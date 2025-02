Na krajském úřadě proběhla slavnostní ceremonie DofE

V Ústeckém kraji bylo letos oceněno stříbrnou či bronzovou úrovní přes sto dětí ze středních, základních a speciálních škol regionu (např. z Gymnázia Jateční v Ústí nad Labem, Gymnázia Josefa Jungmanna Litoměřice, Gymnázia Václava Hlavatého Louny, Podkrušnohorského gymnázia Most či ze Základní školy Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem).

„Není nic lepšího než na sobě průběžně pracovat. Mám proto velkou radost, že aktivity jako DofE existují, a je skvělé, že jsou podporovány Ústeckým krajem,“ vítal přítomné hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.

„Právě se účastníte jedné z akcí, které posouvají Ústecký kraj kupředu. Děkuji vám za to, že na sobě pracujete a doufejme, že se s některými z vás uvidíme i příští rok při přebírání vyššího ocenění,“ uvedla během úvodní řeči 1. náměstkyně Jindra Zalabáková.

Vzdělávací program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti a vytrvat. Přináší jim možnost zapojit se do osvědčeného programu, který založil princ Philip, vévoda z Edinburghu. Spočívá v tom, že se mladí lidé ve věku od 14 do 24 let alespoň jednu hodinu týdně věnují aktivitám ze tří oblastí (pohyb, dovednost a dobrovolnictví).

U každé aktivity si stanoví určitý cíl, který je bude motivovat a posouvat dál. Na závěr ještě absolvují týmovou expedici v přírodě. Délka trvání programu záleží na tom, kterou úroveň si účastníci programu zvolí. Na výběr je bronzová, stříbrná a zlatá.

Spolupráce mezi Ústeckým krajem a DofE funguje od roku 2021, kdy hejtman podepsal memorandum o spolupráci.