Na Chomutovsku vzniká film Moje malá Vik. Objeví se v něm i místní

Komerční sdělení
Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více
Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.
Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.
Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.
Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.
Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.
V Jirkově a Chomutově se natáčí celovečerní film Moje malá Vik režisérky a scenáristky Rozálie Kohoutové. Příběh mladé rodiny se věnuje rodičovství, partnerským vztahům a hledání vlastní životní role. Filmaři v Ústeckém kraji stráví 35 natáčecích dní a do menších rolí obsadili také místní obyvatele.
Hlavním dějištěm filmu je okolí sídliště Na Borku v Jirkově. Štáb natáčel i na Jirkovské hornické pouti a v sousedním Chomutově, mimo jiné u Kamencového jezera. S přípravou natáčení pomáhala Filmová kancelář Ústeckého kraje.
„Když se film natáčí u nás, je to příležitost ukázat kraj z nové perspektivy. Zároveň tu štáb tráví několik týdnů, využívá místní služby a dává práci lidem z regionu. Podpora filmové tvorby tak má konkrétní přínos i pro krajskou ekonomiku,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.
Film sleduje Ninu a Viktora, mladé rodiče dvouleté Vik. Jejich vztah prochází krizí a Viktor navíc přichází o práci. Když Nina odjede do Paříže, aby rodinu finančně zajistila, zůstává Viktor s dcerou doma. V každodenní péči o malé dítě se zpočátku těžko orientuje, postupně ale právě díky Vik nachází motivaci, která mu dosud chyběla. Opírá se přitom o rodinu svého nejlepšího kamaráda Tibora.
V hlavních rolích se představí Sláva Pecháček a Simona Lewandowska. Dále účinkují Judit Pecháček, Tereza Brodská, Jan Jankovský a Andrej Polák.
Film je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Filmových voucherů v Ústeckém kraji v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace. Diváci by ho měli v kinech vidět na podzim roku 2027.