Neviditelní hrdinové pomáhají v krizích

Komerční sdělení
Když lidé přicházejí o domov nebo jistotu, nejsou na místě jen hasiči. Významnou roli sehrávají i členové Humanitárních jednotek Českého červeného kříže (ČČK).

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Ty představují důležitou součást systému připravenosti na mimořádné události a doplňují činnost složek Integrovaného záchranného systému (IZS).

Humanitární jednotky ČČK fungují v České republice od roku 2001. Jejich vznik byl ovlivněn zkušenostmi ze zahraničí, zejména ve spolupráci s Německým červeným křížem, který má v oblasti humanitární pomoci dlouholetou tradici. Při jejich budování se vycházelo mimo jiné ze statistik, podle nichž při velkých katastrofách tvoří až 80 procent postižených osoby bez těžkých zranění. Právě na tuto skupinu se humanitární jednotky primárně zaměřují.

Červený kříž dobrovolníci

Více než první pomoc

Takovou jednotku má i oblastní spolek Českého červeného kříže v Teplicích. Jednotka, která funguje od roku 2019, prošla v posledních dvou letech zásadní obměnou a restrukturalizací. V současné době ji tvoří 25 vyškolených členů, kteří jsou připraveni zasáhnout při mimořádných událostech, jako jsou povodně, požáry, evakuace nebo jiné krizové situace. Jejich úkolem není nahrazovat práci záchranářů, ale doplňovat ji především v oblasti humanitární pomoci, logistiky a psychosociální podpory.

„Naším cílem je pomoci lidem zvládnout situaci, kdy přijdou o jistotu, zázemí nebo základní potřeby. Jsme tam, kde je nás zapotřebí,“ říká zástupce velitele jednotky Vladimír Herškovič.

Členové HJ OS ČČK Teplice v případě potřeby plní úkoly Ústředního krizového štábu. Např. mapují terén, pomáhají humanitární činností, podílejí se na organizaci nouzového ubytování a pomáhají při zajištění základních životních potřeb evakuovaných osob. Neméně důležitou součástí jejich práce je komunikace s postiženými a pomoc při orientaci v krizové situaci, která bývá pro mnoho lidí psychicky velmi náročná.

Specialisté na krizové situace

Zdravotnická sekce jednotky poskytuje první pomoc a základní ošetření, humanitární sekce se zaměřuje na distribuci materiální pomoci a monitoring situace v terénu. Psychosociální sekce poskytuje podporu lidem, kteří se ocitli v krizové situaci, a pomáhá jim zvládat stres a nejistotu. Technická sekce zajišťuje zázemí jednotky, včetně provozu techniky, logistiky a například i zajištění stravování.

Členové jednotky se pravidelně připravují na krizové situace prostřednictvím školení a praktických cvičení. Absolvují víceúrovňové vzdělávací programy zaměřené na první pomoc, krizovou komunikaci, logistiku nebo práci v terénu. Důležitou součástí přípravy je i zvládání psychické zátěže, která je s podobnými zásahy neoddělitelně spojená.

Předávání ocenění za pomoc při povodních

Štěstí přeje připraveným

Praktické dovednosti si dobrovolníci ověřují při cvičeních, jako je například celostátní akce Total Red Call. Ta simuluje reálné mimořádné události a umožňuje účastníkům procvičit komplexní zásah – od stavby evakuačního střediska přes zajištění zásobování až po komunikaci s postiženými.

Humanitární jednotka OS ČČK Teplice spolupracuje s Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje na základě dohody o plánované pomoci na vyžádání. Zároveň se připravuje užší spolupráce se statutárním městem Teplice, která by měla posílit zapojení jednotky do krizového řízení na úrovni města. Mimo tyto aktivity jsou navázané spolupráce i s dalšími jednotkami JSDH v blízkém okolí Teplic.

Význam humanitárních jednotek v posledních letech roste. Společnost čelí častějším mimořádným událostem, ať už v důsledku klimatických změn, nebo jiných krizí. Vedle profesionálních složek tak nabývá na důležitosti i organizovaná dobrovolnická pomoc.

Humanitární jednotka OS ČČK Teplice je příkladem toho, že solidarita a ochota pomáhat mají v české společnosti stále své pevné místo. Přestože její členové často zůstávají mimo pozornost veřejnosti, jejich práce je v krizových situacích nenahraditelná.

Cvičení Total Red Call

Každoroční celostátní akce simuluje reálné katastrofy, jako jsou povodně či tornáda. Téměř stovka členů humanitárních jednotek ČČK z celého Česka zde v ostrém provozu piluje:

  • stavbu a provoz evakuačních středisek
  • zajištění vody, stravování a logistiky
  • radiokomunikaci a první pomoc
  • poskytování psychosociální podpory

Cvičení mění teoretické znalosti v praktické dovednosti, které jsou při skutečném neštěstí nepostradatelné.

https://www.cckteplice.cz/

Nejčtenější

Neviditelní hrdinové pomáhají v krizích

Komerční sdělení
Neviditelní hrdinové pomáhají v krizích

Když lidé přicházejí o domov nebo jistotu, nejsou na místě jen hasiči. Významnou roli sehrávají i členové Humanitárních jednotek Českého červeného kříže (ČČK).

10. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.