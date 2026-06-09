Nové zelené vlaky pro Ústecký kraj! Doprava ÚK zve na zkušební jízdy

Během jízd si budou moci zájemci prohlédnout interiér i vybavení nových vlaků, které postupně nahradí starší soupravy v regionální dopravě. Do konce roku 2026 bude v Ústeckém kraji nasazeno celkem 23 těchto moderních jednotek.
„Nové zelené elektrické vozy představují významný krok ke komfortnějšímu cestování v našem kraji. Cestující získají moderní nízkopodlažní vlaky s kvalitním zázemím i vyšším komfortem při každodenním cestování. Jsem rád, že si je veřejnost může prohlédnout ještě před jejich ostrým nasazením do provozu,“ říká krajský radní pro dopravu a silniční hospodářství Tomáš Rieger.
Nové jednotky na první pohled zaujmou kompletním zeleným designem, který se promítá nejen do vnějšího vzhledu vozidel, ale také do interiéru. Zelené je například čalounění sedadel i výrazný vstupní portál.
Samozřejmostí je nízkopodlažní nástup, moderní informační systém, bezplatné WiFi připojení nebo elektrické zásuvky včetně USB-A a USB-C konektorů. Cestující ocení také tichý oddíl ve 2. třídě, oddíl 1. třídy, velké stolky pro práci nebo občerstvení a dostatek prostoru pro kola, kočárky i osoby se sníženou schopností pohybu.
Třívozové jednotky nabídnou až 228 míst k sezení a prostor pro přepravu 14 jízdních kol. Dvouvozové jednotky pojmou 142 cestujících a umožní přepravu až 8 jízdních kol. Součástí výbavy všech vlaků bude také defibrilátor.
Nasazení nových vlaků od prosince 2026 je výsledkem soutěže na zajištění dopravní obslužnosti souboru linek, tzv. Elektrické páteře, ve které uspěla společnost Regiojet, a.s. Doprava bude provozována novými elektrickými jednotkami od Škoda Group.