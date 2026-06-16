Nové cyklovleky už vozí cyklisty do Krušných hor a na Sněžník

Cestující tak mohou pohodlně kombinovat veřejnou dopravu s cykloturistikou a vyhnout se cestě autem i složitému převážení kol.
„Krušné hory, České středohoří a Sněžník patří mezi nejoblíbenější cíle cyklistů v našem kraji. Nové cyklovleky nám umožňují nabídnout pohodlnější a bezpečnější přepravu kol a zároveň podporovat šetrné cestování veřejnou dopravou. Chceme, aby lidé mohli vyrážet na výlety jednoduše, bez starostí s parkováním a s možností využít kvalitní dopravní spojení,“ říká krajský radní pro dopravu a silniční hospodářství Tomáš Rieger.
Velkou výhodou nových cyklovleků je jednoduchá manipulace. Kola nejsou zavěšena ve svislé poloze, ale jsou umístěna v oddělených kójích s polstrováním, což přispívá k jejich bezpečné přepravě.
Nové cyklovleky jsou nepřehlédnutelné také díky speciálnímu polepu v barvách DÚK, který upozorňuje na nabídku služeb pro cyklisty. Linka 433 jezdí z Děčína na Sněžník, linka 451 z Ústí nad Labem na Krásný les nebo na druhou stranu do Suletic, linka 471 pak z Ústí nad Labem na Sněžník. Pokud se nové vleky osvědčí, plánuje Ústecký kraj jejich pořízení i na další linky.
DÚK nenabízí přepravu kol pouze na těchto dvou linkách. Cyklisté mohou využívat také další cyklobusové, vlakové a lodní spoje s rozšířenou kapacitou pro jízdní kola. Jízdenky na přepravu kol jsou navíc plně přestupní a lze je využívat napříč integrovaným dopravním systémem DÚK. Zakoupit je lze jednoduše v mobilní aplikaci DÚKapka.
Vše, co potřebujete vědět o cykloturistice v Ústeckém kraji, popisuje speciálně vydaný informační leták.
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