Nejlepší webové stránky v Ústeckém kraji mají Lovosice a Štětí

Na druhém místě se umístily Litoměřice a Benešov nad Ploučnicí, které získaly po třiceti tisících korun, třetí místo patří Mostu a Libochovicím, které obdržely po dvaceti tisících korun.
Diplomy a ceny oceněným předali náměstek hejtmana Ústeckého kraje Tomáš Kirbs a předseda krajské poroty, vedoucí odboru informatiky a organizačních věcí Jan Jelínek.
Celkem se letošního ročníku soutěže v Ústeckém kraji zúčastnilo 31 měst a obcí a 5 obcí s rozšířenou působností. Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje ICT technologií a služeb poskytovaných veřejnosti s využitím internetu a dalších elektronických médií.
Vítězové obou kategorií obdrželi také volnou vstupenku na mezinárodní konferenci ISSS zaměřenou na reformu veřejné správy, rozvoj e-governmentu a informatizaci společnosti, která se uskuteční ve dnech 18. a 19. května 2026 v Hradci Králové, kde budou vyhlášeni nejúspěšnější účastníci za celou dobu trvání soutěže.