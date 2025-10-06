O stipendium mohou studenti zdravotnických oborů žádat do října

Ještě do 10. října mohou studenti zdravotnických oborů, kteří se rozhodli po ukončení studia pracovat v některé z nemocnic Krajské zdravotní (KZ), žádat o stipendium pro akademický/školní rok 2025-2026.

O stipendium mohou studenti zdravotnických oborů žádat do října | foto: Krajská zdravotní, a.s.

Formou finančního příspěvku určeného na úhradu nákladů spojených se studiem podporuje Stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s. (NF KZ), již řadu let studenty lékařských fakult a studenty vybraných nelékařských oborů, kteří v budoucnu uzavřou pracovní poměr v Krajské zdravotní.

„Spolupráci se studenty lékařských fakult, ale také se studenty nelékařských oborů, považujeme za velmi důležitou již v době studia. Proto se snažíme formou stipendijních programů je motivovat k nástupu do našich nemocnic, až školu úspěšně dokončí. Tato forma podpory s jistotou budoucího uplatnění ve vybrané nemocnici největšího poskytovatele zdravotní péče v České republice může být pro studenty atraktivní,“ říká Mgr. Miroslav Pajonk, předseda Správní rady NF KZ.

Studenti medicíny mohou od NF KZ získat až 300 tisíc korun, budoucí zdravotní sestry až 250 000 korun, pokud se zaváží k výkonu povolání v některé z nemocnic Krajské zdravotní po dobu minimálně tří let.

Stipendium ze Stipendijního programu NF KZ může získat:

- student 6. ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oboru lékař ve výši 150 000 Kč, pokud se současně zaváže pracovat na jednom z následujících oborů dle zdravotnického zařízení Krajské zdravotní, a.s.:

  • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem – plicní, anesteziologicko-resuscitační, gynekologicko-porodnické, infekční, úrazová chirurgie
  • Nemocnice Děčín – interní, neurologické, rehabilitační, radiodiagnostické, urgentní příjem
  • Nemocnice Teplice – chirurgické, dětské a dorostové (pediatrie), urologické, interní, gastroenterologie
  • Nemocnice Litoměřice – anesteziologicko-resuscitační, interní, chirurgické, dětské a dorostové (pediatrie), neurologické
  • Nemocnice Most – interní, psychiatrické, gynekologicko-porodnické,
  • Nemocnice Chomutov – neurologické, kožní, chirurgické, interní, ortopedické
  • Nemocnice Rumburk – interní, chirurgické, praktický lékař pro děti a dorost;

- student 4. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia všeobecného lékařství a zubního lékařství ve výši 100 000 Kč;

- student 4. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oboru farmaceut ve výši 100 000 Kč;

- student 1. ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo vyššího odborného prezenčního studia v oboru všeobecná sestra, dětská sestra, radiologický asistent, zdravotnický záchranář ve výši 50 000 Kč;

- student 2. ročníku a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo vyššího odborného prezenčního studia v oboru všeobecná sestra, dětská sestra a porodní asistentka ve výši 100 000 Kč;

- student 2. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo vyššího odborného prezenčního studia v oboru zdravotnický záchranář, zdravotní laborant a radiologický asistent ve výši 100 000 Kč;

- student 4. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo student 1. a vyššího magisterského navazujícího studia s předpokladem následného získání specializované způsobilosti ve zdravotnictví v oborech psycholog a logoped, a student 3. ročníku vysokoškolského prezenčního studia fyzioterapie ve výši 100 000 Kč;

- student 3. a vyššího ročníku středoškolského prezenčního studia v oboru zdravotnický asistent – praktická sestra ve výši 50 000 Kč.

Studenti zařazení do stipendijního programu si mají možnost v rámci Krajské zdravotní vybranou nemocnici či oddělení (obor) v průběhu studia změnit.

Rozsah poskytovaných stipendií je pro jednotlivé obory omezen.

Žádosti lze podávat do 10. 10. 2025.

Další podmínky programu zájemci naleznou na: nf.kzcr.eu

Žádost o stipendium musí být podána v termínu určeném výzvou následovně:

  • poštou na adresu Nadační fond Krajské zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
  • osobně na podatelnu Krajské zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem
  • elektronicky e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem na e-mail: nadacni.fond@kzcr.eu
  • elektronicky do datové schránky Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s. – rxn3b7m

Obálka nebo zpráva by měla být označena „Stipendium“. Bližší informace lze získat v pracovních dnech u Karolíny Košvancové, telefon: +420 477 117 952, nebo e-mail: nadacni.fond@kzcr.eu

O stipendium mohou studenti zdravotnických oborů žádat do října

