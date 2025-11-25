Ocenění Spokojený zákazník získalo jednadvacet podnikatelů z regionu

Ten také oceněným podnikatelům předával osvědčení. „Zákazníkům může toto ocenění zaručit, že budou s nákupem anebo službou spokojeni. Pro jeho držitele je pak cena známkou toho, že dělají svůj byznys dobře a poctivě. Doufám, že dnešní akce a předaná osvědčení o získání ceny Spokojený zákazník povzbudí nejen ty oceněné, ale i ostatní podnikatele v našem regionu,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.
Udělení Národní ceny Spokojený zákazník vyjadřuje skutečnost, že oceněný subjekt poskytuje své služby a produkty nejen v souladu s požadavky danými obecně závaznými předpisy a živnostenským zákonem, ale že při tom má dostatečně srozumitelně deklarovánu i jejich jakost, že má zaveden odpovídající systém pro řešení požadavků spotřebitelů a že své služby anebo výrobky poskytuje spotřebitelům v daném oboru také na vysoké a nadstandardní úrovni.
Do hodnocení a konečného výběru oceněných firem jsou přitom dlouhodobě zapojeni nejen samotní spotřebitelé, ale i zástupci místních a podnikatelských samospráv, profesní komory, dozorové orgány a živnostenské úřady, které se bezprostředně podílí na činnosti nezávislých hodnoticích komisí, a i ta, která působí zde v Ústeckém kraji, rozhodla o tom, kdo letos toto ocenění v Ústeckém kraji získá.
Spolu s Národními cenami, které byly uděleny dnes, tak bylo v Ústeckém kraji tímto způsobem ze strany Sdružení českých spotřebitelů (SČS) předáno jednotlivým podnikatelům již celkem 334 ocenění a další informace o nich včetně zásad, podle kterých jsou vyhlašovány a udělovány, najdete na webu SČS a stránce Odkaz.
Seznam oceněných:
Langhammer OPTIK, oční optika, Litvínov
Investyss, pekařství, Dubí
PONTE records, audio a videoprodukce, Most
Alena Saladiaková, Alpakárna, Most
Lucie Harrerová, rodinný kadeřnický salón Harrer´s, Čížkovice
Comelo, samoobslužná restaurace, Lovosice
Lenka Horáková, Cukrárna U Horáků, Litvínov,
Harald Michel, prodej a opravy hodinek, hodin a klenotů, Kadaň
Marta Suchanová, Rámování obrazů, Ústí nad Labem
Irena Schedeliková, krejčovství, Teplice
Lukáš Hrbek, zámečnictví, Teplice
Kateřina Špetová, kadeřnictví, Bílina
Hana Mašínová, prodej čaje a kávy, Ústí nad Labem
Terpenix, skladování brambor v domácnostech, Litoměřice
Adam Krpeš, malování, Ústí nad Labem
Král a syn, instalatérské, plynařské a topenářské práce, Terezín
Marek Olexa, podlahářství a malířství, Teplice
Libuše Prachařová, pedikúra, manikúra a modeláž nehtů, Litvínov
Robin Chaloupka, hodinový manžel, Lom
Petr Vozka, servis praček, Most
Fluokov, zámečnictví a nástrojářství, Teplice–Sobědruhy