Ocenění Spokojený zákazník získalo jednadvacet podnikatelů z regionu

Na krajském úřadě byly slavnostně vyhlášeny výsledky 25. ročníku ceny Spokojený zákazník Ústeckého kraje. Národní cenu Sdružení českých spotřebitelů získalo v devíti kategoriích 21 podnikatelů. Udílení cen proběhlo s podporou Ústeckého kraje a pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Richarda Brabce.

Ocenění získala i oční klinika Langhammer OPTIK | foto: Ústecký kraj

Ten také oceněným podnikatelům předával osvědčení. „Zákazníkům může toto ocenění zaručit, že budou s nákupem anebo službou spokojeni. Pro jeho držitele je pak cena známkou toho, že dělají svůj byznys dobře a poctivě. Doufám, že dnešní akce a předaná osvědčení o získání ceny Spokojený zákazník povzbudí nejen ty oceněné, ale i ostatní podnikatele v našem regionu,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.

Udělení Národní ceny Spokojený zákazník vyjadřuje skutečnost, že oceněný subjekt poskytuje své služby a produkty nejen v souladu s požadavky danými obecně závaznými předpisy a živnostenským zákonem, ale že při tom má dostatečně srozumitelně deklarovánu i jejich jakost, že má zaveden odpovídající systém pro řešení požadavků spotřebitelů a že své služby anebo výrobky poskytuje spotřebitelům v daném oboru také na vysoké a nadstandardní úrovni.

Do hodnocení a konečného výběru oceněných firem jsou přitom dlouhodobě zapojeni nejen samotní spotřebitelé, ale i zástupci místních a podnikatelských samospráv, profesní komory, dozorové orgány a živnostenské úřady, které se bezprostředně podílí na činnosti nezávislých hodnoticích komisí, a i ta, která působí zde v Ústeckém kraji, rozhodla o tom, kdo letos toto ocenění v Ústeckém kraji získá.

Spolu s Národními cenami, které byly uděleny dnes, tak bylo v Ústeckém kraji tímto způsobem ze strany Sdružení českých spotřebitelů (SČS) předáno jednotlivým podnikatelům již celkem 334 ocenění a další informace o nich včetně zásad, podle kterých jsou vyhlašovány a udělovány, najdete na webu SČS a stránce Odkaz.

Seznam oceněných:

Langhammer OPTIK, oční optika, Litvínov

Investyss, pekařství, Dubí

PONTE records, audio a videoprodukce, Most

Alena Saladiaková, Alpakárna, Most

Lucie Harrerová, rodinný kadeřnický salón Harrer´s, Čížkovice

Comelo, samoobslužná restaurace, Lovosice

Lenka Horáková, Cukrárna U Horáků, Litvínov,

Harald Michel, prodej a opravy hodinek, hodin a klenotů, Kadaň

Marta Suchanová, Rámování obrazů, Ústí nad Labem

Irena Schedeliková, krejčovství, Teplice

Lukáš Hrbek, zámečnictví, Teplice

Kateřina Špetová, kadeřnictví, Bílina

Hana Mašínová, prodej čaje a kávy, Ústí nad Labem

Terpenix, skladování brambor v domácnostech, Litoměřice

Adam Krpeš, malování, Ústí nad Labem

Král a syn, instalatérské, plynařské a topenářské práce, Terezín

Marek Olexa, podlahářství a malířství, Teplice

Libuše Prachařová, pedikúra, manikúra a modeláž nehtů, Litvínov

Robin Chaloupka, hodinový manžel, Lom

Petr Vozka, servis praček, Most

Fluokov, zámečnictví a nástrojářství, Teplice–Sobědruhy

Témata: Ústecký kraj

Ocenění Spokojený zákazník získalo jednadvacet podnikatelů z regionu

Ocenění získala i oční klinika Langhammer OPTIK

Na krajském úřadě byly slavnostně vyhlášeny výsledky 25. ročníku ceny Spokojený zákazník Ústeckého kraje. Národní cenu Sdružení českých spotřebitelů získalo v devíti kategoriích 21 podnikatelů.

25. listopadu 2025

