Je tu velmi empatický a příjemný personál. Porodní asistentky jsou velmi milé, velmi starostlivé a pacientkám se věnují s opravdu velkým nasazením. Při porodu jim obrovsky pomáhají, jsou jim velkou oporou a povzbuzením. Kromě toho klademe velký důraz na dodržování všech doporučených postupů a postupů založených na vědeckých důkazech. Takže se snažíme maminkám poskytnout to, co je bezpečné pro ně i pro miminko. I když jde o nemocnici, porodní či operační sál, snažíme se, aby prostředí pro ně bylo co nejpříjemnější. Snažíme, aby za všech okolností mohl být přítomen partner, a to jak u přirozeného porodu, tak u porodu císařským řezem. Aby ženě byl oporou a aby mohli ten zážitek sdílet spolu.

logo
logo

Nejčtenější

Kofola přináší lásku na festivaly! Na Beats for Love jste ji mohli zažít offline

Komerční sdělení

Láska chutná nejlépe naživo – s tímto poselstvím dorazila Kofola na festival Beats for Love, který má lásku přímo ve své DNA. Návštěvníky čekal na Náměstí lásky bohatý program plný offline zážitků.

Najatý manažer by měl firmu řídit, jako by mu patřila

Komerční sdělení

Vzdělání získal Pavel Šatný na ČVUT, ale manažerské studium si vybral na prestižní americké škole. Roky pracoval v managementu v čele předních nadnárodních firem ve stavebnictví. Dnes jednu z nich...

SOUTĚŽ: Vyhrajte soukromou procházku s DINOSAUREM

Komerční sdělení

Senzaci, která dobyla DinoParky, si můžete užít úplně sami. DinoPark připravil exkluzivní soutěž, ve které můžete vyhrát rodinnou vstupenku a nezapomenutelnou procházku jen pro vás a malého...

Ústecký kraj spustil možnost žádat o vrácení části jízdného

Komerční sdělení

Obyvatelé Ústeckého kraje už mohou podávat žádosti o vrácení 50 % z ceny zvýhodněné časové jízdenky Dopravy Ústeckého kraje (DÚK).

Česko patří mezi nejohroženější země falešnými online lékárnami

Komerční sdělení

Když nutně potřebujete léky – antibiotika, přípravek na hubnutí nebo něco soukromějšího – nákup na internetu se může zdát jako nejlepší řešení. Můžete však narazit na takzvaný pharmafraud –...

Kontrola novostavby před převzetím: Na co si dát pozor a proč se vyplatí

Komerční sdělení

Před převzetím novostavby se vyplatí investovat do technické kontroly. Pomůže odhalit chyby, které nejsou na první pohled vidět, a ušetřit vám starosti i peníze. Navíc získáte jistotu i silnější...

11. srpna 2025  5:08

Delší i kratší výpadky proudu zásadně ovlivňují chod firem

Komerční sdělení

Zastaví se výroba, vypne se chlazení či servery, ale dochází také k ohrožení bezpečnosti zaměstnanců a zákazníků.

11. srpna 2025

Náklady obcí a měst ČR na směsný a tříděný odpad v roce 2024

Komerční sdělení

Kvalitu žití v jednotlivých městech a obcích ČR lze hodnotit podle různých kritérií. Jedním z nich je třeba čistota veřejných prostranství. A právě s tím souvisí i to, jak obec nebo město nakládá s...

11. srpna 2025

TU-BUSy jezdí v Beskydech i letos. A jsou zadarmo

Komerční sdělení

TU-BUS je malý autobus, který brázdí Beskydy. Jezdí o víkendech a svátcích během prázdnin, a ještě v září zdarma umožní turistům se bez auta dostat na Sepetnou pod Lysou horu, na Gruň a další pěkná...

11. srpna 2025

Porod v ústecké nemocnici? Největší bonus je perinatologické centrum

Komerční sdělení

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem je největší z nemocnic společnosti Krajská zdravotní (KZ) a zároveň je největším zdravotnickým zařízením v Ústeckém kraji. Na svět v ní přichází nejvíc dětí v...

11. srpna 2025

Nenechte se ve vaší firmě zaskočit dalším blackoutem

Komerční sdělení

Výroba běží dál, servery nespadnou. Jde to i bez sítě, jak na to?

11. srpna 2025

Podpořte demokracii a vyhrajte zájezd na hokej do Itálie

Komerční sdělení

Iniciativa Jsme mistři vyzývá veřejnost k podpisu manifestu, který připomíná důležitost svobody, demokracie a národní hrdosti. Každý podpis se počítá, a navíc vás může dostat až na zápas české...

11. srpna 2025

Město nabízí byty pro mladé. Na pět let dostanou výhodnější podmínky

Komerční sdělení

Mladé rodiny, ale i jednotlivci do čtyřiceti let dostanou možnost bydlet v Hanušovicích v moderních a nízkoenergetických bytech za zvýhodněných podmínek. Hanušovičtí zastupitelé totiž schválili...

7. srpna 2025  14:23

Hackeři neútočí přímo. Často jim otevřete dveře sami

Komerční sdělení

Chytrá klimatizace, tiskárna, kamery nebo kávovar. Věci, které by ve firmách měly znamenat především komfort, efektivitu a moderní pracovní prostředí. Pro útočníky ale představují vstupní brány – a...

7. srpna 2025

Radovesice převzaly zlatou stuhu a míří do finále soutěže Vesnice roku

Komerční sdělení

Krajská slavnost v rámci soutěže Vesnice roku 2025 se uskutečnila v obci Radovesice. Vrcholem slavnostního dne bylo předání zlaté stuhy právě Radovesicím, které se staly vítězem krajského kola a...

7. srpna 2025

Než kopnete do země: vytyčení plynovodu vám ušetří nervy i peníze

Komerční sdělení

Stavíte? Než se do země zakousne krumpáč nebo bagr, zastavte se. Pod vašima nohama může vést plynovod. Jeho poškození s sebou nese rizikový únik plynu a škody za statisíce až miliony korun. Přitom...

6. srpna 2025

Obývák s jídelnou: 5 tipů, jak z něj udělat harmonický celek

Komerční sdělení

Spojení obývacího pokoje s jídelnou je dnes u novostaveb prakticky standard. V menších bytech jde často o nutnost, ve větších domech zase o designový i funkční záměr. Tak, či onak, sladit sedačku,...

5. srpna 2025  11:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.