Panenský Týnec – moderní městys s historickou tváří

Jak to vypadá v místě, když turisté odjedou? Jak se daří skloubit ochranu historických památek s životem místních nebo plány radnice do budoucna, popisuje Jiří Čížek, starosta městyse Panenský Týnec.
Panenský Týnec a nedostavěný gotický chrám Panny Marie s magickou energií k sobě neodmyslitelně patří. Jak se žije místním vedle takového „souseda“?
Chrám není pro Týnec jen turistická atrakce. Je symbolem Panenského Týnce. Konají se zde kulturní akce, svatby i setkávání lidí. Samozřejmě vnímáme, že jeho historie, architektura i pověst místa s pozitivní energií přitahují návštěvníky z celé republiky i ze zahraničí. To ale také znamená pro městys určitou zodpovědnost a zvýšené náklady na údržbu okolí.
Přináší zájem turistů obci finanční příjmy nebo spíš starosti, například s úklidem nebo parkováním?
Přináší obojí. Turistický ruch je pro obec přínosem, protože zvyšuje její známost a podporuje místní podnikatele. Na druhou stranu musíme řešit údržbu veřejných prostranství, parkování a celkovou péči o památky. Snažíme se, aby návštěvníci odjížděli s dobrým dojmem a zároveň aby nebyl narušen komfort místních obyvatel. V posledních letech jsme proto investovali do úprav veřejných prostranství a zázemí pro návštěvníky. Samotný chrám na konzervaci a restaurátorské práce čeká. Máme zpracovaný projekt, který je ale velmi finančně náročný.
Co můžete nabídnout mladým, kteří by se tady chtěli usadit? Máte parcely pro stavbu nových domů, místa ve školkách a školách, lékaře nebo obchod?
Panenský Týnec nabízí kombinaci klidného venkovského života a dobré dostupnosti větších měst. Máme výbornou mateřskou a základní školu, dva obchody, jeden z nich samoobslužný v režimu 24/7, poštu, zdravotní středisko, kulturní a sportovní zázemí a aktivní spolkový život. V současné době připravujeme konverzi bývalého pivovaru na bytový dům a další možnosti pro bytovou výstavbu. Snažíme se vytvářet podmínky pro to, aby mladé rodiny nemusely odcházet jinam. Velkou výhodou je dobrá dostupnost Prahy, blízkost přírody a pestrý komunitní život.
V loňském roce jste za pomoci peněz z EU dokončili revitalizaci bývalého kláštera klarisek. Jaké investiční akce plánujete do budoucna?
Revitalizace bývalého kláštera klarisek přinesla nové infocentrum, minigalerii a další vylepšení zázemí pro návštěvníky Chrámu. V současnosti dokončujeme úpravu veřejných prostranství včetně rekonstrukce malé vodní nádrže a obnovou zeleně. Připravujeme také projekty zaměřené na bydlení, pokračování rekonstrukce páteřních chodníků a opravy místních komunikací.
Už podruhé soutěžíte o titul Vesnice roku. Letos je konkurence veliká, jenom v Ústeckém kraji se přihlásilo 28 obcí. Máte šanci uspět?
Každá obec, která se do soutěže přihlásí, má za sebou obrovský kus práce. Nebereme to jako soutěž v tom smyslu, kdo je lepší, ale jako příležitost ukázat, co se podařilo díky spolupráci samosprávy, spolků, podnikatelů a obyvatel. Už samotná účast je pro nás oceněním práce mnoha lidí. Pokud porotu zaujmeme, budeme rádi, ale největší hodnotu vidím v tom, že se nám daří obec dlouhodobě rozvíjet a zapojovat do jejího života místní obyvatele, spolky, zemědělce a další podnikatele.
Co vy osobně během starostování považujete za úspěch? A co se dotáhnout do konce nepodařilo?
Za největší úspěch považuji, že se nám daří postupně měnit obec k lepšímu a získávat finanční prostředky na projekty, které by si obec z vlastního rozpočtu nemohla dovolit. Když jsem se stal starostou, dal jsme si dva hlavní úkoly. Odkanalizovat obec včetně čistírny a podporovat naše příspěvkové organizace. Obojí se povedlo a z toho mám obrovskou radost. Vyřešení nakládání s odpadní vodou byl obrovský přínos pro komfort bydlení a úleva pro životní prostředí. Školu a školku máme opravdu výstavní, dovážíme děti z okolí vlastními mikrobusy, máme tři odborné multimediální učebny, v každé třídě interaktivní tabuli, školka má nové terasy se 3D povrchem. Také musím zmínit pořízení automobilové stříkačky za více než 9 milionů korun pro naše dobrovolné hasiče, kteří jsou pro náš městys velmi důležití. Na druhou stranu jsou projekty, které postupují pomaleji, než bych si přál. Například se mi nepodařilo zajistit podporu na multifunkční hřiště. Nejčastěji narážíme na složité administrativní procesy nebo nedostatek finančních prostředků. Přesto se snažíme nevzdávat a postupně dotahovat i dlouhodobé záměry, které mohou obci prospět v dalších letech.