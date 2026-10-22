Podbořany mají nové hřiště. Ústecký kraj investoval téměř 10 milionů

Komerční sdělení
Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více
Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.
Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.
Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.
Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.
Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.
Ústecký kraj dokončil modernizaci školního hřiště v areálu Gymnázia a Střední odborné školy Podbořany. Nové sportoviště bylo slavnostně otevřeno za účasti zástupců kraje, města Podbořany a okolních základních škol.
Slavnostního otevření se zúčastnili 1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje pro oblast školství, mládeže a sportu Jindra Zalabáková, ředitel školy Jiří Marhold, zástupci vedení města Podbořany a ředitelky okolních základních škol.
Rekonstrukce přinesla kompletní obnovu multifunkčního hřiště s novým moderním povrchem, úpravu odvodnění a nové oplocení. Součástí projektu je také nová workoutová zóna s venkovními cvičebními prvky.
Celkové náklady na projekt včetně projektové dokumentace se blíží 10 milionům korun. Zhotovitelem stavby se stala společnost VYSSPA Sports Technology s.r.o. Investici financoval Ústecký kraj, který jejím prostřednictvím podporuje rozvoj školství a sportovního zázemí pro mladou generaci.
Modernizované hřiště nabídne žákům kvalitní podmínky pro výuku tělesné výchovy i volnočasové sportovní aktivity. Zároveň umožní škole snížit náklady spojené s využíváním sportoviště místní tělovýchovné jednoty.
Nové sportoviště má přispět k rozvoji pohybu, zdravého životního stylu a aktivního trávení volného času. Stane se tak místem pro sportovní zážitky, setkávání i rozvoj týmové spolupráce a fair play.