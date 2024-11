Národní park České Švýcarsko posiluje požární prevenci

V uplynulých dvou letech Správa Národního parku České Švýcarsko přijala řadu opatření ke snížení rizika požárů. Hasiči letos zasahovali na území parku ve dvou případech, oba se odehrály v květnu. Jednou šlo o menší požár u Hřenska, který vznikl odpálením zábavní pyrotechniky návštěvníkem, a podruhé o nelegálně rozdělaný oheň na vrcholu Rudolfova kamene. Návštěvníci oheň opustili bez uhašení, ještě před příjezdem hasičů a pracovníků správy parku.

Správa parku se požární bezpečnosti věnuje v několika rovinách a úzce spolupracuje s Hasičským záchranným sborem, obcemi, dobrovolnými hasiči i Policií ČR. V kontaktu je také se správou německého Národního parku Saské Švýcarsko a tamními hasiči.

Pokud jde o opatření přijatá přímo v terénu, bylo od loňska v okolí obcí provedeno množství bezpečnostních těžeb na základě posudku Ústavu pro výzkum lesních ekosystémů (IFER). Jejich cílem bylo snížit požární riziko a zlepšit přístupnost terénu v okolí obcí pro hasiče. Tyto těžby pokračovaly i letos.

Na základě konzultací s Hasičským záchranným sborem byly v parku rozmístěny nové zdroje hasební vody, včetně tří hasičských vaků o objemu 50 tisíc litrů vody, jedné obnovené nádrže o objemu 70 tisíc litrů a třinácti menších nádrží s kapacitou 1000 litrů.

Byla posílena i personální kapacita, zejména stráž přírody, a vznikla nová pozice požárního preventisty. Terénní personál je v letní sezóně vybaven hasebními prostředky, včetně hasičských zádových vaků a čtyřkolky s hasební nástavbou, která se poprvé osvědčila při zásahu na podzim v roce 2023 u Vysoké Lípy.

Významná část přijatých opatření se zaměřuje na zúžení prostoru, kde by požáry mohly vznikat. V závislosti na stupni požárního nebezpečí, který vyhlašuje Český hydrometeorologický ústav, se dynamicky upravují pravidla pro návštěvníky parku. Při nízkém stupni jsou omezeni pouze pravidly návštěvního řádu, který mimo jiné zakazuje kouření a rozdělávání ohně. Při středním stupni nebezpečí se automaticky zavádí noční zákaz vstupu do lesa, a při vysokém stupni je pohyb návštěvníků omezen na značené turistické trasy. Informace o stupni požárního nebezpečí jsou dostupné na internetových stránkách správy parku, sociálních sítích, v médiích a zejména na 48 vstupních místech do národního parku.