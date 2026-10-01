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Na Chomutovsku vzniká film Moje malá Vik. Objeví se v něm i místní

Komerční sdělení

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Příběh mladé rodiny se věnuje rodičovství, partnerským vztahům a hledání vlastní životní role | foto: Ústecký kraj

Komerční sdělení

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V Jirkově a Chomutově se natáčí celovečerní film Moje malá Vik režisérky a scenáristky Rozálie Kohoutové. Příběh mladé rodiny se věnuje rodičovství, partnerským vztahům a hledání vlastní životní role. Filmaři v Ústeckém kraji stráví 35 natáčecích dní a do menších rolí obsadili také místní obyvatele.

Hlavním dějištěm filmu je okolí sídliště Na Borku v Jirkově. Štáb natáčel i na Jirkovské hornické pouti a v sousedním Chomutově, mimo jiné u Kamencového jezera. S přípravou natáčení pomáhala Filmová kancelář Ústeckého kraje.

„Když se film natáčí u nás, je to příležitost ukázat kraj z nové perspektivy. Zároveň tu štáb tráví několik týdnů, využívá místní služby a dává práci lidem z regionu. Podpora filmové tvorby tak má konkrétní přínos i pro krajskou ekonomiku,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.

Film sleduje Ninu a Viktora, mladé rodiče dvouleté Vik. Jejich vztah prochází krizí a Viktor navíc přichází o práci. Když Nina odjede do Paříže, aby rodinu finančně zajistila, zůstává Viktor s dcerou doma. V každodenní péči o malé dítě se zpočátku těžko orientuje, postupně ale právě díky Vik nachází motivaci, která mu dosud chyběla. Opírá se přitom o rodinu svého nejlepšího kamaráda Tibora.

V hlavních rolích se představí Sláva Pecháček a Simona Lewandowska. Dále účinkují Judit Pecháček, Tereza Brodská, Jan Jankovský a Andrej Polák.

Film je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Filmových voucherů v Ústeckém kraji v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace. Diváci by ho měli v kinech vidět na podzim roku 2027.

Témata: Ústecký kraj

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