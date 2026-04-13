Podzimní veletrh Zahrada Čech slaví 50 výročí

Pokud máte rádi zahradu, bydlení, chalupaření, inspiraci i příjemnou atmosféru, letošní Zahradu Čech byste si rozhodně neměli nechat ujít. Oblíbený podzimní veletrh letos slaví jubilejní 50. ročník a od 11. do 16. září promění Litoměřice v místo plné barev, nápadů, hudby i zážitků pro celou rodinu.
Těšit se můžete na šest dní nabitých inspirací pro zahradu, dům i chalupu, pestrý doprovodný program, tematické expozice, interaktivní instalace i koncerty známých osobností české hudební scény.
Každý den od 9 do 17 hodin nabídne výstaviště nejen široký sortiment vystavovatelů, ale také řadu novinek, které jubilejní ročník posunou ještě dál.
Velkým lákadlem se stanou i hudební vystoupení známých tváří. Na pódiu se představí například Michal David, Monika Absolonová, Yvetta Blanarovičová, Heidi Janků nebo Kollárovci. Zahrada Čech tak letos přinese nejen inspiraci a možnost výhodných nákupů, ale také příležitost strávit den v příjemné a slavnostní náladě.
Program navíc oživí celý areál výstaviště. Překvapení návštěvníci objeví už před branami a další zajímavé momenty i při procházce mezi jednotlivými pavilony. Kdo rád načerpá nové zkušenosti, ocení odborný program zaměřený na zahradničení, péči o zeleň i nápady pro dům a chalupu. Připraveny jsou přednášky, praktické workshopy i setkání s odborníky a pamětníky.
Jedním z hlavních taháků se stane pavilon H, kde vznikne scénograficky pojatá výstava Pohádka Zahrady Čech aneb Jak to všechno začalo. Ta připomene historii veletrhu a zároveň nabídne pohled do jeho dalšího směřování. V pavilonu A vás čeká interaktivní zóna Příběhy partnerů, která spojí instalace, soutěže a workshopy pro děti i dospělé. Novinkou je také projekt Nejkrásnější zahrada, v němž studenti zahradnických škol představí vlastní návrhy zahradních realizací.
Oslavy padesátého ročníku se navíc rozšíří i mimo výstaviště. Litoměřice během září rozzáří projekt Rozkvetlé dědictví Zahrady Čech, který vzniká ve spolupráci s litoměřickým biskupstvím. Historické objekty i veřejný prostor doplní květinové instalace a součástí programu se stanou také komentované prohlídky s floristy a designéry. Symbolem výročí se stanou velkoformátové číslice „50“, které lidé ozdobí podle vlastní fantazie v rámci vybraných akcí MKZ.
„Zahrada Čech je už půl století pevnou součástí Litoměřic a přirozeně k tomuto městu patří. Právě proto chceme oslavy padesátého ročníku přenést i mimo hranice výstaviště. Letos je symbolicky rozšíříme také do jeho ulic a historických prostor, které v září doslova rozkvetou. Jubileum vnímám jako mimořádný okamžik – příležitost ohlédnout se za bohatou tradicí, ale zároveň ukázat, že Zahrada Čech má stále obrovskou energii a chuť se rozvíjet. Chceme, aby lidé cítili radost, hrdost i společnou sounáležitost s akcí, která po desítky let spojuje generace návštěvníků, vystavovatelů i obyvatel města. Nejde tedy jen o návrat k minulosti, ale především o potvrzení, že tradice může být moderní, otevřená, inspirativní a živá,“ uvedla ředitelka Městských kulturních zařízení Litoměřice Michaela Mokrá.
Vyvrcholení oslav obstará slavnostní scénické uvedení v Domě kultury, které prostřednictvím výpravného příběhu představí historii i budoucnost Zahrady Čech. Veřejnost si jej užije v neděli 13. září večer, pro školy pak organizátoři chystají speciální verzi v pondělí 14. září dopoledne.
Jubilejní Zahrada Čech letos láká na spojení tradice, inspirace, zábavy i jedinečné atmosféry. Ať už do Litoměřic vyrazíte za nápady pro svůj domov a zahradu, za koncerty nebo jen nasát slavnostní náladu, letošní ročník nabídne opravdu mimořádný zážitek.
Více informací včetně nákupu vstupenek naleznete na webových stránkách www.zahradacech.cz.