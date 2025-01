Nejmodernější zdravotnický pavilon. Kdo by v něm nechtěl pracovat

Pavilon J Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem | foto: Krajská zdravotní, a.s.

V pavilonu mimo jiné nechybí hybridní sál, který je vedle klasického vybavení pro chirurgické zákroky vybaven přístrojem umožňujícím využití zobrazovacích metod – magnetické rezonance, angiografie a počítačové tomografie – přímo během operace, v reálném čase. Samozřejmostí je kvalitní zázemí pro zdravotníky ve službě. Zdravotnická pracoviště, jimž se otevřením nového objektu zvýšily kapacitní možnosti, obsluhuje zkušený personál, který vyhlíží nové kolegy a kolegyně. Kdo by v takovém prostředí, na špičkových pracovištích, nechtěl pracovat… Na otázky odpovídají Ervín Wittenberg, DiS., vrchní sestra JIP KAPIM, a Mgr. Lucie Tampírová, zdravotní sestra kardiochirurgické JIP.

Mgr. Lucie Tampírová Ervín Wittenberg, DiS.

Proč pracovat v Krajské zdravotní?

E. W.: Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) je pracovištěm poskytujícím nejvyšší a super specializovanou lékařskou a ošetřovatelskou péči především v rámci traumatologického centra a centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče, jediné svého druhu v Ústeckém kraji s přesahem spádové oblasti do ostatních krajů. Jsme místem s možností pokračovat ve studiu při zaměstnání, spolupracujeme s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP), podporujeme zaměstnance v dalším studiu. Specializační vzdělávání probíhá ve spolupráci s UJEP na našem akreditovaném pracovišti. I nelékařští pracovníci u nás mají možnost zapojit se do vědecko-výzkumných projektů kliniky. Jsme velmi variabilní a umožníme každému volbu pracovního úvazku podle jeho možností. Snažíme se o individuální přístup k plánování služeb a dovolených a postupné budování mladého a perspektivního kolektivu.

Špičkové vybavený hybridní sál umožňuje využití zobrazovacích metod během výkonu. V reálném čase. Neurochirurgická operace na hybridním sále

Plní práce v Krajské zdravotní očekávání, s nimiž jste do ní šli?

E. W.: Za dobu mé kariéry v KZ se má očekávání jistě postupně měnila. Splnilo se především mé očekávání možnosti kariérního růstu a možnosti podílet se na budování kliniky evropských parametrů a národního významu. Naše klinika je v současné době největší klinikou intenzivní medicíny v ČR jak počtem prováděných výkonů, tak počtem zaměstnanců.

L. T.: Ta práce není pro každého. Ale pokud máte určitou psychickou odolnost a rádi za sebou v životě něco zanecháte, tím myslím znovu naplněné životy a pacienty, kteří se za vámi rádi vracejí, tak v tomto směru mě ta práce opravdu naplňuje a myslím si, že jsem si vybrala správně.

Jak se vám daří skloubit práci s rodinným životem?

E. W.: Rodinný život našich zaměstnanců je pro nás velmi podstatný. Pro jeho skloubení s prací můžou sloužit právě možnosti různých úvazků, pracovních režimů, pracovní doby a individuální plánování. Práce ve zdravotnictví je obecně s kvalitním osobním životem velmi obtížně skloubitelná, proto se snažíme zaměstnancům maximálně vycházet vstříc.

L. T.: Je to náročné, to nebudu lhát. Mám malou dceru a někdy směnný provoz skloubit s koníčky a chodem celé domácnosti je náročné. Nicméně, pokud máte za sebou skvělý kolektiv, vychází vám vstříc se službami a případně jejich výměnou, zvládnout se to určitě dá.

Co byste vzkázali ženám nebo mužům, kteří uvažují o kariéře zdravotní sestry v Krajské zdravotní?

E. W.: Není potřeba bát se kariéry v intenzivní péči. Naše klinika je ideálním místem pro její začátek a postupné zapracování, zvýšení kvalifikace a dlouhodobé angažmá s kariérním růstem. I přes to, že Ústecký kraj nemá v mnoha ohledech dobré renomé, v rámci kvality ošetřovatelské péče patříme ke špičce nejen v rámci České republiky.

L. T.: Jestliže máte chuť, empatii a jste psychicky odolní, rádi pomáháte druhým a činí vás to šťastnými, práce zdravotní sestry je určitě skvělá volba. Vzhledem k určité personální krizi ve zdravotnictví, která se stále objevuje a objevovat se bude dál, máte jistotu práce na dlouhá léta.