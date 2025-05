Nadané děti je potřeba podporovat, připomněla odborná konference

„Tato konference jasně ukazuje, že o nadaných dětech v našem regionu víme a věnujeme se jim, protože to potřebují stejně jako děti ze znevýhodněného či demotivujícího prostředí. Ústecký kraj si bere za cíl, aby každé dítě dostalo maximum toho, co je ve vzdělávání možné. To ale není jen o kraji, ale také o obcích, městech, soukromých zřizovatelích a rodičích a já děkuji všem, kteří nám s tím pomáhají,“ uvedla v úvodu 1. náměstkyně hejtmana Jindra Zalabáková.

Cílem Podpory nadání bylo představit osobám zainteresovaným v problematice vzdělávání nadaných žáků aktivity, které Ústecký kraj nabízí či připravuje, a sdílet s nimi jejich zkušenosti a příklady dobré praxe.

Konference se z velké části účastnili pedagogové základních a středních škol v Ústeckém kraji, kteří získali nejen informace o opatřeních a systému podpory nadání v Ústeckém kraji. O podpoře tvořivosti u všech dětí a žáků, nejen těch formálně uznaných za nadané, hovořil uznávaný odborník Václav Mertin. Úvod do problematiky poskytla Jana Zapletalová s letitou praxí středoškolské školní psycholožky. O systému péče o nadané žáky na Slovensku hovořila Dáša Oravkinová. Velmi podnětná byla i závěrečná panelová diskuse.