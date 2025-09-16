Peloton European Peace Ride projel Ústím

Komerční sdělení
Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více
Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.
Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.
Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.
Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.
Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.
„Jsme rádi, že se tato akce, která propojuje sport a kulturu, dostala do Ústeckého kraje a pomáhá šířit jeho dobré jméno i za hranicemi,“ uvedl při slavnostním přivítání pelotonu v Ústí nad Labem náměstek hejtmana Ústeckého kraje Tomáš Kirbs.
Letošní trasa Evropské jízdy míru vedla z německého Pasova přes Plzeň a Ústí nad Labem do Chemnitz. Tam peloton dorazil v sobotu 13. září v rámci rodinného festivalu Sattelfest.