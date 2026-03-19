Na regeneraci brownfieldů je v Ústeckém kraji vyčleněno 1,2 miliardy

Obcím a dalším aktérům v uhelných regionech pomůže proměnit nevyužívané areály na komunitní a kulturní centra, školy, zdravotnická zařízení, centra sociálních služeb či kvalitní veřejná prostranství.
Podpora se vztahuje primárně na projekty s veřejným přínosem, například v oblasti občanské vybavenosti, zdravotnictví, škol a školských zařízení nebo kulturních a komunitních center, které by bez této formy podpory nebyly ekonomicky realizovatelné. Pokrýt může 80 až 100 % způsobilých výdajů. Maximální výše těchto výdajů na jeden projekt činí 300 milionů korun v Ústeckém kraji a 100 milionů korun v Karlovarském kraji.
Příjem žádostí probíhá prostřednictvím portálu AIS SFŽP ČR na webu zadosti.sfzp.cz od 12. března do 30. října 2026. Celková alokace je rozdělena v poměru 1,2 miliardy korun pro Ústecký kraj a 350 milionů korun pro Karlovarský kraj.
O finanční prostředky se může ucházet široký okruh veřejných subjektů, jako jsou obce, města, příspěvkové organizace a pro vybrané aktivity také obchodní společnosti a družstva.
Finanční nástroj pro regeneraci brownfieldů
- kombinace 45 % dotace a 55 % bezúročného úvěru
- příjem žádostí: 12. 3. 2026 – 30. 10. 2026
- alokace pro Ústecký kraj: 1,2 mld. Kč
- výše podpory: 5–300 mil. Kč
- míra podpory: 80 % (až 100 % v případě splnění podmínek Nového evropského Bauhausu)
- splatnost úvěru až 10 let, odklad splácení až 2 roky
- způsobilí žadatelé: vlastníci brownfieldů (podmínkou je zápis v Národní databázi brownfieldů)
Podporované aktivity – regenerace brownfieldů pro účely:
- muzeí a galerií
- kulturních a komunitních center a domů
- škol, zdravotnických zařízení, zařízení sociálních služeb, budov veřejné správy a veřejných prostranství
Omezení výzvy:
- výdaje na pořízení projektové dokumentace – max. 5 %
- výdaje na výkup nemovitostí – max. 15 %
Zájemci se mohou zúčastnit také souvisejícího webináře. Online setkání se uskuteční v úterý 24. března 2026 od 14:00 a nabídne přehled základních podmínek i praktických kroků potřebných pro získání finanční podpory.
Webinář je určen zejména zástupcům samospráv, institucím a dalším organizacím, které uvažují o obnově brownfieldů a jejich novém využití ve prospěch regionu.
Program webináře se zaměří především na:
- představení základních parametrů finančního nástroje,
- vysvětlení postupu při podání žádosti o podporu,
- informace o registraci v Národní databázi brownfieldů, která je důležitou součástí procesu přípravy projektů.
Registrace není nutná, stačí se připojit prostřednictvím odkazu na schůzku v MS Teams. Záznam z webináře bude následně dostupný na webu a YouTube kanálu programu.