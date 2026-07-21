Návykové látky a jak o nich mluvit s dětmi. Kraj podpořil besedy

Na tuto aktuální situaci reagoval Ústecký kraj, který během června financoval sérii bezplatných besed pro rodiče a širokou veřejnost zaměřených na problematiku nových návykových látek a jejich rizik.
Besedy se uskutečnily v Ústí nad Labem, Děčíně, Mostě, Rumburku a Teplicích. Jednotlivá města zajistila prostory pro konání akcí a jejich propagaci prostřednictvím svých informačních kanálů. Celkem se besed zúčastnilo přibližně 260 osob z řad veřejnosti.
Odborným realizátorem byl spolek Světlo Kadaň, přednášky zajišťovali adiktologové Petra Broumská (adiktoložka, metodička a lektorka služeb primární prevence) a Richard Vodička (adiktolog v Poradně pro závislosti a ambulantní léčbu). Účastníkům předali aktuální informace o nejčastěji se vyskytujících návykových látkách mezi dětmi a mladistvými, jako jsou kratom, elektronické cigarety (vapy), nikotinové sáčky nebo syntetické a semisyntetické kanabinoidy. Součástí programu byla také výstavka těchto výrobků, která rodičům umožnila seznámit se s jejich podobou, balením i způsoby, jakými jsou nabízeny mladým lidem.
Významná část besed byla věnována praktickým doporučením pro rodiče. Odborníci vysvětlovali, jaké změny v chování dítěte mohou signalizovat problém, jak s dětmi citlivě a otevřeně hovořit o návykových látkách, jaké komunikační přístupy jsou účinné, a kterým je naopak vhodné se vyhnout. Současně představili síť odborných služeb, na které se mohou rodiče obrátit v případě potřeby.
Cílem besed bylo zvýšit informovanost rodičů a další veřejnosti o aktuálních trendech v oblasti nových návykových látek, posílit jejich schopnost včas rozpoznat rizikové situace a podpořit otevřenou komunikaci s dětmi o návykových látkách jako důležitou součást prevence rizikového chování.
Ústecký kraj děkuje zástupcům uvedených měst za spolupráci a spolku Světlo Kadaň za realizaci.