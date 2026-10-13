Pět sanitních vozů z Ústeckého kraje pomůže na Ukrajině

Vozidla budou sloužit potřebným organizacím v blízkosti fronty, dvě zamíří do Zakarpatské oblasti, partnerského regionu Ústeckého kraje. Slavnostní předání se uskutečnilo v pátek 9. října 2026 v areálu krajské záchranné služby v Ústí nad Labem.
Jedná se o pět provozuschopných sanitních vozidel Volkswagen Transporter T5 s pohonem všech kol, vyrobených v letech 2010 až 2012. Vozidla jsou vybavena základní sanitní zástavbou včetně transportních nosítek, úložných prostor, držáků zdravotnických přístrojů a výstražného zařízení. Původní pořizovací cena jednoho vozu činila téměř dva miliony korun včetně DPH. Jejich technický stav odpovídá stáří a dosavadnímu provozu.
„Na Ukrajině už více než čtyři roky probíhá válka a pomoc je stále potřeba. Jsem rád, že sanitky, které už u našich záchranářů dosloužily, mohou dál zachraňovat životy tam, kde jsou dnes mimořádně potřebné. Dvě z nich navíc zamíří do Zakarpatské oblasti, se kterou nás pojí dlouholeté partnerství. Je to konkrétní a smysluplná pomoc, která má naši plnou podporu,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.
Kromě sanitních vozů poskytl Ústecký kraj ze svých humanitárních zásob také pět elektrocentrál, deset polních lehátek a ochranné pomůcky, například gumové rukavice a jednorázové ochranné obleky.
O darování vozidel rozhodla Rada Ústeckého kraje. Darovací smlouva mezi Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje a organizací Post Bellum byla uzavřena 2. září 2026.
Přepravu a následné předání vozidel na Ukrajině zajistí Post Bellum v rámci projektu Pomozte Ukrajině s Pamětí národa. Slavnostního předání se vedle hejtmana Richarda Brabce zúčastnili také krajský radní Radim Laibl, ředitel Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Petr Bureš a zástupci projektu vedení Martinem Ocknechtem.