Po endoprotéze hned na nohy: ústecká nemocnice má efektivní systém

Ortopedická klinika v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem v péči o pacienty podstupující tyto operace uplatňuje mezinárodně uznávané principy ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), tedy zrychleného zotavení po chirurgických výkonech. Moderní technologie, včetně navigačních a robotických systémů, miniinvazivní operační přístupy a precizně nastavená perioperační péče společně vytvářejí podmínky pro výrazně rychlejší návrat pacientů k běžnému životu, do zaměstnání i ke sportovním aktivitám. Toto specializované pracoviště Krajské zdravotní nabízí komplexní péči, kterou využívají pacienti z celého regionu, a stále častěji také z různých částí České republiky.
„Dříve bylo standardem, že pacient po kloubní náhradě polehával týden či dva v nemocnici a následně pokračoval do nějakého lůžkového rehabilitačního zařízení. Dnes máme celý proces nastavený zcela jinak, aby byl pro pacienta a jeho potřeby co nejefektivnější. Celý proces je mozaikou drobných inovací, které začínají již před samotnou operací dostatečnou informovaností, používáme miniinvazivní operační postupy, dbáme na účinnou léčbu bolesti, výživu, hydrataci, a především na časnou mobilizaci. Pokud vše probíhá ideálně, může pacient během několika dnů odejít domů. Pokud je náš pacient starší, nebo není zcela v kondici, pomůže mu tento systém efektivně překonat období kolem operace a další případná rehabilitace je pak významně jednodušší,“ říká MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., MBA, přednosta Ortopedické kliniky v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.
Ústecká ortopedická klinika nabízí erudici a přístrojové zázemí, které pacienti občas zbytečně hledají mimo svůj region. Při operacích zdejší tým využívá moderní miniinvazivní přístupy, navigaci a robotiku a také ty nejkvalitnější kloubní implantáty individualizované přesně k potřebám a biologickému stavu pacienta. U výkonů propojuje zkušenost specialistů s technologiemi, které garantují přesnost operace a šetrnější průběh léčby. Endoprotézu dnes často podstupují i lidé v produktivním věku, pro něž je brzký návrat k aktivnímu životu, práci a sportu zásadní.
„Máme moderní technologie, kvalitní implantáty, navigaci, robotický systém a miniinvazivní operační přístupy. K tomu přidáváme systém ERAS, který celý proces péče optimálně propojuje. Pacient tak nemusí za moderní endoprotetikou cestovat mimo region. Naopak – chceme, aby lidé z Ústeckého kraje a širokého okolí věděli, že špičkovou péči mají přímo tady,“ zdůrazňuje doktor Novotný.
Proces ERAS začíná ještě před přijetím pacienta do nemocnice. Ten je před operací edukován a připraven tak, aby byl v co nejlepší kondici. Součástí předoperační přípravy je také optimalizace výživy a dalších faktorů, které mohou ovlivnit průběh výkonu a následného zotavení. Pacient nehladoví ani nežízní, anesteziologická péče je na nejvyšší úrovni a také přísně individualizována a to vše přispívá k rychlejšímu zotavení. Je minimalizováno množství vstupů do pacienta, jako jsou katetry, cévky či drény.
Po zákroku přichází na řadu časná vertikalizace a rehabilitace se specializovanými fyzioterapeuty. Pacient se podle svých možností začíná pohybovat již několik hodin po operaci, dostává k tomu kaloricky odpovídající stravu, případně proteinové či rehydratační nápoje. Péče směřuje k tomu, aby mohl co nejdříve pokračovat v rekonvalescenci mimo nemocnici, protože domácí prostředí pomáhá zmírnit stres a urychluje hojení.
Ústecká ortopedická klinika využívá systém ERAS přibližně pět let, přičemž v posledních dvou letech jej dále intenzivně rozvíjí. Výsledkem je mimo jiné zkracování hospitalizace a možnost efektivněji využívat kapacitu kliniky. Ta tak může nabídnout operaci většímu počtu pacientů našeho kraje a zároveň zkracovat dříve enormní čekací dobu na únosnou mez.
Ortopedická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., školí zájemce o aplikaci ERAS postupů z řad českých, ale i zahraničních ortopedů.
Chtěl jsem být co nejdřív po operaci aktivní. V Ústí mi to vyšlo
Pacientský příběh pana Karla (44 let, sportovec, podnikatel v energetice)
Dlouhá léta jsem aktivně sportoval. Pak mi diagnostikovali artrózu kyčelního kloubu 3.-4. stupně. Dlouho jsem potíže ignoroval, až mě bolest začala omezovat ve dne i v noci – v osobním životě i v práci. Došlo mi, že takhle už dál fungovat nemohu a čekala mě totální endoprotéza.
Dostal jsem se do péče přednosty ortopedické kliniky Masarykovy nemocnice MUDr. Tomáše Novotného a jeho týmu. Od začátku jsem přesně věděl, co mě čeká. Podrobně mi vysvětlili průběh operace i následnou péči a po celou dobu jsem měl pocit, že se o mě opravdu promyšleně starají.
Největší překvapení přišlo po operaci. Zhruba 5 hodin po výměně kyčelního kloubu jsem se poprvé postavil na vlastní nohy.
Jako bývalého sportovce mě výsledek fascinoval. Poprvé jsem vyzkoušel svůj nový kloub a psychicky to pro mě byla obrovská vzpruha. Najednou mi bylo jasné, že návrat k normálnímu životu opravdu začal hned po probuzení z narkózy.
Druhý den už následovala chůze s francouzskými holemi a s fyzioterapeutkou také nácvik chůze po schodech. Všechno samozřejmě podle zdravotního stavu a pokynů lékařů. Třetí den po operaci jsem odcházel domů.
Doma pak přišlo postupné nabírání síly. Chlazení operované končetiny, odpočinek a hlavně každodenní progres. Asi po dvou týdnech následovala kontrola a postupně také návrat k řízení auta. Ve třetím až čtvrtém týdnu už nebyly potřeba léky proti bolesti.
Pět týdnů po operaci zvládám částečně práci, procházky se psem i běžný denní režim. Po větší námaze je samozřejmě potřeba odpočívat, ale každý den přináší další zlepšení.
Právě proto mě systém ERAS ohromil efektivitou. Nejde jen o samotnou operaci, ale o komplexní způsob péče, který člověka vede k tomu, aby se mohl co nejdříve a bezpečně vrátit k běžnému životu.
Kvůli operaci nebylo potřeba cestovat mimo Ústecký kraj. Potřebnou moderní operaci jsem absolvoval v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Pokud člověk žije aktivně a chce se co nejdříve vrátit k práci, rodině a svému životu, podle mé zkušenosti stojí za to vědět, že takovou možnost má přímo ve svém regionu.
Vyzdvihuji ohleduplnost, odbornost a profesionalitu celého týmu a důraz na důstojnost pacienta. Také pozitivní psychický vliv metody ERAS na pacienta.
(TP)
Fáze péče podle ERAS
Před operací
Během operace
Po operaci
Hlavní výhody pro pacienta